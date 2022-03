Viktoria (22) fikk fast jobb to år ut i studiene

Viktoria Loe (22) studerer på en linje hvor bare én av fire studenter er jenter. Ett år før hun var ferdig med bachelorgraden sin fikk hun fast jobb i ett av Europas største konsulentfirmaer.

Egentlig skulle 22-åringen begynt i Sopra Steria allerede i august i år, men på grunn av et coronautsatt utenlandsopphold i Taiwan er oppstart nå i august 2023.

– Det er en ganske klassisk historie for IT-studenter. Jeg har tatt en grad ved UiO, og skal starte i et graduate-program i et stort konsulentfirma, sier Viktoria Loe til VG.

Programmet innebærer at hun tar kurs og sertifiseringer i løpet av det første året i arbeid, samtidig som hun jobber som junior i et team. Startlønnen er omtrent 500.000 kroner i året.

Loe syns det er betryggende å tenke på at hun får en myk overgang fra studiene til arbeidslivet, hvor poenget er at hun skal bruke det første året på å lære.

– Jeg føler ikke at jeg har den riktige kompetansen til å begynne «ordentlig» i en jobb nå. Selv om jeg har de riktige byggeklossene har jeg aldri brukt dem i denne settingen før.

– Kan gjøre nesten alt

Loe er nestleder i universitetets lokallag under Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO). Hun tror mange har en misoppfatning av hva man kan gjøre med IT-utdanning, og peker på at det finnes mange jobber som handler om andre ting enn utvikling og IT, hvor man likevel trenger den kompetansen.

– Det er en av grunnene til at jeg valgte denne utdanningen. Jeg vet at det gir meg fleksibilitet i fremtiden. Jeg har ikke spisskompetanse til å jobbe med én ting. Jeg kan gjøre nesten alt, fordi alt har noe å gjøre med teknologi, sier hun.

Stort behov for studieplasser

NITO anslår at vi innen 2030 vil mangle 40.000 personer med IKT-kompetanse i arbeidslivet. Allerede nå mangler det hoder.

62 prosent mener det blir vanskeligere å få tak i kvalifiserte ingeniører i løpet av de neste tre årene, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra NITO, hvor de spurte er personer med ansvar for ansettelser i ulike bedrifter. Flest oppgir at de tror den største konsekvensen vil være at oppgaver ikke blir løst.

President i NITO Trond Markussen sier til VG at det er stort – og økende – behov for flere studieplasser.

– Hele samfunnet, på alle områder, trenger flere med denne kompetansen hvis vi skal få til den utviklingen vi ønsker, sier Markussen.

– Hva er grunnen til at vi mangler så mange folk nå?

– Alt vi holder på med involverer teknologi og IKT, og den digitale reisen vi er på går bare fortere og fortere. Det krever stadig flere med høyere kompetanse, sier Markussen.

Mulighetene er gode for de som tar utdanning innenfor disse områdene, mener NITO-lederen.

– For dem er dette en luksussituasjon. Det er flott å se at man kan velge en utdanning og faktisk sikre seg en jobb før man har fullført.

Blir jevnere

Tall fra UiO viser at flere av informatikk-linjene har en langt høyere andel mannlige enn kvinnelige studenter. På linjen Viktoria Loe går er 73 prosent av studentene menn. Linjen med størst andel menn, 82 prosent, er bachelorgraden i elektronikk, informatikk og teknologi.

For Loe har det aldri vært et problem at hun er i mindretall som kvinne på studiet.

– Hvorfor tror du kjønnsbalansen har vært så skjev på disse studieretningene?

– Det har nok litt med interesser å gjøre, men jeg tror også det kan virke litt truende å starte på en utdanning med så få jenter.

For hvert år som går blir kjønnsbalansen på instituttet bedre. I 2017 var 73 prosent av studentene menn, mens andelen i 2021 var 67 prosent. Én linje skiller seg ut: På informatikk med design, bruk og interaksjon har kvinneandelen gått fra 44 til 57 prosent på få år.

Loe tror mange har fordommer mot dem som tar IT-utdanning.

– Men i virkeligheten er det så stor variasjon. Mange har tatt utdanninger før, innen alt fra fysioterapi til samfunnsøkonomi. Det er egentlig veldig få som faller inn i de stereotypiene man ser for seg.

Hun tror flere jenter vil velge IT-utdanning hvis de blir klar over hvor mye forskjellig de kan jobbe med.

– Det er jo den trenden vi ser også. Når vi i NITO jobber med mer synlighet, og drar på skolebesøk for å bevisstgjøre, så gjør det faktisk en forskjell i hvilke utdanninger folk velger.

– Tror du arbeidsgivere er mer interessert i å rekruttere jenter?

– Ja, og i bunn og grunn er jo det fint. Firmaer vil jo ansette folk som gir mer mangfold, og det innebærer flere jenter. Det gjør det jo mindre attraktivt for jenter å starte i en bedrift som er veldig mannsdominert. Men der er vi jo allerede, så da må man gjøre ting for å motvirke det.