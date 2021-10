BØR SKJERME: Barnelege Per Helge Måseide ved Drammen Sykehus i Vestre Viken, oppfordrer nå foreldre til å skjerme den minste i familien mot forkjølte søsken. Det er ofte storebror eller storesøster som smitter de aller minste, sier leger VG har snakket med.

RS-viruset sprer seg: − Foreldre bør skjerme de minste barna

46 små barn er siste halvannen uke lagt inn på Drammen sykehus med RS-viruset. Nå oppfordrer barnelege Per Helge Måseide foreldre til å skjerme de minste barna mot forkjølte søsken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Utbruddet av heftig luftveisinfeksjon sprer seg kraftig. I Sverige, der utbruddet har pågått i flere uker, fortsetter smittekurvene å stige. De siste dagene har smitten økt i Norge, dag for dag: Tirsdag kveld hadde Oslo Universitetssykehus 20 små barn innlagt.

Onsdag var det også barn innlagt på flere av de andre store sykehusene: 18 barn lagt inn med RS i Helse Bergen, mens St Olavs Hospital i Trondheim hadde fem pasienter. Det er også RS-barn lagt inn på UNN i Tromsø.

Barnelege: – Barn dør ikke av RS-smitte

I Drammen ble det både skrevet ut og lagt inn barn onsdag:

– Vi skrev ut flere av de 13 inneliggende barna tidligere i dag. Men så kommer det hele tiden nye inn. De minste pasientene våre er to uker gamle, sier overlege Per Helge Måseide ved Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus.

SMÅ BARN: Drammen sykehus har i løpet av halvannen uke hatt 46 små barn innlagt med RS-virus.

Barnelegen oppfordrer nå foreldre til å skjerme den minste i familien mot forkjølte søsken. Det er ofte storebror eller -søster som smitter de aller minste, sier leger VG har snakket med.

– Søsken går ofte i barnehage. Der sprer virusene seg. Barna tar RS-viruset med seg hjem. Der smittes familiens yngste som så vidt er kommet hjem fra barselavdelingen. Barn dør ikke av RS-smitte. Erfaringen er at det går bra med alle. Men det kan være tøft mens det står på. Nyfødte og de yngste spedbarna bør skjermes fra småsyke søsken og familiemedlemmer, sier Måseide.

Øker mest under 5 år

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, et virus som gir luftveisinfeksjon hos barn og voksne.

En svensk analyse av tallene fra forrige uke, viser at smitten øker mest blant barn under 5 år. I uke 41 ble det analysert prøver fra 580 svenske barn under 5 år. 62 prosent var positive. I aldersgruppen 0–5 år var 56 prosent av de positive prøvene fra barn under ett år.

Sykdommen rammer også eldre svensker: 11 prosent av de positive RS-testene var fra pasienter i alderen 65 år eller eldre.

I Norge er RS-utbrudd ikke rapporteringspliktig. Derfor finnes det foreløpig ikke en tilsvarende norsk oversikt.

Dårlig immunforsvar

Små barn har etter halvannet år med coronasmitte og strenge smitteverntiltak, levd nesten uten luftveisvirus rundt seg. Derfor har de ikke utviklet immunitet mot dem. Legene snakker om «immunitetsgjeld.» Det er antagelig en hovedgrunn til at RS-viruset nå sprer seg blant barn i mange land.

Barnelege Per Helge Måseide er sikker på at sykehuset kommer til å behandle mange små virussyke barn de neste ukene.

Det er også grunn til å tro at smittetallene vil øke. Mens smitten går raskt ned i Danmark, fortsetter den å stige i Sverige. Utbruddet i Norge ligger flere uker bak utbruddet i Sverige .

I Europa begynte viruset å spre seg allerede midt i mai, ifølge den europeiske smittevernmyndigheten ECDC. Da kom de første rapportene om uvanlig mange RS-tilfeller.

RS-VIRUS RS-virusinfeksjon er infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus). Klinisk er sykdommen vanskelig å skille fra infeksjon med humant metapneumovirus og astma. RS-viruset er hovedårsaken til bronkopulmonal obstruksjon hos barn under toårsalder. Hos større barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter. Tilsvarende som for influensa er det variasjon i tidspunktet og størrelsen på utbruddene. Den geografiske variasjonen i opptreden er imidlertid vanligvis mindre enn for influensa. Normalt går det 2 - 3 måneder fra de første tilfellene påvises og til utbruddet kulminerer. RS-virussesongen er vanligvis fra november til mai. Utbrudd kan forekomme i barneavdelinger ved sykehus. Antagelig spres viruset med større barn, ofte søsken, som selv ikke blir syke. Viruset ble identifisert i 1957. I Norge utvikler kun et fåtall alvorlige symptomer og må hospitaliseres, men utgjør likevel en viktig grunn til innleggelse blant små barn. Tall fra USA har vist at 1,7 % av barn under 6 måneder blir innlagt på sykehus grunnet RS-virus. 60-70 prosent av alle barn har i løpet av første leveår gjennomgått RS-virusinfeksjon med en topp mellom to til fem måneders alder. Sykdommen er en viktig årsak til barnedødelighet i utviklingsland. Kilde: FHI Vis mer

Pustestøtte

Når de minste barna blir smittet, kan de i løpet av noen dager få problemer med å spise og puste. Noen får lette pusteproblemer som bare skyldes tett nese. Hos andre setter viruset seg lenger ned i luftveiene.

– Noen opplever et litt mer stormende forløp og de kan bli nokså dårlige. Enkelte kan få uregelmessig pust som oppleves dramatisk for foreldrene. Noen av de minste får mer alvorlige pusteproblemer og trenger kanskje litt pustestøtte, sier Måseide.

På sykehuset får barna denne pustestøtten.

– Vi bruker både luftstrøm i nesa og maske. De fleste ligger noen dager på sykehus og blir raskt bedre, sier Måseide.

RS-viruset spres med klassisk dråpesmitte.

– Man nyser og hoster og smitter andre. Er for eksempel mor som ammer blitt forkjølet, kan det være lurt å bruke munnbind. Det hindrer smitte. RS-viruset kan også smitte via gjenstander man tar på. Derfor kan det også være lurt å bruke såpe og vann eller håndsprit. Mens coronasviruset smitter før du får symptomer, smitter RS i større grad når man har fått symptomer. Det er derfor lettere å bryte smittekjeden, sier Måseide.

På sykehuset i Drammen lager man nå kohorter for RS-barn.

FORVENTER MER RS-SMITTE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg sier i et telefonintervju med VG torsdag morgen at FHI følger nøye med på sykehusenes belastning med tanke på influensa og RS.

– Foreløpig er det lite influensa, den har ikke kommet for fullt ennå. Med RS-viruset har vi allerede en del innleggelser. Det ser ut som om antall RS-smittede vil øke på, sier Stoltenberg til VG.