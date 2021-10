Holden tre år etter Lørenskog-forsvinningen: − Forsterket håp om at politiet vil finne en løsning

Etterforskningen pågår fortsatt, tre år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Familien mener fortsatt det er håp om at saken skal bli oppklart.

I ti uker holdt politiet helt tett om etterforskningen. I skjul gikk krimteknikere rundt boligen til Anne-Elisabeth Hagen og ektemannen Tom Hagen på Lørenskog og samlet det de kunne av bevis.

Hovedhypotesen var kidnapping – og at livet til Anne-Elisabeth sto i fare. Nå mener politiet at hun ble drept.

Tre år etter er hun fortsatt nærmest sporløst forsvunnet, til tross for omfattende etterforskning. Mannen hennes, Tom Hagen, er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter all skyld.

– Det er naturligvis fortsatt ufattelig vanskelig for hele familien at hun ikke er funnet, sier advokat Svein Holden.

Etter hundrevis av avhør, tusenvis av beslag og over 6000 timer video har det ikke dukket opp noen nye bakmenn i saken. Politiet har opprettholdt siktelsen mot Hagen, om at han står bak eller er involvert i sin kones forsvinning.

– Det er ikke noe tvil om at det er enormt krevende for ham å være siktet for en slik alvorlig handling, som han fast og bestemt sier han ikke har gjort, sier Holden.

ENDRET OPPDRAG: Svein Holden ved Hjort advokater er nå forsvareren til Tom Hagen.

Omfattende etterforskning

Til tross for at det nå har gått tre år siden hun forsvant jobber mellom 20 og 30 etterforskere fra Øst politidistrikt, Kripos og Økokrim fortsatt med saken, og politiet tror de vil komme til bunns i forsvinningen.

Holden sier familien synes det er «svært positivt å registrere».

– Det gir oss et forsterket håp om at politiet vil finne en løsning, og når jeg for min egen del ser i dokumentene, så deler jeg i og for seg politiets optimisme.

– Jeg mener det er opplysninger som gir håp om at saken kan bli oppklart, sier Holden til VG.

AVSLØRINGEN: Den 9. januar 2019 ble forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen kjent. Holden møtte pressen den dagen på kontoret til Hjort advokater.

Fortsatt siktet

Det var i april 2020 politiet pågrep og siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Politimester i Øst, Ida Melbo Øystese, sa den gangen at «saken nå går over i en ny fase».

Den dagen gikk også jobben til Holden over i en ny fase – fra bistandsadvokat til forsvarer.

Hagen satt en drøy uke varetektsfengslet i Oslo fengsel før han ble løslatt av Høyesterett i mai.

Eidsivating lagmannsrett hadde funnet at det ikke var skjellig grunn til å mistenke at Hagen sto bak drapet og forsvinningen av sin kone.

Høyesteretts ankeutvalg skrev i kjennelsen at de bare kan prøve lagmannsrettens saksbehandling og generelle lovtolkning.

Dermed fikk Hagen gå ut dørene til Oslo fengsel den 8. mai 2020, med eiendelene sine i en sort plastpose over skulderen.

Fortsatt står siktelsen mot Tom Hagen, og en mann i 30-årene som blir kalt «kryptomannen».

I flere omfattende politiavhør, både som vitne og siktet, har «kryptomannen» i detalj beskrevet sin bakgrunn, kunnskap om kryptovaluta og kontakten med Tom Hagen.

Få dager før Hagen ble pågrepet i mai, ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Han ble løslatt kort tid etter og i august sa mannens forsvarer at hans klient var på vei ut av saken.

FIKK MEDHOLD: Svein Holden anket varetektsfengslingen av Tom Hagen til Høyesterett. De vant, og Hagen ble løslatt i mai 2020.

Holden forklarer at det ikke er unormalt at siktelsen mot Hagen og den såkalte «kryptomannen» er opprettholdt, men sier det er en belastning.

– Normal fremgangsmåte er jo at saken mot de to først ville bli avgjort når etterforskningen avsluttes, men det er klart vi skulle ønske oss at politiet fravek en slik fremgangsmåte og henla sakene mot dem på et tidligere tidspunkt.

Krypto-sporet

I Lørenskog-saken har kryptovaluta vært et tema fra dag én. I trusselbrevet lagt igjen i boligen i Sloraveien ba de angivelige gjerningspersonene om en utbetaling i form av kryptovalutaen Monero.

I trusselbrevet beskrives et svært spesielt opplegg for hvordan Tom Hagen skal kjøpe inn kryptovaluta, kommunisere og videre betale løsepenger til den såkalte motparten, om lag ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Selv om gjerningspersonene skjuler seg bak en stjålen identitet, tre kryptovalutaer og ulike kryptobørser med adresse på øyer i Det indiske hav, ser politiet også på disse digitale grepene som spor og muligheter.

Påtaleleder på Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, sa til VG tidligere i oktober at det er krypto-sporet som er politiets klare hovedprioritet nå.

– Det synes vi er svært fornuftig. Vi har vel på et tidligere tidspunkt sagt at det er her vi tror løsningen ligger, så da er det bra at politiet nå har det som sitt hovedfokus, sier Holden og fortsetter:

– Vi kunne kanskje gjerne tenkt oss at det ble gjort noe tidligere, men det er i alle fall bra at det blir gjort nå.

