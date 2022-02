STØKK: Den to og en halv meter lange, døde haien satt en støkk i Oda Lill Domben.

Fant stor hai i fjæra: − Nå tør vi ikke bade igjen!

Oda Lill Domben (25) og samboeren fikk seg en støkk da de fant en to og en halv meter lang hai i fjæra på Sørlandet. Ifølge marinbiolog Fredrik Myhre er det snakk om en helt ufarlig hai av arten Håbrann.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Den var sykt svær! Man forventer ikke å se noe sånt på sørlandskysten, sier Domben til VG.

Hun bor ved Langenes i Søgne kommune sammen med samboeren sin.

Det var svigerfar som hadde tipset om at det lå en stor hai ute i fjæra, forteller hun.

Paret tok båten ut i skjærgården sammen med hunden Frøya. De gikk i land der haien angivelig skulle ligge.

– Vi trodde svigerfar tullet, men da vi kom dit tenkte jeg «Herregud, det er jo haisommer! «, sier hun.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte haifunnet først.

Domben har tidligere bodd i Australia. Der ville hun ikke bade på grunn av frykt for hai, nå er hun usikker på om hun vil dyppe tærne i den sørlandske skjærgården også.

– Nå tør vi ikke bade igjen!, sier Domben lattermildt.

– Jeg elsker å bade i Norge om sommeren, men dette satte en liten stopper for det.

Haien har tydelige bitemerker og blodig munn. Domben synes ikke det var et vakkert syn.

– Jeg synes det var sykt ekkelt.

«HAISOMMER»: Oda Lill Domben har bodd «Down under» i Australia. Der var hun redd for hai. Nå har hun funnet en hai «Down under» nede på Sørlandet også.

– Helt ekstremt

Haien var omtrent to og en halv meter lang, ifølge 25-åringen. Tung var den også.

– Samboeren min prøvde å flytte på den, men den veide jo opp mot 200 kilo, anslår Domben.

Hai- «finneren» knipset selvfølgelig en rekke bilder av den store fisken og la det ut på Instagram. Responsen lot ikke vente på seg.

– Folk synes det var helt ekstremt. Søsteren min ringte meg og sa «Herregud!». Folk blir helt satt ut.

Domben tror de fleste nordmenn er vant til å tenke at haiene i Norge er mindre.

– Man hører jo om at det er hai i Norge, men de er jo ikke en halv meter lange engang, sier hun.

– En voksen fisk!

– Det er 100 prosent en håbrann, sier marinbiolog Fredrik Myhre til VG når han får se bilder av haien.

– Det er en flott fisk. Det er trist å se den sånn i fjæra.

Myhre er leder av foreningen Hjelp Havets Haier og også leder av havteamet i WWF Verdens naturfond.

– En to og en halv meter lang håbrann er en stor håbrann. Det er en voksen fisk!

Ifølge marinbiologen er det ikke et veldig vanlig syn å finne en Håbrann.

– Håbrann er en de artene som er aller mest utrydningstruet i norske farvann. Det skyldes et tidligere stort overfiske. Dette er virkelig en av bestandene som trenger hjelp for å komme seg opp igjen.

UFARLIG: Håbrann er en helt ufarlig hai, forteller marinbiolog Fredrik Myhre til VG. Selv drømmer han om å dykke sammen med en.

Håbrann har fisk som sild og makrell på dietten, forteller marinbiologen. Det betyr at den beveger seg i frie vannlag fra 700 meters dyp helt opp til overflaten.

Likevel er det et sjeldent syn å se en Håbrann i aksjon.

– Det er ingen, meg bekjent, som har dykket med håbrann i norske farvann. Det er et av mine aller største mål. Jeg har aldri hørt om det i Norge.

Ikke farlig

– Er Håbrannen noe man bør være redd for?

– Ja, men ikke på måten du skulle tro. Håbrann er ikke farlig for mennesker. Ingen haier har mennesker på menyen, selv ikke den store hvithaien. Det som er farlig med håbrannen er at det er en art som er representativ for hvordan det står til med klodens haier, sier Myhre og legger til:

– En tredjedel av verdens haier er utrydningstruet.

Det ble forbudt å fiske Håbrann i Norge i 2010, men ifølge hai-eksperten tas det en del håbrann som bifangst ved fiske enda.

Tap av leveområder, økende havtemperatur og forsøpling gjør også levevilkårene vanskeligere for den makrell-elskende kjempen, forklarer han.

– Så vi behøver oss ikke å bekymre oss for å bade?

– Nei, svarer Myhre kontant.

– I fjor ble 73 personer angrepet uprovosert av hai på verdensbasis. Summerer du opp de hundretalls av millioner, om ikke milliarder, av mennesker som er i havet hvert år er sannsynligheten mikroskopisk, sier han.

– I Norge er nok sannsynligheten for å bli angrepet av hai ikke-eksisterende med mindre man gjør noe veldig dumt, som å putte hånden inn i munnen på en levende hai, legger Myhre til.