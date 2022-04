LØVEBAKKEN: Partileder Une Bastholm i MDG møtte to representanter for Natur og Ungdom før høringen.

MDG om oljedom: − En «game changer» i oljedebatten

Bevisbyrden er snudd, sier miljøpartiene på Stortinget. Nå må regjeringen bevise at hvert funn av olje og gass ikke vil bryte klimamål.

Av Runa Victoria Engen

Ellers kan ikke selskapene få tillatelse til utvinning.

Det sier stortingsrepresentanter fra MDG, SV og Venstre, etter en redegjørelse i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Dette er en «game changer» i den offentlige debatten og det faglige grunnlaget rundt norsk oljepolitikk, sier Une Bastholm, leder i Miljøpartiet de Grønn (MDG).

En dom i Høyesterett fra desember 2020 etterlater ikke tvil, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM):

Regjeringen må konsekvensutrede hvert enkelt oljefunn og vise at de totale utslippene fra feltet ikke vil føre til global oppvarming over 1,5 grader. Det inkluderer utslippene fra forbrenning i utlandet.

NIM var invitert til å forklare stortingskomiteen hvordan de mener dette må endre regjeringens praksis, når de godkjenner utvinning av olje og gass.

– Bevisbyrden er snudd. Hvis regjeringen ikke kan vise at utslippene ikke bidrar til at oppvarming går over 1,5 grader, så har regjeringen plikt til å si nei til utbyggingsplanene, sier Ola Elvestuen i Venstre.

NIM: Fagdirektør Jenny Sandvig (t.v.) har skrevet utredningen om Høyesteretts dom, sammen med kollega og jurist Hannah Brænden. De gjorde klart for sitt syn på Stortinget.

Mener tillatelser trolig er ulovlige

– Det NIM sier er at staten har en plikt til å vurdere klima før hver eneste utbyggingstillatelse på norsk sokkel. De har også vurdert hva regjeringen gjør i dag, og sier at det holder ikke mål, sier Bastholm.

Fem tillatelser er gitt etter dommen falt, uten en konsekvensutredning av effekten på klima. Det er i strid med grunnloven, sier NIM.

MDG har stilt forslag om å trekke tilbake tillatelsene, for å gjøre en grundig utredning av utslippene.

Regjeringen mener at de har fulgt opp dommen, og ikke har handlet i strid med norsk grunnlov. De har vurdert utslippene for to av tillatelsene de har gitt.

– NIM er tydelige på at vurderingene som nå gjøres, er langt fra nok. Vi blir nødt til å ta en ny behandling av utbygginger som har fått tillatelse etter dommen, sier Lars Haltbrekken i SV etter møtet.

Ifølge Olje- og energidepartementet har de godkjent utbyggingsplaner for disse fem olje- og gassprosjektene siden dommen falt.

Endrer strøm til sokkel

Rødts komitémedlem, Sofie Marhaug, mener dommen fra Høyesterett vil endre også diskusjonene om olje- og gassplattformer skal forsynes med strøm fra land.

– Til nå har debatten handlet om å elektrifisere oljeplattformene. Da blir plutselig norsk olje og gass klimavennlig. Når konsekvensene av forbrenning i utlandet tas med, så vil det få konsekvenser. Det endrer perspektivet, sier Marhaug.

Rødt ønsker også at tillatelsene regjeringen har gitt, etter at dommen falt, skal trekkes tilbake.

– Rødt har stått bak et forslag om å ikke lete etter mer olje, det er vårt standpunkt fra før. Den samme alliansen av miljøparti på Stortinget, som nå ønsker å trekke tillatelsene tilbake, har også foreslått å stanse nye olje- og gassutvinninger, sier Marhaug.

ALLIANSE: Partiledere fra Rødt, MDG og SV sto side om side i debatt før valget i fjor. Sammen med Venstre er det samme allianse som tidligere har ønsket en oljestans, som nå ønsker et oppgjør, ifølge Marhaug i Rødt.

– Savner realismen

Høyre og Frps representanter vil ikke støtte at tillatelser trekkes tilbake, i påvente av en utredning av utslippene.

– Konsesjonene er gitt etter et regelverk, og å trekke tilbake disse nå, blir ikke riktig. Dette vil ikke få stor oppslutning på Stortinget, sier Ove Trellevik i Høyre.

– Jeg kan ikke tenke meg at dette vil få betydning for de reglene Stortinget har gitt forvaltningen, sier Trellevik.

Regjeringen må følge opp dommen fra Høyesterett, sier Trellevik, ved å lage nye regler for saksbehandlingen.

ALLIANSE: Frps Terje Halleland har også hatt politiske samarbeid med MDG, her ved Lan Marie Berg i spørsmål om biogass.

– Jeg savner realismen i det som de har kommet med. Du kan alltids finne formaliteter som burde vært gjort annerledes, men det er vanskelig å se at det de påpeker her vil føre til reell endring, sier Frps Terje Halleland.

– Høyesterett legger til grunn at regjeringen utreder klimaeffekten av forbrenningsutslipp i utlandet, før hver utbyggingstillatelse gis. Er ikke det mer enn en formalitet?

– Nei, i utgangspunktet er det ikke det. I alle andre sammenhenger gjør vi disse utredningene, vi vet hva konsekvensene for klima er. Det er vanskelig å se hvordan en utredning av utslippene kan føre til at utfallet av saken endres, sier Halleland.

HENSYN TIL BARN: Leder av Natur og Ungdom i Oslo, Tale Ryste (t.v.), møtte opp på Stortinget før høringen sammen med sentralstyremedlem Tuva Mjelde Refsum.

– Plikt til å ta hensyn til barna

Før møtet kom Tale Ryste og Tuva Mjelde Refsum i Natur og Ungdom til Stortinget, for å møte Une Bastholm.

Det var Natur og Ungdom som tok staten for retten, sammen med Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

De saksøkte staten for letetillatelser gitt i 2016, og tapte i alle tre rettsinstanser. Nå er de likevel glade for at Høyesteretts dom har endret debatten om ny norsk olje og gass.

Ryste og Refsum ba Bastholm om å stille spørsmål under høringen, om barn og unges rettigheter.

– Vi vil komme med barn og unges perspektiv inn i saken. Har ikke staten en plikt til å vurdere barnas beste? spør Ryste.

– Vi vil gjerne også vite om det er et grunnlovsbrudd, dersom forslaget om å nå trekke tilbake tillatelser ikke går igjennom, sier Refsum.

I høringen var NIM tydelig på at barn og unges beste skal vurderes, når regjeringen fatter vedtak om å tillate utvinning av olje og gass.

Regjeringen har plikt til å ta hensyn til denne generasjonen og de neste, ifølge NIM.

Nå skal medlemmene i komiteen gå tilbake til gruppene i hvert parti, før komiteen skal ta stilling til hvilke konsekvenser Høyesteretts dom bør få.