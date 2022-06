Gråtkvalt pub-sjef: − Våre hjerter blør

PER PÅ HJØRNET, OSLO (VG) Tadzedin «Tasko» Fetisi (47) var svært preget da han søndag åpnet dørene til Per på hjørnet, halvannet døgn etter masseskytingen.

– Terroren rammer oss, og våre hjerter blør, sa Fetisi til pressen i en erklæring han hadde skrevet ned på mobiltelefonen sin.

To personer ble drept og 21 personer skadet i masseskytingen i Oslo som rammet London pub, Per på hjørnet og Herr Nilsen natt til lørdag.

Per på hjørnet var midt i skuddlinjen, og to menn i 50- og 60-årene ble drept.

Søndag åpnet både Per på hjørnet og nabopuben Herr Nilsen dørene for første gang etter hendelsen. Fetisi kjempet mot gråten da han stilte seg opp i døren til puben sin og leste opp på vegne av seg selv og sine ansatte.

– Vi er utrolig slitne, lei oss og veldig preget over dette. Dette er veldig vanskelig for oss alle, og vi trenger ro for å håndtere alt dette.

Pubsjefen beskriver det som har skjedd som «ubegripelig og bare usigelig trist».

– Når går alle våre varmeste tanker til alle som mistet sine kjære, og til alle dem som ble skadet og berørt av denne grusomme hendelsen, sa han.

Han fortsatte med å si at vi nå må ta vare på hverandre, og at på hans pub er alle velkommen.

– Slik har det alltid vært, og slik skal det fortsette å være alltid. Det er mange som har sin uteløype her på dette store hjørnet. Helt vanlige folk med ulik tro og legning.

TUNGT: Tadzedin «Tasko» Fetisi på puben søndag.

– Våre gjester er vennegjenger som er en blanding av alt gjester kan være, sa Fetisi i uttalelsen.

– Vi må gjøre alt vi kan for at dette hjørnet av byen fremdeles skal være trygt for våre gjester og dem som jobber her.

– Vi skal nå stå sammen og sørge og kjempe for alle mennesker i sine rettigheter til å få lov til å være seg selv, rundet han av.

Fetisi ønsket ikke å si noe utover det han hadde lest opp.

Mange fant veien til pubene da dørene åpnet.

På Herr Nilsen ønsket hverken ansatte eller gjester å uttale seg, men de hadde forståelse for at pressen var på stedet.

– Nå vil vi bare nyte ølen vår i fred, sa en mann til VG.

Vil vise støtte

Leo Bror Rui Shumba var blant dem som tok turen til Per på hjørnet. Han sa at blomstene på området og alle menneskene som hadde samlet seg, er noe av «det vakreste» han har sett.

– Jeg blir veldig rørt, forklarte han.

Selv tok 35-åringen turen fordi han vil vise støtte, solidaritet og kjærlighet. Shumba har vært stamgjest på pubene i området siden han var 21 år.

Han var imidlertid ikke til stede natt til lørdag.

– Det som er skjedd, er kanskje en vekker for de siste personene som har noe imot at folk kan elske den de elsker – uansett kjønn.

Søndag ble det holdt sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Se hele i opptak her:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. De ble først kjent med den pågrepne Zaniar Matapour (42) i 2015.