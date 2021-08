Selv om smittetrenden er stigende, mener Asheim at det er viktig at fadderukene blir arrangert. Derfor er han glad for at staten tar regningen for hurtigtester til studentene.

– På den ene siden så er det veldig bra at vi får til en fadderuke i år, samtidig så stiger smitten. Derfor er dette et viktig tiltak for at vi får til en morsom, men ikke minst trygg fadderuke med tanke på smittevern, sier han.