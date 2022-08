Høye strømpriser: Her er en av Norges store pengemaskiner

KVILLDAL KRAFTSTASJON (VG) Her, langt inne i fjellet, blir det norske arvesølvet – vannet fra fjellet – gjort om til flytende gull.

For med dagens rekordhøye strømpriser kan man nesten kalle det det.

Kvilldal kraftstasjon er Norges største og når alle de fire aggregatene her jobber for full maskin kan dette anlegget lage 1240 Megawatt.

VG fikk lov til å komme inn i anlegget for å se hvordan strømmen alle snakker om for tiden, blir laget.

Øker 2–3 prosent

– Neste år er alle de fire aggregatene nyrehabilitert, og da har vi også fått økt virkningsgraden. Vi får produsert ca. 75 GWh ekstra i et normalår, sier Bjørn Sandvik, kraftverkssjef for Ulla-Førre verkene.

En Gigawattime (GWh) er 1.000.000 Kilowattimer (kWh). Rehabiliteringen, som begynte for tre år siden, betyr dermed at 750.000 panelovner kan stå på en kilowatt i 100 timer.

PENGEMASKIN: Bjørn Sandvik, kraftverkssjef Ulla-Førre verkene, foran akslingen mellom turbinen og generatoren. Kraftstasjonen er veldig fleksibel og bruker mindre enn et kvarter på å gire om fra null til full produksjon.

Det kan komme godt med når kulda kommer krypende i oktober.

– Rehabiliteringen øker produksjonen med to til tre prosent. Halvparten skyldes forbedret teknologi på turbinen og resten er virkningsgradstap på grunn av slitasje som blir borte når vi får fornyet anlegget, sier Sandvik.

Han beklager rotet midt i den digre maskinhallen.

– Normalt er dette helt rent og ryddig, men nå er det masse deler her til hovedrehabiliteringen av det ene aggregatet. Men det er tross alt system i rotet, smiler Sandvik.

VAR HER: Kong Olav åpnet formelt Kvilldal kraftverk den 3. juni 1982.

I drift i 40 år

Kvilldal kraftstasjon ble åpnet av kong Olav for 40 år siden, hans signatur står da også på en plakett montert på fjellveggen. Etter en halv mannsalder er det kanskje ikke så rart at kraftverket trenger en «total makeover.»

– Kvilldal er en del av Ulla-Førre systemet med Blåsjø på topp. Når Blåsjø er fullt – og det er det beklageligvis ikke nå – er det nok energi der til å forsyne Stavanger i fire år uten nedbør, forteller Sandvik.

STORT: Kvilldal kraftstasjon ligger dypt inne i fjellet i Suldal kommune og består av over 90.000 kubikkmeter fordelt på 11 etasjer. Når hele Ulla-Førre anlegget er i full drift – Kvilldal, Saurdal pumpekraftverk og Hylen kraftverk – produseres det mer strøm enn hva Oslo trenger en kald vinterdag.

Blåsjø er da også Vest-Europas største vannkraftmagasin målt i energiinnhold, og strekker seg over tre kommuner i Rogaland og Agder. Det er 20 år siden sist det var så lite vann i Blåsjø på denne tiden av året.

– Fyllingsgraden er unormalt lav, sier Bjørn Sandvik.

Men «Mr. Blåsjø» vil ikke komme med spådommer for vinteren.

– Heldigvis er alles incentiv – både Statkraft og alle andre – at vi skal ha vann når det er mest behov for det. Det er normalt om vinteren og kommende vår. Hovedfokuset blant alle som jobber med hvordan vi skal disponere vannet, er å gjøre det på best mulig vis for oss og for storsamfunnet, avslutter Sandvik.