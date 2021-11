Ber utdanningsministeren svare om søvnvansker Nå må Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe svare på hva han vil gjøre for å hjelpe studenter og unge voksne med søvnvansker. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. november, kl. 17:21 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg har sendt et skriftlig spørsmål til Borten Moe etter VGs artikkel i tirsdag om at så mange som hver tredje student eller unge voksen sliter mye eller en god del med søvnvansker, sier Erlend Svardal Bøe fra Høyre. Neste side (3) Forrige side (1)

Han mener tallene er alarmerende, og uttrykk for et skjult folkehelseproblem som ikke tas nok på alvor. Neste side (4) Forrige side (2)

Ber utdanningsministeren svare om søvnvansker

Svardal Bøe mener universiteter og høyskoler må ha et godt lavterskeltilbud som kan hjelpe dem som sliter med søvnproblemer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når problemet er så alvorlig at det påvirker eksamen og progresjon i studier, må det komme konkrete tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Han er også bekymret for at unge ned i barne-og ungdomsskole sliter med søvnvansker.

– Undersøkelser viser at det ofte skyldes skjermbruk på kveldstid. Her må det konkrete tiltak til mellom hjem og skole slik at flere sover bedre.

Konsekvenser av dårlig søvn er store.

les også Studie: Yoga effektivt mot depresjon hos studenter

– Dette er problemer som unge tar med seg inn i voksenlivet, og som kan prege livet deres i stor grad, mener Svardal Bøe.

Tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det helt siden 2010 har vært en økning i andelen unge som har meldt om søvnvansker. I 2021 oppgir over 31 prosent av de spurte at de sliter mye eller en god del med søvnvansker. Samtidig øker bruken av sovemedisiner blant ungdom og unge voksne.

– Søvnproblemer blant unge har vært stigende i mer enn ti år. Hva gjorde din regjering for hjelpe på plagene?

– Vi sørget blant annet for et mer tilgjengelig psykisk helsetilbud i kommunene, blant annet med tilbudet rask, psykisk helsehjelp, og krav om at alle kommuner skal ha pyskolog, sier Svardal Bøe.

Han roser også det Tromsø kommune har gjort sammen med universitetet i byen: De har har startet en helseklinikk på campus, der alle som ønsker kan ha fastlege. I tillegg er det en egen helsestasjon for studenter der.

– Tallene viser en utvikling som går helt feil vei, og jeg ser frem til Borten Moes svar på hvordan han vil møtte dette folkehelseproblemet, sier Erlend Svardal Bøe, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.