MARKERING: Selv om Pride-markeringen ble avlyst, stilte mange opp på Rådhusplassen for å vise sin støtte på mandag.

Skeive organisasjoner om politiet: Vi har null tillit

Representanter fra skeive organisasjoner er kritiske til politiets håndtering etter masseskytingen i Oslo. De forteller at skeive har følt på mistillit og utrygghet.

Blant dem som er kritiske er representant for Skeivt Opprør Trondheim og Utøya-overlevende, Eivind Rindal.

Hen peker særlig på at man ble frarådet å avholde Pride-arrangementer, og at skeive føler seg nedprioritert og utrygge.

– Regjeringen har sviktet i oppdraget om å beskytte den skeive befolkningen. Skeive har blitt truet tilbake i skapet og bedt om å legge vekk regnbueflagg og Pride-sminke, forteller Rindal, som var en av flere som var til stede da regjeringen fredag møtte representanter for det skeive miljøet.

POLITIET SVIKTER: Rindal mener at politiet bør beklage for manglende sikkerhet for den skeive befolkningen.

Rindal forteller at hen har vært i dialog med flere skeive miljøer, og at tilliten til politiet er på et lavmål.

– I stadig større sirkler i det skeive miljøet, er det null tillit til politiet. Dette er et samfunnsproblem.

– Skeive har alltid måtte ha vurdert sikkerheten sin. Det har aldri vært trygt å være skeiv. Det hjelper ikke at politiet deler ut Pride-plaster i Pride Park, når de ikke klarer å beskytte det skeive samfunnet i Norge når det virkelig gjelder.

BLOMSTERHAV: Mange dro til åstedet og la ned blomster og hilsener i etterkant av angrepet.

– En strategi som hører til i undertrykkende regimer

– De beskytter ikke skeive ved å be dem være diskré. Det er en strategi som hører til i undertrykkende regimer. Det har vi ikke rom for i Norge.

Rindal refererer til at skeive ikke fikk mulighet til å gå i Pride-parade fordi politiet ikke kunne sikre at det var trygt.

– Politiet skal uansett ikke bestemme om det skal gå noen parade, det er deres jobb å passe på den Pride-paraden som uansett vil gå.

– Mener du at politiet har sviktet dere på et vis?

– Ja. Politiet har sviktet.

TIL MINNE: Pride-flagg og blomster ble lagt ned til minne om drapsofrene.

Som Utøya-overlevende trekker Rindal frem kontrasten mellom politiets håndtering i etterkant av Pride-angrepet og 22. juli-angrepet.

– Hele vinklingen fra politiet etter 22. juli handlet om at man skulle ta vare på demokratiet. AUF kunne fortsette med sine aktiviteter og årsmøter, mens fylkeslaget i Foreningen FRI Møre og Romsdal hadde digitalt årsmøte, fordi politiet ikke kunne sikre et trygt konferanselokale.

Rindal viser til at Pride ikke bare er en folkefest, men handler om ytringsfrihet og demokrati.

– Når Pride er under angrep er det enda viktigere at politiet ikke kansellerer, men sørger for at det er mulig å gjennomføre markeringer i by og bygd.

«Tilliten til politiet har aldri blitt etablert»

Vero Brokke Olsen er andre nestleder i Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens, og uttrykker også skuffelse over politiets innsats.

– Vi kommer til å ha Pride-arrangementer og vi er vant til å ta sikkerhetsvurderingene rundt det. I fjor ville vi også arrangere trans-Pride, men politiet ga oss ikke beskyttelse til å kunne gjøre det, til tross for at vi poengterte at transpersoner er ekstra utsatt.

SVEKKET TILLIT: Olsen forteller til VG at skeive ikke føler seg trygge i Norge, og at politiet ikke bidrar til trygghet.

– Hva tenkte dere om at politiet ikke kunne gi den ekstra sikkerheten?

– At de ikke er der for oss. De har aldri vært der for oss. Transpersoner har aldri kjent på trygghet i Norge.

– Føler dere at politiet på et vis har sviktet dere?

– Ja. Tilliten transpersoner kunne hatt til politiet har aldri blitt etablert.

Hen trekker frem at i 2016 tok mange nynazistiske grupper til gatene og ytret spesifikt at de skulle ta skeive.

– Hvorfor ble det ikke etablert en beredskapsplan for å ivareta tryggheten til den skeive befolkningen, når du har nynazistiske grupper som truer med å ty til vold? Jeg er sjokkert over at det ikke finnes noen beredskapsplan for terror mot skeive i Norge, forteller hen.

REGNBUER: Blomster etter masseskytingen.

Politiet ønsker dialog

Roar Hansen, pressevakt hos Politidirektoratet, svarer til VG at det er synd at tilliten til politiet er svekket.

– Politiet har brukt mye ressurser for å trygge befolkningen i det skeive miljøet i etterkant av angrepet, og vi har nå invitert flere organisasjoner fra det skeive miljøet til et dialogmøte neste uke.

På spørsmål om hvilke tiltak de vil fatte for å bedre tilliten, svarer Hansen at det må politiet ha en dialog med miljøet om, og at det er naturlig å ta opp på dialogmøtet.

VG har prøvd å komme i kontakt med PST for å få svar på uttalelsene til Rindal og Olsen, men har ikke lykkes med det. Tidligere denne uken spurte VG om PST-sjef Roger Berg tar selvkritikk:

– Jeg ser at helheten i vår kommunikasjon til politiet og kanskje til Pride-komiteen burde vært bedre. Det oppsto tvil og usikkerhet, sa Berg og refererte til Pride-komiteen i Oslo.

På spørsmål om hvordan situasjonen er annerledes nå, enn før rosetogene etter 22. juli, svarte Berg:

– Etter 22. juli var det også vurderinger om hvilke arrangementer som skulle gjennomføres ut i fra datidens vurdering. Jeg var også på jobb den gang, og de første helgene hadde vi mye sikkerhet rundt rosetogene, og hadde bekymringer rundt det.