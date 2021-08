SKOLEN: Ammerud skole i Oslo er en ren barneskole (1.-7. trinn) med 590 elever og 97 ansatte.

Osloskole i hardt vær: Rektor ansatte tidligere ektefelle

Mens Kiet Dang har vært rektor har både hans tidligere ektefelle og søsteren fått jobb på Ammerud skole. Nå ettergår Oslo kommune skolelederens personalpolitikk.

Av Frank Ertesvåg

Rektoren og flere av de som er ansatt på Ammerud skole de siste fem årene har bakgrunn fra delvis felles miljø.

Flere varslere, først og fremst tidligere ansatte, mener det på ureglementert vis er rekruttert folk fra rektors egen krets.

Utdanningsetaten i Oslo kommune bekrefter overfor VG at minst tre personer som VG kjenner navnene på, er ansatt ved skolen på feilaktig grunnlag.

– Det stemmer at det ble gjort feil ved ansettelsen av de navngitte personene. Dette ble undersøkt som en del av en ekstern gjennomgang i 2018 og 2019, skriver divisjonsdirektør Brynhild Farbrot i Utdanningsetaten i en e-post til VG.

Hun legger til at sakene «ble fulgt opp overfor skolen og rektor». Men dette er hittil ikke delt med offentligheten.

REKTOR: Kiet Dang er for tiden sykmeldt, ifølge Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Farbrot var inntil VG kunne fortelle henne det forrige mandag – ukjent med at den ene av dem som ble ansatt på ureglementert vis er rektors tidligere ektefelle.

Ifølge VGs opplysninger fra offentlige registre, ble Kiet Dang skilt fra den senere Ammerud-ansatte kvinnen i februar 2012.

Dette blir nå bekreftet av Farbrot og Utdanningsetaten etter at de har undersøkt saken:

– Vi har undersøkt saken, og det stemmer at kvinnen og Kiet Dang var ektefeller fram til februar 2012. Behandlingen av saken er ikke avsluttet hos oss. Vi kan derfor ikke komme med ytterligere kommentarer rundt saksbehandlingen, skriver Farbrot i en e-post til VG.

Uavhengig av denne relasjonen har kommunen i sin behandling av varslene påpekt flere brudd på personal- og ansettelsesreglementet knyttet til denne ansatte og en kollega.

Vilkårene for ansettelse eller forlenget ansettelse var heller ikke fulgt, ifølge behandlingen av varslene.

Vikarrektor satt inn

I håndteringen av varslene knyttet til denne ansettelsen, gikk det ikke frem at kommunen har kjennskap til at vedkommende har vært rektorens tidligere ektefelle.

Ammerud skole og rektor har de siste månedene opplevd et stort medietrykk, spesielt fra Avisa Oslo og VG, etter flere varsler om dårlig arbeidsmiljø og enkeltansettelser ved skolen.

Da VG først opplyste kommunen om ekteskapet, responderte Oslo kommunes Utdanningsetat slik:

– Dette er nye påstander som vi i Utdanningsetaten ikke er kjent med. Vi kan derfor ikke redegjøre for hva som har skjedd eller kommentere opplysningene, før vi har undersøkt sakene nærmere, skrev Farbrot.

Rektor Kiet Dang er forelagt VGs spørsmål og opplysninger, men har ikke svart. Han er for tiden sykmeldt, ifølge Utdanningsetaten. En vikarierende rektor er satt inn i hans sted.

DIREKTØR: Brynhild Farbrot er divisjonsdirektør for grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo.

– Hvordan ser du som divisjonsdirektør i fagetaten på at det er ansatt forholdsvis mange med samme nasjonalitets-bakgrunn på Ammerud skole – hvorav noen på ureglementert vis?

– At en skole har flere med samme bakgrunn er i seg selv ikke et problem. Det er viktig at ansettelser gjennomføres korrekt og etter regelverket, svarer Brynhild Farbrot.

