OMKOM: Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) omkom i ulykken i Kvam i Hardanger 24. oktober.

Tok farvel etter Kvam-ulykken: - Brått, brutalt og meningsløst

ASKØY (VG) Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72) omkom begge i den tragiske ulykken i Tokagjelet i Hardanger 24. oktober. Fredag ble de bisatt fra Tveit kirke på Askøy.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Prost Jan Tommy Fosse beskrev det som skjedde som brått, brutalt og meningsløst.

– Jeg leter etter ord som prøver å romme det som skjedde i Tokagjelet 24. oktober, og det dere har gått og går gjennom. Men jeg finner dem ikke, for det er bare for vondt, sa Fosse.

– Ordene blir tomme, og de rommer ikke alt det dere kjente på da dere håpet at de skulle bli funnet i live, eller verden som raste sammen da det ikke lenger var noe håp. Og alt dere nå kjenner på av smerte, savn og fortvilelse.

Han sa det var uvirkelig å samles for å ta avskjed.

– Det smerter å se de to kistene her fremme. Og så tenker jeg på at det nettopp er i sånne krevende situasjoner at vi må huske på og vise omsorg for hverandre.

TOK FARVEL: Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen ble bisatt fra Tveit kirke på Askøy fredag.

Fosse leste opp minneord fra alle de tre barna i kirken. Sønnen Tomas Wathne Bårdsen ga uttrykk for at han hadde utrolig mange gode minner sammen med foreldrene.

Foreldrene møtte hverandre da begge var frivillige i Røde Kors hjelpekorps, og i 1983 giftet de seg.

Sønnen sa foreldrene hadde lært ham mange gode verdier.

– Dere lærte meg at det er viktig å ta vare på hverandre, og ta vare på dem man er glad i og de som står oss nær. Dere lærte meg at det er viktig å stå opp for det man tror på, men også at det er viktig å kunne si unnskyld om man tar feil.

BRUKTE KRAN: Elvereddere fra flere hjelpekorps i Røde Kors var blant mannskapene som deltok i det krevende søket etter de omkomne i Tokagjelselva.

Tomas Wathne Bårdsen skrev i minneordet at foreldrene lærte ham at det er bedre å si at man er glad i hverandre en gang for mye, enn en gang for lite.

– Det er derfor jeg er så glad for at nettopp dette var det siste vi sa til hverandre.

Han kom også inn på det som skjedde i Tokagjelet.

– Tanken på hvordan dere hadde det den siste tiden sammen er nesten uhåndterlig. Men jeg klarer likevel å finne litt trøst i at dere var sammen. At dere hadde hatt en fin dag sammen med noen av deres beste venner. Jeg velger å tro at dere holdt rundt hverandre og at det gikk fort over. Jeg kommer til å savne dere så lenge jeg lever.

Også Kjell Arne Pedersen (64) og hunden «Leo» omkom i ulykken i Kvam. Sammen med Ruth Wathne og Nils Johan Bårdsen skulle Pedersen krysse Langvotnevatnet i en robåt, da båten ble tatt av strømmen og ført ned Tokagjelselva.

Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter at alarmen gikk om kvelden 24. oktober. Søket pågikk under krevende forhold i ni døgn, helt til den siste omkomne ble funnet i elven 2. november.

Familien til Kjell Arne Pedersen har i ettertid takket alle offentlige instanser, frivillige og private som bidrog i leiteaksjonen:

«Det finnes ikke store nok ord til å uttrykke vår takknemmelighet. Dere er ekte helter. Tusen takk!»

BISATT: - Det smerter å se to kister her fremme, sa prost Jan Tommy Fosse i sin tale.

Ruth Wathne var utdannet som tanntekniker. De siste 14 årene jobbet hun som bussjåfør i transportselskapet Tide.

– Vi vil minnes Ruth som en svært hjelpsom og omtenksom kollega og medmenneske, sa områdeleder Lasse Salthella i Tide i sin minnetale.

Nils Johan Bårdsen jobbet 27 år i Bergen brannvesen, fra 1979 til han gikk av med pensjon i 2006, 57 år gammel, har brannsjef i Bergen Leif Linde tidligere uttalt til VG.

– Jeg jobbet i 25 år med Nils, noen perioder arbeidet vi tett sammen på samme vaktlag. Som brannmann var han flink, rolig og dyktig, sa Linde.