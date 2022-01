VENNER: Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tidligere statsminister og nå NATO-leder Jens Stoltenberg har vært nære venner i mange år.

Støre svarer Listhaug om Stoltenberg-kontakt: «Et tema vi ikke kunne snakke om»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har svart på Frp-leder Sylvi Listhaugs spørsmål om samtalen han hadde med Jens Stoltenberg.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Svaret foreligger på Stortingets nettsider.

«Statsministeren har både opplyst at han har snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef, og at han ikke har snakket med Stoltenberg om dette.

Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil?», spurte Listhaug i det skriftlige spørsmålet i Stortinget.

Nå foreligger Støres svar.

«Jens Stoltenberg og jeg har vært nære venner gjennom mange år. Da jeg ble statsminister, meldte jeg derfor raskt fra til regjeringsråden om at jeg ville være inhabil dersom Stoltenberg skulle være aktuell for stillingen som sentralbanksjef, slik flere medier meldte om.», skriver han blant annet i svaret.

Statsministeren utdyper at han og Stoltenberg gikk en tur sammen i skogen i Oslo 24. oktober i fjor.

«Underveis på turen nevnte Stoltenberg at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef. Jeg sa da at dette var et tema vi ikke kunne snakke om fordi jeg er statsminister og i lys av vårt vennskap ville være inhabil dersom det ble aktuelt. Vi skiftet da tema, og stillingen som sentralbanksjef har ikke blitt berørt i vår kontakt siden.», skriver han.

Støre forklarer også hvorfor han svarte «Nei» da NTB stilte han spørsmål om han og Stoltenberg hadde snakket om stillingen.

«Fordi jeg nettopp aktivt unngikk å snakke med Stoltenberg om hans mulige kandidatur, svarte jeg nei da NTB spurte om jeg hadde hatt en samtale med Stoltenberg om stillingen.»

Han skriver også:

«Da TV2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, selv om jeg altså umiddelbart hadde gjort det klart at dette var et tema Stoltenberg og jeg ikke kunne snakke om.»