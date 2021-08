OLJE: Ola Svenneby sier at Høyre sier at klimarisiko og økonomisk risiko blir mer og mer det samme og vil videre i oljepolitikken med Høyre. Men han mener datoer for oljestopp eller letestopp er feil vei å gå. Foto: Terje Bringedal

Uenige om oljekutt: Anklager Høyre for å vente «mens verden brenner»

Unge Høyres Ola Svenneby vil ha med seg Arbeiderpartiet på oljekompromiss, men AUF sier tvert nei – og Unge Venstre advarer mot studiesirkler i Høyre «mens verden brenner».

Av Eirik Røsvik

Hverken Ap, Høyre, Sp eller Frp ønsker å sette en sluttdato for mer oljeleting eller oljeutvinning.

Til Aftenposten sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby at Høyre må ta en ny oljedebatt.

– Vi har en rekke ordninger for oljenæringen, inkludert en leterefusjonsordning som er laget for å øke antallet selskaper som leter etter olje på norsk sokkel. Står alle ordningene seg i dag? Nei, jeg tror ikke man ville laget et identisk regelverk hvis man hadde satt seg ned i dag, sier Svenneby til VG.

Han peker ikke på enkeltordninger som bør skrotes, men vil ha bedre insentiver for en lønnsom klimaomstilling.

– Jeg tror Ap og Høyre kan gå sammen og legge langvarige føringer i olje- og klimapolitikken, sier han.

AUF sier nei

Invitasjonen får et tydelig nei fra AUF-leder Astrid Hoem.

– Vi sier nei til Ola Svennebys invitasjon om samarbeid. De siste åtte årene har de kuttet mindre enn 3 prosent. Det er altfor dårlig, sier Hoem.

Hoem sier at Høyre har brukt åtte år på å kutte klimagassutslipp, men bevist at de ikke klarer å kutte nok.

AUF ønsker en styrt avvikling av oljenæringen innen 2035 og kutte ut leterefusjonsordningen, men ungdomspartiet har ikke fått gjennomslag for dette hos Arbeiderpartiet.

– Bør vi kutte ut leterefusjonsordningen allerede nå?

– Vi har sagt at vi vil gjennomgå alle ordningene i petroleumsskatteregimet vårt. Det viktigste er å få ned utslippene, sier Hoem.

SIER NEI: Astrid Hoem blir ikke med på noe oljekompromiss eller klimakompromiss sammen med Unge Høyre. Til VG svarer Svenneby at Høyre må gjøre det alene, dersom Arbeiderpartiet ikke vil være med. Foto: Helge Mikalsen / VG

Kritiserer «studiesirkel»

Heller ikke på blå side for Svenneby sterk støtte.

– Miljøpartiene vil ikke lete etter mer olje, men de fire store partiene vil at Norge skal utvinne mye, mye mer. Det er bra at Ola Svenneby inviterer til debatt i Høyre, men det er rart at Høyre skal ha en studiesirkel mens verden brenner, sier Hansmark.

SV, MDG og Venstre vil stoppe ny oljeleting.

Hulda Holdtvedt, leder i Grønn Ungdom, kritiserer både AUF og Unge Høyre.

– AUF og Unge Høyre står for en grønnere politikk enn moderpartiene, men jeg synes det er en skandale at de driver valgkamp for å forlenge oljealderen for Ap og Høyre, sier hun.

ADVARER MOT STUDIESIRKLER: Sondre Hansmark har ingen tro på nye studiesirkler i Høyre. Til VG svarer Ola Svenneby at vi må gjøre ting som fungerer og at sperregrensepartienes «innfall» ikke er riktig kur. Foto: EIRIK RØSVIK

Anbefaler valgkamp-nekt

Holdtvedt mener at AUF burde lansert en valgkampstreik hvis de virkelig satte klima først.

– Det er på tide at norske ungdomspolitikere stiller sterke klimakrav for vår generasjon. Det er vår fremtids som står på spill. Det er ganske skandaløst at AUF ikke har truet med valgkampstreik. Det gjorde de tidlig på 2000-tallet for gratis skolebøker og det sier mye at de ikke er villige til å gjøre det nå, sier Holtvedt.

AUF-leder Astrid Hoem slår tilbake – og viser til MDGs eget valg om å peke på Aps Jonas Gahr Støre som statsminister.

– Jeg er helt uenig. MDG har pekt på Jonas Gahr Støre som statsminister på opposisjonssiden, fordi høyresiden har kuttet for lite. Vi har lovet å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030 og vist i de klimabudsjettene vi har lagt frem de siste årene hvordan vi skal få det til, sier hun.

MER NORSK OLJE: Andreas Brännström sier at oljenæringen gir 200.000 arbeidsplasser, 200 milliarder kroner til velferden og reduserte utslipp på kontinentet. Han mener at de eneste som vil juble over norsk oljestopp er Russland og Saudi-Arabia. Foto: Helge Mikalsen /VG

Drill, baby, drill

Fpu-leder Andreas Brännström sier at mer norsk olje og gass er løsningen på klimakrisen.

– Vårt eneste krav til oljeleting er at all lønnsom olje skal hentes opp. Vi mener at sluttdatoen bør være når det er tomt, sier Brännström.

– Men kan vi løse klimakrisen ved å pumpe opp så mye norsk olje vi klarer?

– Klima er en global utfordring, ikke et lokalt problem. Det aller viktigste vi kan gjøre for å kutte i utslipp er å hjelpe Europa med utfasing av klimaverstingen kull. Da må vi tilby norsk olje og gass til Europa. Det er ekstra skremmende å se at Unge Høyre går i fotsporene til miljøbevegelsen og sår tvil om Norges viktigste næring, sier han.