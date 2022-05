Første politipatrulje på Coop: − Trodde vi hadde isolert ham

BUSKERUD TINGRETT (VG) En av de to politibetjentene som var først på Coop Extra, sier de trodde de hadde kontroll på Espen Andersen Bråthen inne i butikken. Men de visste ikke om nødutgangen.

Av Christina Quist

– Når vi kommer på Coop, vurderer vi situasjonen så kritisk at vi raskt må ta oss inn. Vi skjønner at her haster det, og vi ser at de som kommer ut av butikken er skrekkslagne.

Det forteller en av de to på patruljen som kom først til Coop Extra Kongsberg i fjor. Politiet hadde da fått inn en rekke dramatiske meldinger om at en mann bevæpnet med pil og bue avfyrte skudd mot tilfeldige mennesker.

Politimannen og kollegaen gikk rett i aksjon uten verneutstyr, men de hadde bevæpnet seg med en MP5 og en pistol.

Info Dette er saken Espen Andersen Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet. Han erkjente straffskyld for hele tiltalen da retten startet. Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Bråthens forklaring om angrepet. Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over. Da retten ble satt torsdag, sa Bråthen at han heller ikke da ønsket å fortsette sin forklaring. Vis mer

Han forteller at de gjør seg til kjenne, de roper og ber folk komme seg ut.

– Plutselig får jeg en pil over hodet. Det høres ut som et børseskudd, og vi konstaterer raskt at dette var meget farlig og kunne ha gått ille, forteller han.

Vurderte å avfyre varselskudd

Han sier at de forsøker å gå frem en gang til, men at det da blir avfyrt nok en pil.

– Vi vurderer å avfyre varselskudd, men det vurderes som for farlig fordi det er et meget uoversiktlig område. Det er hardt gulv og man aner ikke hvor kulen kunne ha gått, det er også leiligheter over bygget.

AVFYRTE FLERE SKUDD: Espen Andersen Bråthen like før politipatruljen kommer inn i butikken.

Politimannen sier at han vurderte å gå frem en tredje gang.

– Men jeg vurderer at, jeg går jeg frem en tredje gang, så blir jeg tatt. Vi har gjort oss til kjenne, og får inntrykk av at han vet hvor vi er og at han venter på oss, sier han.

På dette tidspunktet ankommer patruljeleder Anette Skullestad butikken.

– Vi får på oss skjold og hjelmer og er klare for å gå inn og ta ut gjerningspersonen. Men når vi er klare for å gå inn, får vi melding om at han er sett i Peckels gate.

– Vi trodde vi hadde han isolert i butikken, han hadde jo tydeligvis kommet seg ut, forteller politimannen i retten fredag.

Bråthen drepte fem mennesker etter at han unnslapp den første politipatruljen.

– Kjente på betydelig dødsfrykt

Politimannen sier at han opplevde kvelden og oppdraget som svært krevende og at han kjente på en betydelig dødsangst.

– Jeg har aldri vært borte i liknende. Jeg kjente på, etter å ha blitt skutt på to ganger - jeg kjente da på dødsfrykt.

Dødsangsten ble forsterket da de innså at Bråthen hadde sluppet unna dem.

– Da vi så de åpne branndørene, tenkte jeg: Hvor er han nå? Venter han på oss nå? Det er mørkt ute, vi aner ikke hvor gjerningspersonen er, så jeg kjente på en betydelig dødsfrykt. Det var helt utmattende, sier han.

Han sier at han har brukt mye tid i ettertid på å tenke på oppdraget.

– Tenkt på at det var forferdelig det han gjorde. Det har også vært krevende med all oppmerksomheten mot meg og kollegaen min, sier han.

Patruljeleder Anette Skullestad.

Var redd hun måtte skyte

Det var to patruljer på jobb i Kongsberg da de dramatiske meldingene om angrepet i byen kom 13. oktober i fjor.

Patruljelederen forteller i retten torsdag at hun ikke forstod hva de stod ovenfor da de første nødmeldingene ble ringt inn.

– Jeg tenkte: Hva er det vi står ovenfor nå? Er det noen som leker? Er det en leke-pil og bue? Det var ingen av oss som helt skjønte omfanget av det vi kom til å møte, fortalte politibetjent Anette Skullestad i retten torsdag.

Plivo-instruksen - «pågående livstruende vold» - ble iverksatt, og de to patruljene fikk beskjed om å ta på av alt utstyr før de gikk til aksjon.

Skullestad sier at hun var på vei til Coop Extra da hun fikk vite at de to kollegaene hennes var blitt skutt etter inne i butikken.

– Da tenker jeg for første gang at jeg kanskje må skyte noen på jobb, sier hun, og forteller at hun var redd.