SYDEN: Etter to år med norsk sommer, er folk klare for garantert sol og varme.

Sydenturen i sommer blir dyr: − Prisene kan bli skyhøye

Nesten halvparten vil på ferie til utlandet i sommer. Det kan bli rekorddyrt, tror økonom.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Har du klart å komme deg over det første hinderet med å ha gyldig pass, stopper ikke ferieutfordringene der:

– Prisene vil stige videre. Det er grunn til å tro at det blir nye rekorder i løpet av sommeren, at prisene blir skyhøye, sier makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets til VG.

En av grunnene er at flybillettene i april allerede lå på «sommernivå». Fordi mange vil til utlandet, er det sannsynlig at de går videre opp i sommer, tror han.

Selv om prisveksten er høy i andre land også, er først og fremst flybilletter og hotell som gjør utenlandsturen dyr. Og de er dyre av flere årsaker:

Drivstoffkostnader (økte oljepriser)

Høyere etterspørsel (mange vil ut og reise)

Økte lønnskostnader

Endring i preferanser (mange har spart i løpet av corona og betaler det det koster for å komme seg til utlandet).

EKSPERT: Analytiker Dane Cekov blir ikke overrasket hvis vi når ny pris-topp i sommer.

Flyprisene opp 40 prosent sammenlignet med et år siden.

-- Det er helt klart at fly og drivstoffprisene har økt mye i pris. Så er det veldig høy etterspørsel etter fly- og hotellreiser etter to år med corona. Samtidig har kapasitet nok blitt redusert under pandemien. Mange fly- og hotellselskaper sliter nå med å få tak i ansatte og er nødt til å betale mer i lønn for å rekruttere nye medarbeidere. Det er med på å påvirke prisene.

Flyplasskaos

Allerede er det kaos på mange flyplasser og flyginger som er kansellert, blant annet fordi de mangler arbeidskraft.

For mens etterspørselen er høy, har mange land måttet si opp folk under corona, for eksempel på flyplasser og i hotell- og restaurantnæringen. Nå sliter de med å rekruttere ansatte. Dermed er mange på jakt etter arbeidskraft, som fører til økte lønninger og økte priser for oss som betaler, forklarer han.

– Alt peker på at det blir en dyrere sommerferie, sier Cekov.

LANGE KØER: Schiphol flyplass i Amsterdam har hatt timelange køer i sikkerhetskontrollen i vår. Flyplassen anbefaler folk å møte opp fire timer før avgang.

Spania mest populært

Virkes siste undersøkelse viser at 49 prosent av disse sier de sannsynligvis tilbringer ferien i utlandet. Av de som skal til utlandet i sommerferien, er Spania (26 prosent), Danmark (26 prosent) og Sverige (24 prosent) de mest populære destinasjonene.

Hvis vi tar for oss Spania, ligger euroen mandag på rundt 10,14 per krone, en kurs som har vært stabil lenge. Til sammenligning var kursen 9,6 juli 2019, «normalåret» før corona.

I tillegg er inflasjonen høyere i land som Spania (8 prosent) enn i Norge (5,4 prosent), noe som gjør at prisen på varer og tjenester øker.

Men Cekov understreker at det er flybillettene og hotell som gjør det største innhugget i feriebudsjettet.

-- Det er marginale endringer på valutakursen, men det viktigste er at mange vil reise utenlands, hoteller har sprengt kapasitet, og det er ekstrem høy etterspørsel etter alle de opplevelsene vi har vært forhindret fra under corona.

– Jeg tror prisen spiller mindre rolle nå enn tidligere. Uansett hva prisen er, er man villig til å reise bort.

Prisene stiger kraftig, og dette kan ha noe å si også for sommerferien din. Dette kan du gjøre for å unngå å gå på en økonomisk ferie-smell:

Dyrere enn før pandemien

At prisene øker, bekrefter Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

Det som går mest opp nå, er hvis du bare booker fly uten pakketur.

– Det er blitt dyrere enn det det var, også før pandemien. Det handler også om oljeprisen og flykostnader, og at det er færre fly i luften enn tidligere.

–Så varierer det veldig hvor du skal: Tyrkia har en vanvittig billig valuta nå. Der er det mange nordmenn som reiser nå, for det er så grisebillig, sier han til VG.

Han sier det er tydelig at folk har penger og betaler hva det koster for å komme seg til utlandet.

En kuriositet er at flere søker nå etter reiser enn før pandemien, men det er ikke like mange bookinger som før pandemien.

– Det er mange som søker og avventer. Det som er det store mysteriet er hvorfor ikke alt er utsolgt.

Hans klare oppfordring er ikke å vente på å bestille. Og et stalltips:

– I skoleferien kan to personer reise til både Spania og Hellas til 10-12.000 kr på charter. Så det finnes muligheter.

Slik kan du unngå feriesmell

Og når man først har landet på flyplassen og hentet ut bagasjen, vil flere møte på enda en tjeneste som har skutt i været, nemlig leiebil:

– Leiebil har økt vanvittig i pris – leiebilselskapene har ikke nok biler fordi de solgte seg ned under covid, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Vi ser allerede at mye blir dyrere og det er rekordhøy prisvekst, så at det blir en dyr sommer, kan du slå ganske greit fast.

STOREBRAND: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand

Hun kommer med noen tips som gjør at du har nok penger igjen etter ferien til å håndtere prishoppet i høst:

Betal i lokal valuta (ikke i norske kroner, som ofte er et alternativ når du betaler med kort)

Sjekk om det finnes lokale rimeligere leiebilaktører nær der du skal bo, i stedet for å leie fra flyplassen

Ha et feriebudsjett

Ta en sjekk på at du har de forsikringene som trengs etter

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.