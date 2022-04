Støre om Enoksen: Ville ikke blitt statsråd hvis forholdet ble opplyst om

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen lørdag formiddag om forsvarsminister Odd Roger Enoksens avgang. – Et forhold som burde vært delt, sier Støre.

I forkant av utnevnelsen av en ny statsråd skal kandidatene i inngående samtaler gjennom en såkalt «vetting»-prosess, informere om økonomiske og private forhold som kan påvirke om man er egnet.

– Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten. Og at de deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, sier Støre.

– Jeg mener det er et forhold som burde vært delt. Og slik som det er fremkommet, mener jeg at det ville ført til en annen konklusjon i oktober enn det gjorde, sier Støre lørdag formiddag.

Støre sier han ble gjort kjent med saken fredag ettermiddag da Enoksen sa ifra om at det var forhold som ville bli belyst.

– Samtalen vi hadde var kort og tydelig, sier Støre.

Beklaget forhold

Lørdag morgen publiserte VG en sak hvor forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

De to møttes først i en privat sammenheng mens han var stortingspolitiker, og deres relasjon begynte i etterkant av at den da 18 år gamle kvinnens skoleklasse møtte Enoksen på Stortinget i 2005.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sier Enoksen til VG.

Enoksen varslet sin avgang kort tid etter at VG publiserte sin sak.

– Det var en nødvendig avgjørelse, sier Støre lørdag formiddag.

RETTER KRITIKK: Jonas Gahr Støre mener Enoksen burde ha opplyst om forholdet til den unge kvinnen før han ble statsråd.

Går gjennom rutiner

VG sitter på omfattende skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra 2005 til i dag, i form av dagbøker, nedtegnede SMSer, e-poster og helsejournal fra psykolog og lege, der forholdet beskrives av kvinnen.

– Jeg har båret på dette i så mange år, og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar, sier kvinnen til VG.

Enoksen har tidligere sagt at han hadde opplyst om at han var utro, men at han ikke gikk i detaljer i «vetting»-prosessen.

Støre sier at de nå vil gå gjennom rutinene for «vetting» og utnevnelse av statsråder.

– Vi får gå gjennom de rutinene.

– Har spørsmålene dere stilte i vetting-prosessen vært gode nok?

– Prosessen bygges på at de som blir spurt gir utfyldige og ærlige svar. Det har ikke vært tilfellet i denne saken.

Støre sier om den konkrete saken:

– Det har vært dårlig dømmekraft, over tid. Det har vært forskjell i alder, i makt, i relasjon.

Vil utnevne ny statsråd raskt

Støre sier han vil utnevne en ny forsvarsminister så raskt som mulig. Avgangen skjer på et sikkerhetspolitisk ubeleilig tidspunkt mens det er krig i Europa.

– Det må vi nå arbeide med. Og det bør skje så snart som mulig, sier Støre.

– Men det må også gjøres på en grundig måte. Vi står midt oppe i en krevende situasjon sikkerhetspolitisk, så derfor tar vi tak i det nå ganske umiddelbart, sier statsministeren.

Det er likevel ingen grunn til bekymring. Norge er godt ivaretatt sikkerhetspolitisk og forsvarspolitisk, sier Støre.

– Men selvfølgelig må det være en operativ statsråd på plass, og det skal vi sørge for, sier Støre.