NEKTER SKYLD: Politimannen i 30-årene fra Nordland har forklart seg om alle forholdene og nekter enhver form for skyld.

Påstår ni års fengsel for politimann: − Opptatt av makt, kontroll og manipulasjon

Spesialenheten maler et bilde av den voldtektstiltalte politimannen som en notorisk løgner. Forsvarerne hans peker på lite troverdige fornærmede.

Av Ådne Husby Sandnes

Spesialenheten for politisaker la onsdag ned påstand om at politimannen fra Nordland skulle dømmes til ni års fengsel for tiltalen som gjelder voldtekt, misbruk av stilling og grovt brudd på tjenesteplikten.

Over flere dager har aktorene, bistandsadvokater og forsvarerne holdt sine prosedyrer, med vidt forskjellige syn på hvorvidt politimannen begikk to voldtekter og om han utnyttet stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner fra lokalmiljøet, som han på ulike vis hadde møtt gjennom jobben.







Politimannen erkjenner å ha hatt sex med alle kvinnene i tiltalen, men erkjenner ikke alltid det påståtte omfanget eller å ha begått noe straffbart. Han mener han ikke har utnyttet stillingen til å ha sex, og at en type dominant og røff sex var frivillig og avtalt på forhånd i en rekke tekstmeldinger.

Hans forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang, la fredag ned påstand om full frifinnelse.

– Det er ikke i noe i veien for å samtykke til å bli voldtatt, sa Elden om voldtektstiltalen.

– Det er ikke grunnlag for å felle ham for å ha misbrukt stillingen, oppsummerte han senere.

FORSVARERE: Heidi Reisvang og John Christian Elden.

– Slettet spor

Spesialenheten er imidlertid av en helt annen oppfatning og kom med en knusende dom over politimannen:

Aktor Kari-Anne Hille Valla beskrev politimannen som opptatt av makt, kontroll og manipulasjon, selv om dette ikke er noe han selv kjenner seg igjen i.

Hun viste til at tiltalte hadde vært opptatt av at kontakt med kvinner som hadde utspring i politijobben, fortløpende skulle slettes.

– Tiltalte har hatt et bevisst forhold til å slette sine spor for å skjule hva han har bedrevet.

– Bevisførselen har vist at tiltalte har selektiv hukommelse, at han har løyet for overordnede og kolleger, og at løgn har vært et stort problem i hans private relasjoner. Han fremstår lite troverdighet i sine forklaringer. Han forklarer seg tilpasset for å unndra seg straffansvar, sa Valla, som argumenterte for at det er de fornærmedes forklaringer som er troverdige og som må legges til grunn av retten.

SPESIALENHETEN: Det er Kaja Løhren Borg (til venstre) og Kari-Anne Hille Valla som fører saken mot politimannen.

Politimannens forsvarere pekte på at retten skal vurdere hvorvidt tiltalen er bevist utover enhver rimelig tvil, ikke om det er troverdig at politimannen har begått forholdene.

– Han har ikke løyet om temaene i vår tiltale, kontret Elden.

Han fortalte retten om de mange fallgruver ved å legge de fornærmedes forklaringer og deres eventuelle troverdighet alene til grunn for å oppfylle det strenge beviskravet i straffesaker.

– Skolebokeksempel

Vegard Rosenvinge Lauvdahl, som er bistandsadvokat for en av kvinnene politimannen skal ha misbrukt stillingen og tillit til å ha sex med, sier at kvinnen ikke ønsker at politimannen skal få tillit igjen.

– Han skal ikke få anledning til å gjøre dette igjen, sa Lauvdahl, som holdt et flammende innlegg:

– Dette er et skolebokeksempel på utnytting av stilling, avhengighets- og tillitsforhold.

– Han er ikke troverdig, men skremmende overbevisende, sa Lauvdahl og ramset opp episoder.

– Spørsmålet er om han har klart å overbevise retten også. Jeg håper virkelig ikke det.

Seksuell avstraffelse

En omfattende del av prosedyrene gjaldt de to alvorlige voldtektsanklagene.

Den ene tiltaleposten gjelder en kvinne som politimannen var praksisveileder for på den lokale politistasjonen.

