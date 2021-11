SIKRET: Politiet patruljerte Thereses gate tirsdag, etter at en mann gikk til angrep med kniv.

Statsadvokat om knivangriper på Bislett: − Har vært innstramninger

Målet med tvunget psykisk helsevern er å få folk tilbake i samfunnet. Mannen som tirsdag gikk til angrep på politiet og tilfeldige personer på Bislett, var under slik behandling.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mannen ble i desember i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha gjennomført lignende handlinger på Ankerbrua i Oslo i 2019.

Personer som får en slik dom havner ikke i fengsel, men blir overgitt til helsevesenet for behandling.

Hva den behandlingen består av, er det helsevesenet som i utgangspunktet bestemmer, men det er påtalemyndighetens rolle å fungere som en kontrollfunksjon.

– Vi er kjent med at det har vært innstramninger i saken. Konkret hva de innstramningene har vært eller skyldes kan jeg ikke si.

Det sier førstestatsadvokat Trude E. Sparre ved Oslo statsadvokatembeter til VG. Det er statsadvokatene som fører saker som omhandler særreaksjoner, som tvungent psykisk helsevern, for retten.

KONTROLLERER: Førstestatsadvokat Trude E. Sparre, her avbildet ved en annen anledning i 2015.

Av hensyn til både taushetsplikten og den pågående etterforskningen, ønsker hun ikke å kommentere hvilke innstramminger som er gjort rundt mannens behandling og hans institusjonssituasjon før tirsdagens hendelse. Hun ønsker heller ikke si noe om hvorfor det ble gjort innstramninger.

les også Åpner tilsyn etter Bislett-dramaet – får høy prioritet

På spørsmål om hva det betyr å stramme inn, svarer hun derfor på generelt grunnlag:

– Målet er å få personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern ut, til å fungere i samfunnet uten å ha en dom på tvungent psykisk helsevern, og da ofte være i kontakt med helsevesenet på frivillig basis.

– På denne veien er det naturligvis risikofaktorer, og noen ganger kan man bli dårligere i dette forløpet. Da må man stramme inn, på forskjellige vis.

Hun sier det også er en av grunnene til at påtalemyndigheten skal ha en kontrollfunksjon, for å sørge for at samfunnsvernet blir ivaretatt.

– Helsevesenet har i disse sakene både ansvaret for å behandle domfelte og i vareta samfunnsvernet, sier hun og fortsetter:

– Helsevesenet skal selvfølgelig vektlegge behandlingen av de domfelte, men i den grad deres behandling og samfunnsvernet ikke kommer overens så plikter de å ivareta samfunnsvernet.

Sparre sier påtalemyndigheten ser alvorlig på det som har skjedd.

– Det er selvfølgelig alvorlig både at det skjer alvorlige straffbare handlinger under gjennomføring av en dom på tvungen psykisk helsevern, og ikke minst at handlingene som ble begått nå er veldig likt det han er domfelt for.

Les mer: Bestevennen til VG: – Han slapp ut for tidlig

TENTE LYS: Venner av den døde mannen la ned blomster og lys i Thereses gate tirsdag kveld.

Tilfeldige ofre

Mannen er siktet for drapsforsøk i etterforskningen Oslo politidistrikt nå jobber med, og fire personer har status som fornærmet i saken.

To av dem er politipatruljen som var på stedet, og to andre er tilfeldige personer, forteller Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo-politiet.

– Det vi vet om disse to fornærmende er at de er tilfeldige, de var i området og det er ingen relasjoner her til avdøde. Begge er avhørt, og vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om det nå av hensyn til videre etterforskning, sier Metlid.

Knivstakk mann på Ankerbrua i 2019

Det var om morgenen i juni 2019 mannen i 30-årene gikk til angrep på Lennon Dominguez på Ankerbrua i Oslo, som er rett i nærheten av der mannen bodde den gangen. Han var i bar overkropp og hadde en kniv.

Les mer: Forsøkt drept av knivmannen i 2019: – Klarte ikke å kjempe tilbake

Han stakk Dominguez i ryggen, og forsøkte å stikke ham flere ganger – uten å lykkes, ifølge dommen. Mannen ble dømt for drapsforsøk for knivstikkingen på broen.

Se klipp av hva som skjedde på Ankerbrua her:

Tirsdag var det også tilfeldige personer i området rundt mannens bopel som ble truet. Vitner har fortalt til VG at de så en mann i bar overkropp med kniv som løp nedover gaten.

Les mer: Trolig den første som ble forfulgt: − Hadde det vært terror, ville han løpt på meg

ETTERFORSKER – FOR ØYEBLIKKET: Det er Oslo politidistrikt som fortsatt har ansvar for saken. Hvorvidt den skal etterforskes av noen andre er ikke avgjort.

Metlid sier til VG at mannen ikke hadde noen meldeplikt til politiet. Boligen hans på Bislett hadde han ikke hatt veldig lenge, forteller hun videre.

– All historikk blir ettergått, både i politisystemer og fra helsevesenet. Så vil man også se om det er noe i historikken her som kan belyse det som har skjedd.

Politiet har allerede avhørt noen av dem som var i mannens omgangskrets før hendelsen, og har begynt å samle inn informasjon.

– Mye er allerede gjort. Det var en del personer i området, det er video og bilder, og det er sentralt det vi får fra etterforskningen til Spesialenheten, sier hun.

Det er ennå ikke avklart om det er Oslo politidistrikt som skal etterforske saken mot mannen i 30-årene, men Metlid sier hun håper på en avklaring om kort tid.

Inntil den avgjørelsen blir tatt, fortsetter politiet arbeidet. Hun vil også rette en takk til bedriftene i Thereses gate som tok inn personer midt i dramatikken.

– Kollegaer som var ute har berømt de i området som åpnet dørene sine og var omsorgsfulle for dem rundt seg. Det ble en stor operasjon med undersøkelser og alle de personene som var i området, så en stor takk til det de bidro med