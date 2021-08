TILBAKEBETALER: Høyre, KrF og Venstre betaler tilbake valgkampbidraget fra hemmelige givere, gitt via Aksjon for borgerlig valgseier.

Høyre, Venstre og KrF tilbakebetaler 750.000 fra hemmelige givere

En omstridt forening har gitt minst en million kroner til de borgerlige partiene – på vegne av hemmelige givere. Nå har tre av fire partier på borgerlig side besluttet å betale pengene tilbake.

Av Martin Lægland

De borgerlige partiene Høyre Venstre, KrF og Frp har alle mottatt 250.000 kroner hver fra Aksjonsgruppe for borgerlig valgseier. Men hvor bidragene til foreningen kommer fra, ønsker ikke foreningen å opplyse om.

Donasjonene har blitt sterkt kritisert av SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Ap-nestleder Hadia Tajik. Også professor i rettsvitenskap og leder av partilovnedma, Eivind Smith, har problematisert bidraget fra hemmelige givere, som han sier at er i strid med intensjonen i partiloven.

Nå har Venstre, KrF og Høyre besluttet å tilbakebetale midlene.

Det opplyser generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, til VG på vegne av de tre partiene.

– Årsaken til at vi tilbakebetaler pengene er at Aksjon for borgerlig valgseier har vært tydelig på at de ikke ønsker å oppgi hvem som har gitt bidrag til aksjonen. Sånn vi vurderer det er det da vanskelig for oss å oppfylle plikten i partiloven om å påse at vi ikke mottar bidrag som strider mot partiloven, sier han til VG.

Nettavisen Filter Nyheter omtalte først partienes beslutning om å tilbakebetale midlene.

Uklart hva Frp gjør

Frps markedssjef Helge Fossum skriver i en tekstmelding til VG at de vil gi et svar fredag morgen om hvordan de forholder seg til det økonomiske bidraget fra foreningen.

– Åpenhet om hvem som gir økonomiske bidrag til partiene er et viktig prinsipp i loven, som vi også er opptatt av, sier Høyres generalsekretær.

RETURN TO SENDER: Generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, opplyser om at de vil betale tilbake midlene de har mottatt fra Aksjon for borgerlig valgseier.

Felles uttalelse

Skaug opplyser om at partiet har vært i dialog med KrF og Venstre, og at de i fellesskap har blitt enig om å tilbakebetale midlene.

I uttalelsen skriver de blant annet:

«Siden Aksjon for borgerlig valgseier ikke ønsker å oppgi hvem som har gitt penger til aksjonen er det vanskelig for oss å oppfylle den plikten partiene har for å påse at bidrag som gis ikke er i strid med partiloven.»

Skaug forteller til VG at han også har vært i dialog med Frp om saken – som også har mottatt et tilsvarende økonomisk bidrag.

– Vi har vært i dialog med dem, men kjenner ikke deres konklusjon, sier Skaug.

– Ble støy

Talsperson Ole Gunnar Hauso i Aksjon for borgerlig valgseier kommenterer partienes beslutning slik:

– De er fri til å ta en beslutning om å betalte tilbake midlene. De føler vel at her blir det støy som ikke handler om valget, og så velger de å trekke seg unna en organisasjon som har vært villig til å samle inn penger til dem. Men nå har dere på venstresiden i pressen lykkes med å stanse det, sier Hauso.

– Generalsekretæren i Høyre opplyser om at de vil tilbakebetale pengene, ettersom de mener de ikke kan vite om bidragene er i strid med partiloven?

– Han sier bare det fordi han ikke ville ha mer støy. De blir tvunget til å forlate midlene som kunne vært brukt på valgkamp basert på deres reportasjer, sier han.

Talsperson Ole Gunnar Hauso i aksjon for borgerlig valgseier vil ikke offentliggjøre hvem som har gitt dem penger. Her sammen med styreformann Finn Helge Tolpinrud.

Mener det er 1,1 million i bidrag

Mens Frp, Høyre, Venstre og KrF opplyser ha mottatt 250.000 hver, fastholder talspersonen i Aksjon for borgerlig valgseier at de har utbetalt til sammen 1,1 million til partiene, altså 275.000 kroner til hver.

– Men vi ga 25.000 kroner hver i første omgang, som kan ha gått under radaren, og som partiene ikke har registrert, sier han til VG.

Generalsekretæren i Høyre kommenterer størrelsen på bidraget fra foreningen slik:

– Det vi har registrert er et bidrag på 250.000 fra advokatfirmaet Gram, Hambro og Garman på vegne av aksjonen. Det er også dette aksjonen tidligere har oppgitt i mediene at de har gitt til hvert av de borgerlige partiene. Og det vil vi tilbakebetale. Men om det viser seg at de har gitt 25.000 til, vil naturligvis de bli tilbakebetalt også. Det kjenner imidlertid ikke jeg til.