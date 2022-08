Solveig Garnås (24) har i dag opprettet en ny konto på Instagram, etter at hun mistet tilgangen tidligere i år.

Hacket på Instagram: − Alt ble borte

Solveig Garnås (24) opplevde å miste alt, da hun ble hacket på Instagram. Hun er ikke alene.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg fikk meg ikke inn igjen. Alt ble borte, forteller Garnås.

Tidligere i år mistet hun tilgangen til kontoen sin på Instagram.

24-åringen hadde blitt kontaktet på melding, og ble fortalt at hun hadde vunnet en konkurranse hun tidligere hadde meldt seg på.

Men før Garnås kunne motta premien, måtte hun sende e-postadressen sin gjennom en lenke.

– Da fikk jeg et varsel om at det var en person i et annet land som har logget seg inn på min Instagram.

Dette var varselet 24-åringen fikk når hun ikke lengre kunne komme seg inn på kontoen sin.

Hun hadde også to andre kontoer knyttet til e-posten. Alle de tre kontoene ble hacket.

Et økende problem

VG har den siste uken vært i kontakt med mange som har mistet tilgangen sin til kontoer på sosiale medier. Politiets nettpatrulje opplyser om at det har vært et økende problem det siste året.

– Vil anslå at vi i snitt får ca. 2–3 henvendelser om instagram-hacking i uken via våre kanaler i Øst politidistrikt, forteller faglig leder for nettpatruljen, Jostein Dammyr.

Dette er ikke medregnet eventuelle anmeldelser eller tips som kommer inn på andre måter.

Jostein Dammyr opplyser at politiets nettpatrulje stadig får henvendelser om hacking.

Videre opplyser han om at nesten alle fremgangsmåtene handler om å overtale eller lure eieren av kontoen til å foreta seg noe, slik at gjerningspersonen får tilgang til kontoen.

– Hvorfor ønsker noen å hacke andre?

– Det kan være mange grunner til dette, men det er stort sett et økonomisk motiv bak og ofrene er tilfeldige personer. Kaprede-kontoer brukes til å utføre svindler eller som ledd i å kapre nye kontoer.

– Man har jo alt inni der

– Det er som å miste alt ut av hånden.

Man blir ofte sterkt knyttet til kontoene sine på sosiale medier, og det var noe også Garnås fikk kjenne på.

– Man har jo alt inni der. Meldinger, bilder og andre ting som har blitt lagret.

Hun beskriver det derfor som kjipt, da hun skjønte at hun måtte opprette en ny – og starte helt på nytt.

– Jeg har hatt den kontoen siden jeg fikk Instagram, så jeg ble lei meg.

Mister kontrollen

– At folk har sterke følelser når de mister kontroll over sin personlige data, er noe jeg synes er helt forståelig, sier Melanie Magin, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og ekspert på sosiale medier.

Hun forteller at sosiale medier har blitt en sentral del av livet for mange, og at det kan føles forstyrrende å miste kontroll over sensitiv informasjon

– Det er som et innbrudd i privatlivet.

Sosiale medier ekspert, Melanie Magin, forklarer følelsene rundt det å miste kontoene sine på sosiale medier.

Magin forteller videre at mange brukere på sosiale medier samler på minner fra opplevelser og temaer som beveger dem, som en slags digital dagbok.

– Slike innhold er veldig personlig.

og legger til:

– For noen er det sikkert som å miste en del av sin personlige historie. Begynne helt på nytt og knytte et nytt nettverk.

– Utga seg for å være meg

Det var heller ikke bare Garnås som ble utsatt for å miste kontoen sin.

– Folk jeg kjente ble hacket av min tidligere konto.

Personen som kom seg inn på 24-åringen sin Instagram, hadde gjennom meldinger fått tak i vennene hennes sine kontoer også.

24-åringen fikk flere henvendelser fra vennene sine om hvorfor ikke de heller kom inn på kontoene sine.

Dette synes hun var vanskelig.

– Hvert fall når personen var inne på min konto, kontaktet venner og utga seg for å være meg.

Etter hendelsen forsto hun viktigheten av å sikre kontoen sin.

– Og ikke være så naiv da.

– Erkjenner at vi alltid kan bli bedre

– Vi har full forståelse for at det er ubehagelig å bli utsatt for hacking, skriver Regitze Reeh i en e-post til VG.

Hun nordisk kommunikasjonssjef for Instagram-eier Meta i Norden.

– Vi forsøker dessuten å hjelpe våre brukere så godt som mulig ved å tilby en rekke verktøy og sikkerhetsfunksjoner og hele tiden forbedre dem, men erkjenner at vi alltid kan bli bedre, ikke minst med tanke på at hackerne stadig har blitt dyktigere.

Meta er blant annet eier av Facebook, Instagram og WhatsApp.

Meta anbefaler alle å aktivere totrinnsverifisering og slå på varsler om ukjente innlogginger.

– Hvor lang tid det tar å gjenopprette profiler som hackere har skaffet seg tilgang på varierer, fordi sakene har forskjellig grad av kompleksitet.