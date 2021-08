SIER NEI: Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, ber regjeringen droppe lovforslaget om å straffe påvirkning. Foto: Frode Hansen

Advarer mot å straffe valg-påvirkning

Regjeringen vil gjøre det straffbart å påvirke valg og samfunnsdebatt i ledtog med utenlandsk etterretning. Men Advokatforeningen frykter for ytringsfriheten og ber regjeringen legge bort forslaget.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Også utlendinger må kunne ytre seg fritt i Norge om alle forhold, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, til VG.

I et høringsbrev til Justisdepartementet argumenterer Advokatforeningen for at skjult etterforskning og trussel om straff for å stoppe utenlandsk påvirkning i den norske samfunnsdebatten, er en dårlig idé:

«Slik lovgivning brukes av totalitære regimer for å kneble eller undertrykke brysomme stemmer eller ytringer», skriver foreningen i høringsbrevet.

VG omtalte lovforslaget i mai: Da sendte statsrådene Monica Mæland (H), Ine Eriksen Søreide (H) og Frank Bakke-Jensen (H) ut et høringsbrev om nye bestemmelser i straffeloven. Hensikten var å kriminalisere påvirkning med utenlandske etterretningstjenester som den skjulte avsenderen.

les også Kan gi ti års straff: Vil straffe samarbeid om valgpåvirkning

** Regjeringen foreslår et nytt straffebud med inntil tre års fengsel for å samarbeide med fremmed etterretningstjeneste om å utøve

påvirkningsvirksomhet.

** Med påvirkningsvirksomhet menes virksomhet som fremmed

etterretningstjeneste utøver med formål om å påvirke den allmenne meningsdannelse eller beslutninger.

les også Anklager Kina for dataangrep mot Stortinget – ambassadøren kalles inn på teppet

** I en egen bestemmelse om grove overtredelser vil regjeringen sette strafferammen til fengsel i 10 år.

** PST, Politiets sikkerhetstjeneste, skal få starte hemmelig etterforskning for å avdekke forsøk.

– Vi vet fra trusselvurderinger at dette truer norske interesser. Så lenge noe ikke er straffbart, kan man heller ikke etterforske eller forebygge. Det vil vi gjøre noe med, sa justisministeren til VG 12. mai.

TETTER LOV-HULL: Statsrådene Frank Bakke-Jensen, Monica Mæland og Ine Eriksen Søreide står sammen bak et nytt lovforslag om å kriminalisere samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet. Foto: Mattis Sandblad

Advarer mot skjult etterforskning

Fristen til å kommentere forslaget går ut denne uken. Advokatforeningen er foreløpig eneste høringsinstans som avviser det.

– Dersom dette blir norsk lov, vil det være en formell hjemmel til å drive med kommunikasjonskontroll av folk som deltar i samfunnsdebatten, akkurat det som Lundkommisjonen advarte mot. Vårt syn er at ytringer skal møtes med ytringer, sier Jon Wessel-Aas.

Han tolker regjeringens hensikt med en slik lov som et middel til å komme til livs systematiske kampanjer i sosiale medier, og bevisste forsøk på å villede velgere og opinionen.

– Men vi etterlyser en tydelig grense mellom lovlige og straffbare handlinger. Denne grensen er helt fraværende i lovforslaget, sier advokat-talsmannen.