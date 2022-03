Ukrainas FN-ambassadør til VG: − Tror fortsatt det er innbyggere i Russland med æren i behold

NEW YORK/OSLO (VG) Ukrainas ambassadør til FN var klar i sin oppfordring til VG etter den historiske avstemningen i FNs generalforsamling.

Onsdag stemte et overveldende flertall av FNs medlemsland for å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

Avstemningen kom etter flere dager med diskusjoner, som toppet seg dra Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya kom med en inderlig bønn til verdenssamfunnet om å fordømme invasjonen.

Kyslytsyas bønn ble møtt med applaus i Generalforsamlingen i New York.

141 land stemte for resolusjonen. 5 land stemte imot. 35 avsto fra å stemme.

Info Noen av punktene i resolusjonen: Fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022.

Bekreftelse at ingen landområder ervervet ved trusler eller maktbruk blir anerkjent som lovlige.

Uttrykker «dyp bekymring» etter rapporter om angrep på sivile.

Anerkjenne at de Russlands militære operasjon i Ukraina er av en skala det internasjonale samfunnet ikke har sett i Europa på flere tiår.

Fordømmelse av Russlands økte atomberedskap.

Uttrykker «dyp bekymring» om den humanitære situasjonen i og rundt Ukraina.

Beklager Russlands valg om å anerkjenne utbryterrepublikkene i Donetsk og Luhansk.

Krever at Russland stopper krigshandlingene mot Ukraina.

Krever at Russland går tilbake i anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk.

Beklager Hviterussland involvering i krigen. Vis mer

Etter avstemningen kommer Kyslytsya med en klar tale til VG.

– Jeg vil si, igjen, at på tross av de grusomme handlingene til Putin-regimet, så tror vi fortsatt at det er innbyggere i Russland med æren i behold, sier FN-ambassadøren på spørsmål om hva han vil si til de landene som stemte nei.

Hviterussland, Nord-Korea, Eritrea, Russland og Syria stemte imot resolusjonen.

Kina, Iran, India og Sør-Afrika var blant landene som avsto fra å stemme.

Etter avstemningen utbrøt det applaus i salen.

ENIGHET: 141 land stemte for resolusjonen om å fordømme Russlands invasjon av Ukraina

– Hvis du forteller meg at Russland stemte imot – er det Putins regime – kriminelle fra Russland som stemte imot. Det er regimet i Hviterussland som stemte imot. Det er mange mennesker i Hviterussland som også kjemper for friheten sin, sier ambassadøren.

Kyslytsya har også en klar oppfordring til pressen.

– Fremhev forskjellen når dere rapporterer, mellom de kriminelle og mellom æren til de som er undertrykt i disse landene, oppfordrer FN-ambassadøren til VG.

TAKKER: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj takker det internasjonale samfunnet for sin fordømmelse av Russlands invasjon.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker FN etter den historiske resolusjon om å fordømme og kreve stans av Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg berømmer godkjenningen til FNs generalforsamling med en majoriteten av stemmene for resolusjonen for å kreve at Russland umiddelbart stanser det forræderske angrepet på Ukraina. Jeg er takknemlig for alle personer og alle stater som stemte for. Dere har valgt den rette siden av historien.