Iverksetter undersøkelser

På spørsmål om de ureglementerte ansettelsene bør få noen følger for rektoren og hans stilling, svarer divisjonsdirektøren:

– Sakene som ble undersøkt i 2018 og 2019, ble fulgt opp ovenfor rektor. Vi er opptatt av at regelverk følges, og vi følger opp når brudd blir oppdaget. Som nevnt er det en del av påstandene som er nye for oss. UDE (Utdanningsetaten) som arbeidsgiver kan ikke kommentere disse påstandene mens undersøkelsene våre pågår.

Etter at også Oslo kommunes egne undersøkelser viser at rektors tidligere ektefelle er ansatt ved skolen i hans rektorperiode, skriver seksjonsdirektøren i Oslo kommune:

– Status nå er at Kiet Dang er rektor, men skolen har en fungerende rektor siden han er sykmeldt. Hvor lang tid behandlingen av saken vil ta er vanskelig å anslå nå. Det er uansett begrenset hva vi som arbeidsgiver kan uttale oss om til mediene, ifølge Brynhild Farbrot.

Søsteren ansatt på skolen

I 2018 avslørte Dagsavisen at den samme rektorens søster ble ansatt på Ammerud skole – i strid med loven.

Det var assisterende rektor, som var Dangs underordnede, som foretok ansettelsen, da Dang erklærte seg inhabil. Dette brøt likevel med Forvaltningslovens paragraf 6, der det eksplisitt står at en underordnet ikke kan foreta ansettelsen når en overordnet er «ugild» (inhabil).

Professor emeritus i offentlig rett, Erik Magnus Boe bekreftet denne lovforståelsen:

– Her krever loven at beslutningen tas av en overordnet, fastslo Boe overfor Dagsavisen.

EKS. LÆRER: Siv Presthus var i flere år spesialpedagog på Ammerud skole. Hun har saksøkt skolen ved Oslo kommune sammen med Utdanningsforbundet.

Tidligere spesialpedagog ved Ammerud skole, Siv Presthus, er en av mange som har varslet kommunen om dårlig lederskap og arbeidsmiljø på Oslo-skolen. Presthus har saksøkt kommunen, og møter 6. september sammen med fagforeningen Utdanningsforbundet sin tidligere arbeidsgiver i arbeidsretten.

Hun reagerer kraftig på opplysningene om at skolen har ansatt en tidligere ektefelle av rektor mens han var toppleder på skolen.

Pedagog-veteraner opprørt

– En av påstandene fra varslerne var at rektor ansatte venner og familie samtidig som han meldte øvrige ansatte overtallige og presset folk ut. Det som blir avslørt i denne saken her, underbygger vår påstand, sier Presthus til VG.

Hun mener avsløringen viser at Dang ikke har fortalt sannheten om ansettelsene på skolen.

– Dette viser også hvor lite respekt han har overfor varslerne og for hele systemet, sier Presthus til VG.

Tidligere ansatt gjennom 22 år og verneombud i 12 år, Eva Pia Åberg ved Ammerud skole, er i likhet med Presthus opprørt over at rektor har vært gift med en av dem som ble ureglementert ansatt ved skolen.

Spesialpedagogen, som nå jobber ved en annen osloskole, kjente ikke til relasjonen.

– Dette er jo helt hårreisende. Det høres både merkelig og rart ut, og noe jeg overhodet ikke var kjent med. Men at en av de ansatte var rektors tidligere ektefelle, var helt ukjent for meg, sier Åberg til VG.

Taushet

Hverken leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen eller undervisningsinspektør Trinh Tran ved Ammerud skole ønsker å kommentere saken.

Rektor Kiet Minh Dang er forelagt påstandene fra Presthus og Åberg samt at han har fått en rekke spørsmål om ekteskapet med den ene ansatte og ansettelsene ved skolen.

Dang har ikke respondert på VGs henvendelser.