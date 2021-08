TAPER STORT: Erna Solberg har tapt svært mange velgere siden det velgermessige høydepunktet under den nye corona-nedstengingen i mars i år. Foto: Jørgen Braastad

Krisemåling for Høyre – miljøpartiene med klar fremgang

Høyres og Erna Solbergs oppslutning faller til 18,9 prosent på VGs partibarometer for august. Ifølge målingen har 250.000 velgere forlatt partiet siden toppnoteringen på 27,8 prosent i mars.

Samtidig får miljøpartiene en boost på den ferske målingen fra Respons Analyse for VG og Bergens Tidende, som er tatt opp den siste uken. De store vinnerne er SV, MDG og Venstre – og den store taperen er Høyre.

Statsministerens parti kan notere seg enda en måling under 20-tallet.

Med kun 18,9 prosent har Høyre mistet drøyt 250.000 velgere siden mars, da de fikk 27,8 prosent.

Det vil si at Solbergs tid som statsminister snart kan være over – med mindre hun og de andre borgerlige partiene snur skuta. På denne målingen er det kun ett borgerlig parti som er i nærheten av valgresultatet fra 2017, nemlig Venstre.

Sp synker – miljøpartiene vokser

Arbeiderpartiet fortsetter veksten og får 24,8 prosent, mens Senterpartiet går ned til 15,3. Selv om Sp har en markant tilbakegang fra forrige VG-måling i juni, prøver partileder Trygve Slagsvold Vedum å se det positive i tallene.

– Dette er opp fem prosentpoeng fra forrige valg og ville vært det nest beste i partiets historie, skriver Vedum i en SMS.

Han legger til at han tror folk ønsker en ny retning for Norge der sentraliseringen snus, avgiftene reduseres og hvor det sikres nasjonal kontroll over naturressursene.

– Så er det folket i valget som heldigvis skal bestemme, sier Vedum.

Miljøboost etter klimarapport

SV får en jubelmåling på 9,4 prosent, og sikrer med det flertall for en rødgrønn trepartiregjering med 90 mandater.

De er ikke det eneste miljøpartiet som får en boost: Miljøpartiet De Grønne passerer sperregrensen med god margin, og får 5,1 prosent, en oppgang fra 3,7 prosent før sommeren.

Det skjer samme uke som en sjokkrapport fra FNs klimapanel ga klar beskjed om at klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel.

Venstre går fra kriselave 2,8 i juni til fire prosent - nøyaktig det samme som den magiske sperregrensen, som gjør at partier også får utjevningsmandater.

Kun én av sperregrensekameratene får under fire prosent: Kristelig Folkeparti med 3,3 prosent.

GLAD MANN: Audun Lysbakken er storfornøyd med målingen. Foto: Helge Mikalsen

– Dårlig nytt for Vedum

SV-leder Audun Lysbakken sier at klimapanelets rapport tydelig har gjort inntrykk på velgerne.

Han mener at tallene er dårlig nytt for Vedums regjeringsdrøm.

– For hvert eneste prosentpoeng SV går frem, så blir det vanskeligere for Sp og Ap alene å finne løsninger uten oss. Hver eneste stemme bidrar til å binde det nye flertallet til venstresiden. Det gjør det vanskeligere å gjennomføre det Vedum har snakket om, som er en sentrumsregjering med Ap og Sp, sier han.

– Planen om en sentrumsregjering bidrar til å mobilisere for SV. Dette er rødgrønne velgeres måte å si fra, sier han.

FORNØYD: MDG-leder Une Bastholm. Foto: Terje Bringedal

Vil sette Sp på gangen

MDG-leder Une Bastholm peker også på FNs klimarapport.

– Dette er helt fantastisk. En folkelig bevegelser har nå reist seg etter FN-rapporten mandag. Jeg har aldri sett noe lignende, sier hun og viser til at MDG har fått oppunder 1800 medlemmer.

Hun er ikke bekymret for klinsjen mellom SV og MDG.

– Den viktigste forskjellen går mellom grønne og grå partier. Vi må kunne debattere hva som er mulig å gjøre med makten vi har. Vi er det eneste partiet som har satt som forutsetning for å være i regjering at vi slutter med ny oljeleting, sier hun.

– Et alternativ der Sp sitter på gangen er det beste for klimaet. Alle partier som er opptatt av klima og miljø bør sette de klimafiendtlige partiene Sp og Frp utenfor hvis de får muligheten, legger hun til.

