SKJØT PÅ BUTIKKEN: Espen Andersen Bråthen (38) ble fanget av overvåkningskamera på Coop Extra i Kongsberg den 13. oktober 2021.

Bråthen avgir ny forklaring: − Jeg beklager

Etter å ha nektet å forklare seg videre forrige uke, tok Espen Andersen Bråthen (38) igjen til vitneboksen i Hokksund tingrett.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Bråthen starter sin frie forklaring onsdag med å fortsette der han slapp forrige uke.

– Jeg beklager til alle jeg har skutt en pil mot og kastet en kniv mot, sier han.

Han fortsetter med igjen å fortelle om at han for to år siden fikk en frykt for å bli blind, og at han deretter begynte å tenke på gjenfødelse, og at han måtte drepe for å oppnå dette.

Så langt har påtalemyndigheten ført bevis for det som skjedde på Coop-butikken i Kongsberg den kvelden, og onsdag starter bevisførselen for drapene i Hyttegata.

Bråthen forklarer seg om handlingene sine den kvelden, blant annet hvordan han forsøkte å ta seg inn hos tre studenter, og om drapene han har erkjent å ha begått.

Bråthen forklarer i retten at han forstår på et tidspunkt at han ikke har drept noen med pil og bue.

– Så da tenker jeg at jeg må gå inn i boliger, sier han.

Fem drepte

Han forklarer seg i detalj om måten han tok livet av Gun Marith Madsen (78), Hanne Merethe Englund (56), Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75).

Bråthen er rolig i stemmen og forteller kronologisk om handlingene sine den kvelden.

Han forteller at han gikk over veien etter å ha drept Liv Berit Borge og Gunnar Erling Sauve for å se etter flere åpne dører, og at politiet da dukket opp.

– Så jeg kaster en kniv mot dem, og jeg skulle gå for å gå inn en annen dør og da kommer det et varselsskudd. Da faller jeg om på bakken, og så på en måte overgir jeg meg da, sier han.

Stiller spørsmål om overvåking

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet.

Under forsvarer Fredrik Neumanns utspørring forklarer Bråthen at han fikk en dårlig start på livet. Han forteller også at han følte seg overvåket av huseieren han leide hos og av naboene på Kongsberg.

– Hvis jeg skulle lufte og lukke opp vinduene, da synes jeg at jeg hørte noen gå forbi og skrike, å si noe til meg, forklarer han.

Bråthen mener også at noen fulgte etter ham når om han gikk til butikken, og at dersom han gikk til kjøkkenet kom noen fra etasjen over og banket i gulvet.

Bråthen utførte angrepet på Kongsberg i sokkelesten. På spørsmål fra Neumann om hvorfor han ikke tok på seg sko, sier han at de som overvåket leiligheten ville ha innhentet ham om han tok de på seg.

Neumann refererer fra det første avhøret som ble tatt av Bråthen den samme natten, hvor Bråthen skal ha forklart at han valgte å gå til Coop-butikken den kvelden fordi han ikke hadde mat.

– Det var fem dager til jeg fikk penger, så da valgte jeg å gå til Coopen, sier han i retten onsdag.

Forsvareren påpeker at det er tatt bilder av kjøleskapet hans som viser at han hadde mat.

Ingen sammenheng med Islam

Tidlig i etterforskningen satt politiet Bråthens handlinger i sammenheng med hans konvertering til Islam. Den hypotesen ble raskt lagt bort, og hypotesen om sykdom ble den ledende.

Neumann spør Bråthen om hvorfor han kalte angrepet på Kongsberg for Jihad.

– Det var det nærmeste jeg kom til å forklare hva jeg har gjort, svarer den drapstiltalte.

Bråthen sier også at det han gjorden den kvelden ikke har sammenheng med hans konvertering til Islam. Forsvareren spør hva han tenker om dette nå.

– Ser jo at det bare er masse rare tanker, at det bare er tull, sier Bråthen.

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.