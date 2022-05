UENIGE: Trygve Slagsvold Vedum møter LO-leder Peggy Hessen Følsvik tirsdag.

Nato, olje og ulv: Derfor sier Vedum nei til SV

YOUNGSTORGET (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er en rekke årsaker til at han vender tommelen ned til LOs initiativ om å få SV inn i Ap/Sp-regjeringen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vedum ankommer løvens hule – LO-kongressen – tirsdag formiddag:

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ba i sin åpningstale på LO-kongressen mandag om at SV skal tas med i regjeringen.

Vedum avviste det mandag ettermiddag.

Han sier til VG at han ikke vil bruke så mye tid i talen på å utdype sitt nei, men heller prate om LO og samarbeidet med dem.

Derfor utdyper han i dette intervjuet hvorfor SV ikke bør inn i regjering. Han trekker blant annet frem NATO, klima- og industripolitikk og ulv, for å vise at uenigheten er for stor.

– Politikk handler om saker. Det var noe av grunnen til at SV valgte å reise fra Hurdal fordi det var politiske saker vi var uenige i. Jeg kan ikke se at det bildet har forandret seg, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

KLAR TALE: Vedum tegner og forteller om hvorfor SV ikke bør inn i regjering.

Han sier snarere tvert imot; blant annet trekker han frem uenighet om forsvar og NATO, som har blitt synliggjort.

– I forkant av valget i fjor fikk jeg kritikk for å ha løftet frem synet på NATO. Sikkerhetspolitisk er Sp og SV uenige i sentrale spørsmål, blant annet knyttet til NATO. Det har også denne vinteren vist.

– Utmelding ville ikke skjedd

– Og det er slik, sier han:

– At vi mener NATO-medlemskapet tjener oss godt. I den krevende situasjonen vi har vært gjennom i vinter, med Ukraina-krigen, så har det vært en stor fordel å ha en regjering som er enig med seg selv.

– Det har aldri vært slik, når SV har vært i regjering, at de har fått ha hånden på rattet knyttet til medlemskap i NATO?

– Nei, utmelding ville ikke skjedd. Men det dreier seg om styringsdyktighet og det å ta sikkerhetspolitiske beslutninger, som vi har måtte vise og ta i vinter. Vi har hatt en felles grunnholdning, som har vært viktig.

– Du sier at dere har vist en handlekraft du mener dere ikke ville hatt med SV i regjering?

– Det har gjort det enklere at det ikke har vært ulike syn – det har skapt stabilitet.

– Et annet syn enn SV

Han legger til:

– Motforestillinger og diskusjoner er bra, men når regjeringen har en felles plattform som de er enige om, det har det bidratt til styringsdyktighet. Det har vært en styrke i vår sikkerhetspolitikk i vinter, hvor vi hele tiden har måtte gjøre fortløpende vurderinger.

Han trekker frem en annen sak.

– Et tema vi var opptatt av på Hurdal, var synet på olje- og gasspolitikken. Der Sp og Ap har et annet syn enn SV, blant annet på oljeskattepakken og mer generelt på rammevilkårene for olje- og gassektoren.

– SV valgte å reise

Han sier vinteren har vist at regjeringen og SV vil gå ulike veier.

– I den energisituasjonen Europa er i, har vi ment at vi må produsere så mye olje og gass som mulig i år, fordi land som Tyskland og Storbritannia ser verdien av at det er et demokratisk land som er en stabil leverandør når de trenger hjelp.

IKKE NÅ: – Tiden er ikke inne for å få SV inn i regjering, sier Vedum.

Vedum sier energiutfordringen også var en viktig årsak i høst, til at det aldri ble noen flertallsregjering.

– SV valgte å reise fordi de ikke kunne stå for den hovedlinjen Ap og Sp sto for. Vinteren har vist hvor viktig det er at vi har en stabil linje i vår olje- og gasspolitikk.

Grønn uenighet

Han nevner en annen sak, innenfor samme tema.

– Vi ser ulikt på den praktiske miljøpolitikken og industripolitikken. Vi mener det er utrolig viktig for dagens og morgendagens industri, at vi har langsiktighet og forutsigbarhet.

Sp-lederen sier det dreier seg om en forsiktig overgang til det grønne skiftet.

– Gradvis vil en del av de verftene som nå har produsert konstruksjoner, utstyr og deler til olje og gass, vri produksjonen over til havvind og annen grønn teknologi.

– Sammen med SV

Han sier de også har vært enige om mye.

– I forhold til det Høyre, KrF og Venstre foreslo, så satte vi avgiftsnivået ned. Det fikk vi SV med oss på. Vi satte blant annet ned elavgiften med neste tre milliarder kroner.

– Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø sier det er dere som ikke har lyttet til deres to hovedkrav: Få ned forskjellene og utslippene?

– Når det gjelder skatt har jeg og regjeringen vært opptatt av å få ned skattene for folk som tjener under 750 000 kroner. Det har vi gjort sammen med SV.

– Steg for steg

– De ønsker bredere tiltak for å redusere forskjellene mellom fattige og rike?

– Vi må ta steg for steg og vi har fått til skattelettene jeg pratet om, sammen med SV. Vi har også fått til mye annet sammen, blant gratis ferge lavere barnehagepris og gratis SFO – og på skatter og avgifter, hvor vi kommer til å gjøre mer.

– SV vil kutte mer enn dere raskere, for å nå klimamålene?

– Vi mener vi har en mer praktisk klimapolitikk. Hadde vi fulgt SVs politikk, hadde vi bare flyttet utslippene til andre steder. Vi trenger den industrien i Norge. Tempoet i omstillingen er vi uenige om.

Ulv, ulv

Han vil nevne enda en sak, avslutningsvis.

– Vi er uenige i synet på hvor mye som skal bestemmes lokalt i miljøpolitikken. Under ulvejakten i vinter hørte man for første gang på de lokale rovviltnemndene. Vi vil at man skal lytte mer til dem som kjenner problemene på kroppen i hverdagen.

– Ulv, ulv, med andre ord: Med SV i regjeringen hadde den omleggingen vært vanskeligere å få til?

– Ja, det hadde det. Det var de som var mest kritiske til den omleggingen med å lytte til lokalbefolkningen.