De to utviklet et forhold i skjul, og i juli 2018 var det avtalt på tekstmeldinger at hun skulle «straffes» seksuelt. I tråd med avtalen bandt han henne på henne og føtter.

Men ifølge tiltalen sa kvinnen etter hvert nei, og ba ham og å stoppe og forsøkte å sparke ham bort.

I retten har det vært mye bevisførsel rundt tekstmeldinger politimannen og politikvinnen sendte før og etter denne hendelsen.

– Tiltalte hadde ved tidligere anledninger skrevet hva han ønsket å gjøre med henne, uten at det ble noe av. Hun hadde dermed ingen forventning om at det skulle skje denne gangen heller, sa aktor Kaja Løhren Borg i prosedyren.

Hun viste til at politimannen skrev at «alt sinne og frustrasjon» skulle gå ut over kvinnen, og at han skulle gå «bananas» seksuelt. Da kvinnen spurte om han skulle stoppe hvis hun fikk veldig vondt, svarte han at han skulle stoppe hvis han virkelig trodde det var «så vondt» for henne.

– Han ble mer og mer brutalt, og hun prøvde å sparke ham bort, men fikk det ikke til, oppsummerte aktor Løhren Borg.

Etter hendelsen skrev kvinnen i en tekstmelding at det politimannen gjorde, ikke var greit. «Du sa du skulle stoppe hvis det virkelig gjorde det. Trodde du ikke det når jeg hylskrek og prøvde sparke. Det gjør så vondt». Politimannen svarte at «Hadde du sagt at jeg seriøst måtte stoppe, så hadde jeg gjort det. Er det vondt ennå?».

– At tiltale sa at han hadde stoppet hvis hun seriøst sa hun måtte stoppe, underbygger kvinnens forklaring, sa Løhren Borg.

Forsvarer Elden var igjen av en helt annen oppfatning, og argumenterte for at de ikke forelå en straffbar voldtekt.

– Det er sjelden man har en så god dokumentasjon på at så ikke er tilfelle.

– Kvinnen fortalte selv i retten at hun tror at han oppfattet dette som en avtalt situasjon.

Han viste også til tekstmeldinger hvor kvinnen etter hendelsen fortsatt ytret ønske om å ha sex og et videre forhold med politimannen.

– Troverdigheten hennes er lav, avsluttet Elden.

TINGRETTEN: Saken behandles i Helgeland tingrett.

Stor personkunnskap

Spesialenheten presenterte retten for det de mener er fellestrekk for de fleste av de fem forholdene som gjelder misbruk av stilling:

Det var gjennom jobben som politimann tiltalte opprettet kontakt med kvinnene

Det gikk kort tid fra denne første kontakten, til at han initierte en type seksuell kontakt hvor han hadde en dominant rolle, og hvor de fornærmede var underdanige.

Som en erfaren polititjenesteperson hadde han en særskilt forutsetning for å få forstå situasjonen kvinnene befant seg i, mener Spesialenheten.

De beskrev politimannen som en person med stor personkunnskap om narkotikamiljøet i byen han jobbet i.

De mener derfor det er lite troverdig at han da ikke forsto at flere av de fornærmede var sårbare. Det var utvilsomt at de var problemungdom, og at det var stor bekymring knyttet til disse på politistasjonen, hvor den tiltalte politimannen jobbet, sa aktor Valla.

– Mye sex i samfunnet

Forsvarerne Elden og Reisvang sådde tvil om de fornærmedes troverdighet på flere punkter, og pekte at kvinnene kan ha andre oppfatninger om forholdene i dag, enn de hadde på tidspunktet for den seksuelle omgangen.

– Det er mye sex i denne saken, det er mye sex i samfunnet, sa Elden, før han bega seg ut på følgende resonnement:

– Det er ikke et krav om samboerskap. Det er like tillatt å være på Tinder. Det er like tillatt å sveipe høyre eller venstre. Det er like tillat å ha «one night stands», så lenge partene er frivillig samtykkende og vet hva de gjør i den sammenheng. Det er også lov for de som jobber i politiet. Det er lov for piloter med fine uniformer og for sykepleiere.

Dom i saken er ventet i slutten av april.