Unge er mindre bekymret for klimaendringene

Elevene Abel, Amalie og William tror pandemien og krigen i Ukraina er noen av grunnene til at unge er mindre bekymret for klima enn de var i fjor.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Opinion har spurt unge mellom 15 og 25 år hvor bekymret de er for klimaendringer. 53 prosent svarer at de er bekymret, mens 63 prosent svarte det samme i fjor.

– Det er litt begrenset hvor mye de kan bekymre seg for samtidig, sier analytiker i Opinion Bendik Mogensen til VG.

Elevene fra Foss videregående sier til VG at de ofte snakker om politikk i klassen, inkludert klimaproblemene.

– Pandemien og krigen skjer her og nå

Videregående-elevene fra Foss i Oslo, Abel, Amalie og William er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen. De tror at krisene vi har sett den siste tiden kan være en årsak.

– Klimaproblematikken har blitt veldig normalisert. Folk vet at det er alvorlig, men tenker ikke så mye på det i hverdagen. Spesielt under pandemien og krigen i Ukraina, sier Abel Khan-Østrem (16) til VG.

Abel er bekymret for klimaendringene, men tror at neste generasjon med politikere vil gjøre flere drastiske tiltak for å gjøre noe med klimaendringene.

Han får støtte av medelev Amalie Nordbø Odiin (16), som også mener pandemien preger resultatene.

– Pandemien og krigen i Ukraina skjer her og nå. Plutselig må man ut å kjøpe jod-tabletter fordi man blir bekymret for at et atomkraftverk skal sprenge, sier hun og legger til:

– Og så har alle vi hatt covid. Den påkjenningen er nærmere oss en konsekvensene av klimaendringene som kanskje er mer langsiktige konsekvenser, sier Amalie.

Amalie tenker mye på klimaendringene i hverdagen, og er nok mer bekymret enn Abel og William.

Info Flere tall fra Opinion-undersøkelsen 53 prosent av de mellom 15 til 25 sier de er bekymret for klimaendringene. Det er en nedgang fra i fjor hvor 63 prosent sa de var bekymret.

Blant jentene er det en nedgang fra 74 prosent til 62 prosent.

Det er en økning fra 8 prosent til 18 prosent som sier at de ikke er bekymret. Vis mer

– Burde vært mer bekymret

Både Abel og Amalie er bekymret for klimaendringene. Men deres klassekamerat William Rolland Høiden (16) er ikke like bekymret.

– For min del burde jeg kanskje vært mer bekymret, men jeg er ikke det. Det er litt skremmende at jeg ikke tenker så mye på det, men det er mer skremmende om vi lever i en verden hvor mange tenker som meg, sier William.

William er positiv til drastiske klimatiltak, men er nok ikke bekymret for klimaendringene i hverdagen.

Amalie skyter inn at William er mer «easy going» type enn det hun og Abel er, og at det kanskje forklarer hvorfor han har en roligere tilnærming til klimakrisen.

– Ja, også har vi jo ganske mye kunnskap om klimakrisen. Man blir liksom mindre redd når man har så mye informasjon om det. Men det er kanskje litt kontraproduktivt å tenke sånn, svarer William.

Analytiker Bendik Mogensen tror at denne generasjon er preget av veldig mange kriser, og har kanskje nådd en metningspunkt.

Preget av andre kriser

– Det vi har sett tidligere i Ung-undersøkelsen er at det er en slags engasjementslitasje blant unge, sier Mogensen når VG spør hvorfor han tror unge er mindre bekymret.

Mogensen forklarer at dette er en generasjon som har bekymret seg lenge. De har blant annet gått i demonstrasjonstog, streiket for klimaet og ropt høyt. Og så kom pandemien.

Han vektlegger at coronapandemien har spesielt gått hardt utover unge.

– Ungdomstiden deres ble svært begrenset av pandemien sammenlignet med voksnes liv. De har hele tiden fått beskjed om å være forsiktige for å beskytte sine nærmeste. Så jeg tror resultatene henger litt sammen med krisene vi har sett de siste årene.

Fra hjemmeskole til videregående

Amalie, Abel og William tilbrakte mesteparten av ungdomsskolen på hjemmeskole, før de begynte i 1. klasse på videregående i høst.

Både Abel og William er veldig lettet og glade for å endelig være på skolen. Amalie er også glad for å få være fysisk på skolen, men hun understreker at det ikke bare har vært lett.

– Det ble plutselig en helt ny hverdag. Jeg kan ikke si at jeg har gått tilbake til normalen fordi vi gikk i 8. klasse før pandemien, og plutselig så skulle vi begynne i 1. klasse på videregående med helt andre sosiale kretser. Det er jo mye som skjer på de årene der, sier hun.

I 2019 streiket skoleelever over hele verden for klimaet. Her står elever fra Oslo-området utenfor Stortinget.

En håpefull generasjon

Selv om tallene viser at generasjon Z er mindre bekymret for klimaendringene, så tror Mogensen at dette er en håpefull gjeng.

– Vi ser at de er mer positive til det grønne skiftet enn resten av befolkningen. De har mer tro på nye og grønne arbeidsplasser, også ser vi noe som kanskje kan minne om noe håp for fremtiden, sier han og legger til:

– De er rett og slett mer positive for klimatiltak fra myndighetene. De er mer villig til å akseptere avgifter, forbud og påbud for å nå klimamålene.

Elevene er enige i det Mogensen sier. Alle tre er for vindmøller og mot mer leting etter olje og gass.