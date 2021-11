BOK: Siv Jensen slapp sin bok tirsdag morgen.

Siv Jensen i ny bok: «Carl og Eli ble mer og mer nedrige»

I sin politiske biografi tar Siv Jensen et oppgjør med Carl og Eli Hagen. – De ble mer og mer nedrige, skriver hun.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere Frp-leder Siv Jensen offentliggjorde sin biografi «Med egne ord» tirsdag.

I boken beskriver hun hvordan hennes forgjenger, partibyggeren Carl I. Hagen, ble et større og større problem for henne.

– Vi strakk oss langt for å gi Carl plass og ga ham de talerstolene han ville ha. I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep, skriver Jensen.

Hun sier at han ikke ville slippe taket og hadde et behov for å si at hun ikke holdt mål.

På en golftur med partisekretær Geir Mo sommeren 2007 hadde han «tatt helt av» i sin kritikk:

– Han hadde lagt ut om hvor ubrukelig jeg var som partileder, og om hvor mye han angret på at han hadde gitt fra seg partiet til en jentunge som meg, skriver Jensen.

KOSER SEG: Eli Hagen, Carl I. Hagen og Siv Jensen koset seg med champagne på landsmøtefesten til Fremskrittspartiet etter landsmøtet på Gardermoen i 2006.

– Opptatt av sin private økonomi

Siv Jensen sier at de bestemte seg for å avlede Carl I. Hagen ved å gi ham noe å henge fingrene i.

– Dermed konstruerte vi Fremskrittspartiets Seniororganisasjon. Vi hadde egentlig ikke behov for et sånt nivå, men vi rigget det til, også for at Carl skulle få penger, skriver Jensen og legger til:

– Carl har alltid vært opptatt av sin private økonomi, kanskje litt ukledelig for en politiker som tilsynelatende har interessert seg for den lille manns sak.

I boken kaller hun Carl I. Hagen og Eli Hagen «små mennesker» og sier at hun ikke forstår hvor hatet deres mot henne kommer fra.

Hun sier at det var uaktuelt å gjøre Carl I. Hagen til statsråd, fordi han samtidig ville være litt pensjonist.

Hagen ble valgt inn på Stortinget for Oppland i høst.

– Nå skal Sylvi få slite med ham, skriver Jensen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Carl I. Hagen tirsdag morgen.

Venstre-oppgjør

Siv Jensen tok Frp inn i regjering for første gang i partiets historie med Høyre i 2013.

I 2019 hadde både KrF og Venstre blitt med og regjeringsslitasjen var ifølge Jensen stor.

– Vi måtte ta for mange hensyn til de to småpartiene. Jeg irriterte meg ofte over dette, for det er et eller annet med de kranglete småbarna som aldri får nok is, sier Jensen.

Hun er spesielt kritisk til Venstre-statsråd Ola Elvestuen, som hun sier var den som gjorde mest for å rive ned den interne tilliten i regjeringen.

– Nestleder Ola Elvestuen var et sant mareritt. Han forlenget enhver regjeringskonferanse med flere timer, for han ga seg aldri, sier Jensen.

Per Sandberg til Iran

PER OG BAHARE: Per Sandberg og norsk-iranske Bahare Letnes skapte en politisk krise da de ble sammen.

Jensen skriver også om Per Sandberg, og om hvordan det som hadde vært et tett politisk samarbeid og et vennskap gikk i stykker, etter Sandbergs kontroversielle Iran-tur.

Hun skriver at hun tok den mangeårige nestlederen inn i regjering i 2015, og at Sandberg gjorde en solid jobb, og at mange i regjeringen fikk oppleve at Sandberg var bredt orientert, kunnskapsrik og konstruktiv.

Men: Så fikk Sandberg ny kjæreste, norsk-iranske Bahare Letnes, og dro til Iran uten å si ifra til noen.

– Midt i sommerferien fikk jeg en telefon fra statsministeren. Erna var fullstendig oppgitt og fortalte at Per hadde reist til Iran. Jeg ante selvsagt ingenting om dette og ble helt satt ut. Erna ba meg om å få tak i Per for å finne ut hva i alle dager som

foregikk, skriver Jensen.

Hun fikk tak i Sandberg, og fikk forklart at turen hadde utløst en innenrikspolitisk krise, fordi Sandberg hadde tatt med seg sin statsrådstelefon til et land som er beryktet for sin overvåkning.

– Per og jeg jobbet side om side i over tyve år. Vi har ikke lenger noen kontakt. På en måte er det ganske trist. Jeg var jo glad i ham. Men Per har tatt mange dumme valg. Han har brutt med Frp og meldt seg inn i et nytt parti. Det er hans beslutning. Men for meg har det ikke vært naturlig å forsøke å opprettholde en nær kontakt etter tillitsbruddet. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg stoler fullt og helt på folk inntil det motsatte er bevist. Og her skuffet Per meg, skriver Jensen.

UT AV POLITIKKEN: Siv Jensen ga seg på Stortinget i høst, blant annet for å få mer tid til familie og hunden Karma.

Lang karriere

Jensen har en lang politisk karriere bak seg. Hun var finansminister i Solberg-regjeringen fra 2013 til 2020, og stortingsrepresentant for Oslo fra 1997 til 2021.

Hun ledet Fremskrittspartiet fra 2006 til 2021. I hennes ledertid tok partiet for første gang skrittet inn i et regjeringssamarbeid.

Samarbeidet endte da Frp trakk seg fra regjeringen etter flere vanskelige saker i januar 2020.

Jensen varslet sin avgang som Frp-leder i februar i år, og gikk formelt av på partiets landsmøte senere på våren. Hun utpekte selv sine etterfølgere, da hun sa at Sylvi Listhaug burde bli leder, og Ketil Solvik-Olsen burde bli nestleder.

Jensen tok ikke gjenvalg til Stortinget i høst. Hun skal jobbe i det private, blant annet lede et arbeid i Redningsselskapet, for å få ned antallet ulykker på sjøen.