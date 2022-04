USIKKER: Kristine Talén er ikke sikker på hva hun skal gjøre neste skoleår, men vet at det ikke blir studier helt enda.

Tror flere velger friår: − Føler meg yngre enn jeg er

Rådgivere flere steder i landet ser en tendens til at flere avgangselever på videregående sier de vil ta friår.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Kristine Talén (18) går tredje året på studiespesialisering på Ullern videregående skole i Oslo. Hun vet fortsatt ikke hva hun skal gjøre neste skole år, men er ganske sikker på at det ikke blir studier.

– Jeg tror det vil være fint å få et år til på å bli litt mer moden, rett og slett. Da vet jeg kanskje enda mer sikkert hva jeg har lyst til å gjøre, sier hun når VG møter henne.

Talén håper å komme inn i førstegangstjenesten, men hvis ikke vil hun uansett ikke begynne på et studieprogram. Valget står blant annet mellom å reise og jobbe frivillig, eller få jobberfaring i Norge.

18-åringen beskriver at hun føler seg mindre moden enn hun egentlig er. Det tror hun skyldes at pandemien har fratatt henne muligheten til å få mange livserfaringer.

PREGET AV PANDEMI: Oslo-jenta tror pandemien har ført til at hun ikke føler seg klar for å begynne å studere ennå.

– Vi har ikke fått oppleve like mye av verden. Jeg føler nesten at jeg er et år yngre enn jeg egentlig er, sier hun.

Talén forteller at veldig mange hun snakker med også vurderer friår.

– De få jeg vet om som vil begynne rett på studier er de som skal studere i utlandet.

Inntrykk av at flere vil ha friår

– Vi har ikke eksakte tall, men vi har en oppfatning om at flere vurderer friår som en mulighet neste år, sier Irene McIntyre Kristensen, som er avdelingsleder for rådgivningsteamet på Ullern videregående skole.

– Er det flere enn før pandemien?

– Ja, det er inntrykket vi har til sammen på teamet, uten at vi har noe tallgrunnlag på det. Når vi snakker med elevene så sier også de at de opplever at det er flere som tenker at et friår hadde vært fint nå.

PAUSE: Avdelingsleder for rådgivningsteamet på Ullern VGS sier at hun opplever at flere elever vurderer friår nå enn før.

Kristensen tror elevene søker studier via Samordna opptak, men at en del heller vil gjøre noe annet det neste året enn å begynne rett på – spesielt hvis de ikke kommer inn på de øverste valgene.

– Det er mange som har følt at det har vært vanskeligere å være motivert for skole gjennom pandemien, og de vil ha flere erfaringer og opplevelser før de begynner å studere.

Hun understreker at de fleste av elevene har lyst på høyere utdanning, men at de vurderer om de vil gjøre andre ting først.

Håper karaktersnittet går ned

Avgangselev Talén syns det er demotiverende å se poenggrensene fra i fjor på Samordna opptak, som de siste årene har økt betraktelig.

En av grunnene er at eksamen har blitt avlyst de siste tre årene, samtidig som rekordmange søkte høyere utdanning.

Kullet som gikk ut av videregående i 2020 hadde rekordhøyt karaktersnitt, og ved mange studier ble det mye vanskeligere å komme inn. Det samme skjedde i 2021.

Analyser av karakterstatistikk viser at nesten halvparten av elevene i videregående opplæring får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt.

HØYE SNITT: Karaktersnittet på mange studier har økt de siste årene. Det gjør at mange elever frykter å ikke komme inn på drømmestudiet.

– Jeg tror mange er redde for å ikke komme inn på det de vil. Vi konkurrerer jo mot to tidligere kull som heller ikke har hatt eksamen, sier Talén, og legger til:

– Det tror jeg er grunnen til at mange utsetter å søke et år, at de tenker at det kanskje vil være lettere å komme inn når de konkurrerer mot et kull som sannsynligvis kommer til å ha eksamen.

– Har det vært en del av din vurdering?

– Ja, delvis. Jeg har tenkt at det kan være klokt.

Samme tendens i Bergen

Kristensen bekrefter at dette er en begrunnelse de har hørt elever snakke om.

VG har vært i kontakt med rådgivere på flere videregående skoler i Oslo, i tillegg til Alta, Tromsø, Lillehammer og Sandefjord.

I Oslo, Lillehammer og Tromsø sier rådgiverne at de merker en tendens til at mange vurderer friår. Rådgiverne i Alta og Sandefjord sier at de ikke har merket noen endring.

Noen sier at de har sett samme tendens som rådgiveren på Ullern VGS i Oslo, mens andre svarer at de ikke merker noen endring.

Studieveileder Inge Leon Turøy ved Amalie Skram videregående skole i Bergen sier at også han har inntrykk av at flere enn tidligere vurderer friår hos dem. Det er likevel fortsatt flest som søker inntak til høsten.

– Mange lurer på om det er mye vanskeligere å komme inn nå på grunn av høyere karaktersnitt, og håper kanskje det skal gå noe ned hvis de venter et år.

Han understreker at de foreløpig ikke har tall som underbygger inntrykket han sitter med.

– Generelt er det alltid noen som av ulike grunner tar friår, og pandemien kan ha ført til at det er kommet til noe flere mulige grunner på den listen, sier han.

Turøy sier at økte inntakskrav bekymrer mange elever.

– Mitt inntrykk er likevel at de fleste søker, men en del har ikke så veldig hast med å sette i gang.

Backup-plan

Talén fra Ullern VGS har søkt studier – rettsvitenskap ved Universitet i Bergen – men kun for å ha en backup-plan.

Hun forteller at hun er ganske sikker på at det er det hun vil studere, bare ikke helt med en gang.

– Jeg er veldig familiekjær, så jeg syns det er litt skummelt å skulle flytte hjemmefra nå med en gang, i hvert fått når det er så langt unna. Der har jeg ikke samme bakkemannskapet som jeg er så heldig å ha hjemme.