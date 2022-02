SJEF: Geir Bukholm i FHI.

FHI om omikronbølgen: Vi er nærmere toppen enn tallene viser

Bølgetoppen er fortsatt foran oss. Men den kan være langt nærmere enn vi tror.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Vi tror epidemien har kommet lenger enn det som er registrert. Spørsmålet er hvor mye lenger, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Med nye testregler og mange smittede uten symptomer, gir ikke lenger den daglige informasjon om antall registrerte smittede god oversikt over smitten. Derfor er det vanskelig å vite hvor nær vi er en smittetopp.

– Vi vet at smitten er veldig høy, men vi vet ikke hvor nær vi er smittetoppen. Men vi nærmer oss toppen.

I grafen under kan du se smittetallene i Norge – men de er langt lavere enn de reelle tallene.

Det er usikkert hvor høy bølgetoppen blir, hvor lenge bølgen vil vare og hvor mange som vil bli smittet gjennom vinteren, skriver FHI i sin siste risikorapport om omikron. De regner med at rundt tre og fire millioner personer kan bli smittet av omikron før sommeren.

Mørketallene blir større i takt med at man ikke registrerer like mye smitte som før. Bukholm tror mørketallet kan være på godt over 50 prosent – og at det vil øke.

Slik måler de bølgen

Derfor må de ta i bruk andre metoder enn å se på registrerte PCR-prøver for å få oversikt:

– Vi må kombinere forskjellig type informasjon på en god måte. I tillegg til registrerte PCR-tester kan det være kohorter og andre undersøkelser der grupper blir spurt om symptomer og testing, samt oversikter og diagnoser i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

– Ved å følge slike data, kan vi også se når vi kommer på toppen av smittekurven. Foreløpig ser det ut til at smittetoppen ligger foran oss.

– Er det et problem at dere ikke har mer oversikt over smitten, når bølgetoppen er avgjørende for gjenåpning?

– Vi vet at antall registrerte PCR-tester ikke lenger gir en like god beskrivelse av smittesituasjonen som før, men vi har andre datakilder som vi bruker for å følge smittekurven. Samlet sett klarer vi å ha oversikt over utviklingen av smittesituasjonen, og vi kan se når vi nærmer oss og etter hvert passerer toppen på kurven, selv om vi ikke lenger kan gi like gode estimater på det faktisk antall med smittede.

Støre: Kan åpne raskere

Begrunnelsen for tiltakene i Norge er nå økt sykefravær. Tidligere var det intensivavdelingene som var den viktigste faktoren, men alt tyder nå på at omikron ikke vil føre til alvorlige sykehusinnleggelser.

Blant annet derfor valgte regjeringen på tirsdag å lette på flere tiltak. Samtidig er det fortsatt meterkrav, munnbindpåbud og isolasjonsplikt i fire dager for smittede.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa til TV2 torsdag at det kan komme flere lettelser før 17. februar, blant annet avvikling av meteren.

– Bildet ser bra ut i forhold til at vi har kontroll på situasjonen, og da kan det skje fortere, sa han.

Bukholm sier gjenåpning kan skje når de er på toppen og man ser at viktige samfunnsfunksjoner ikke er truet.

– Det er ikke noen nye parametere inn i dette, så det er å sørge for at samfunnet fungerer og at sykefraværet ikke lammer samfunnet. Foreløpig ser dette ganske rolig ut.

Tror du det går bra å åpne på tiltak før 17.?

– Det vurderer vi fortløpende.