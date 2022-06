INGEN KØ: Mens 80.000 nordmenn står i passkø, har dansker ingen problemer med å få pass og ta av fra Kastrup.

Ingen passkø i Danmark: – Økt etterspørsel var enkel matte

Mens Norge ikke får nok pass, går produksjonen av pass i Danmark på skinner: – Vi har ingen forsinkelser, opplyser Jesper Mikkelsen i selskapet Idpeople.

Virksomheten han leder, har siden 1. oktober i fjor samarbeidet med tyske Veridos om å lage de nye passene til danske statsborgere.

– For tiden har vi ingen mangel på råvarer, sier Idpeoples toppsjef til VG.

Den franske Thales-gruppen har samme oppdrag for Norge, men klarer ikke å innfri fordi de ikke får tak i komponenter til passbøkene.

Selskapet viser til råvaremangel og uvanlig høy etterspørsel.

Ved feriestart står 80.000 i passkø i Norge. Når søknaden er levert, tar det omkring syv uker før passet ligger i postkassen.

Tilsvarende i Danmark er i dag to uker.

PASS: Danskene har fått nye passbøker, der runesteinen fra Jelling preger sidene.

Jesper Mikkelsen sier at knapphet i det globale markedet er velkjent, blant annet for mikrobrikker, polykarbonat og bestanddeler til omslag og papir i passbøker.

Veridos hadde sikret seg komponentene de trenger for å lage danske passbøker.

– Alt er et spørsmål om hvordan du forventer at forbruket av slike råmaterialer vil være fremover og hvilke forsyningskjeder du har, sier Mikkelsen.

Stabilt antall

Han forklarer at antall pass som utstedes hvert år, er ganske stabilt i Danmark.

Coronaårene 2020 og 2021 var unntak. Da grensene var stengt og folk flest ikke kunne og ville reise utenlands, ble passene liggende i skuffen hjemme.

– Da verden åpnet igjen, var det lett å forutse at passene som var utløpt, ville bli søkt fornyet. Den økte etterspørselen var enkel matte, sier Mikkelsen.

LEVERER: Jesper Mikkelsen er CEO i Idpeople.

– Åpen standard

Han kjenner ikke i detalj hvordan norske pass er utformet og kan følgelig ikke uttale seg om råvaremangelen som påberopes av Thales, men sier generelt:

– Hvis du legger inn sikkerhetselementer som krever spesielle råvarer, er risikoen for knapphet større, fordi du kanskje låser deg til en bestemt leverandør.

Mikkelsen sier alternativet er å utforme et elektronisk pass som holder samme høye sikkerhetsnivå, men som benytter en mer åpen standard.

– Da har du gjerne flere mulige leverandører av de ulike elementene. Risikoen for å mangle råvarer til produksjonen, blir også mindre, sier Idpeople-sjefen.

– Glad vi kan levere

I Danmark er det Borgerservice i kommunene, ikke politiet, som utsteder pass.

– Fra vi mottar persondata fra Borgerservice til vi leverer det utfylte passet til posten, tar det maksimalt fem arbeidsdager, opplyser Jesper Mikkelsen.

Forutsetningen er at den blanke passboken er produsert og på lager.

– Vi har ingen forsinkelser og er glad for at vi kan levere i henhold til avtalen med Rigspolitiet. Dansker som vil utenlands, kan reise i sommer, sier Mikkelsen.

Politidirektoratet opplyser at det tar 24 dager i Norge fra søknaden er innvilget til passet er ferdig personalisert. Postgangen er anslått til fem dager.

En dags ventetid

Kommunernes Landsforening (KL) opplyser til VG at det for tiden ikke er generelle utfordringer med lange ventetider til bestillinger av pass i kommunene.

– I København kan man for eksempel få tid til bestilling av pass med en dags ventetid. Vi har i år ikke hatt forsinkelser og leveringsproblemer, opplyser KL.

Ifølge KL tar det omkring ti virkedager fra bestilling til passet kommer i posten.

ENDELØS: Passkøen før politihuset i Oslo åpnet onsdag.

– Tilgangen en flaskehals

Thales kommunikasjonsdirektør for Nord-Europa Lynne Scott Walters har sagt til VG at mangelen på passbøker er et globalt problem som rammer alle.

– Vi jobber tett med vår leverandører for å sikre tilstrekkelige leveranser av komponentene som behøves for å øke produksjonen av passbøker, sa Walters.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik har uttalt til VG at politiet var forberedt på økt etterspørsel etter pass, da grensene åpnet i januar.

Han mener politiet har truffet på prognosene for etterspørsel og viser til at bemanningen siden mars er økt og åpningstidene utvidet på passkontorene.

– De tiltakene vi har gjort, har egentlig ikke hjulpet godt nok, for det er ikke tilstrekkelig antall passbøker. Tilgangen er blitt en flaskehals, sier Vandvik.