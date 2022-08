To menn mistenkte for svanemishandling

To menn har status som mistenkte etter at flere svaner ble mishandlet ved Breiavannet i Stavanger.

Politiet i sørvest har video av hendelsen som fant sted ved Breiavannet i Stavanger sentrum torsdag kveld klokken 22.30.

I videoen ser man en mann sparke en svane to ganger, før han løfter fuglen opp etter halsen og drar svanen etter seg.

Det har kommet inn en rekke nye tips i saken.

– Vi har fått en rekke tips fra publikum som har ledet frem til disse to personene. De er ikke pågrepet, men vi ønsker å foreta avhør i løpet av helgen, sier jourhavende politiadvokat Sveinung A. Andersen på telefon til VG.

Han understreker at saken ikke hadde blitt oppklart om det ikke hadde vært for publikum.

– Vi setter veldig pris på at folk har sendt inn tips. Det er viktig for politiet å oppklare voldssaker, både når det gjelder dyr og mennesker. Dette er terskeloverskrivende atferd som vi definitivt ønsker å korrigere.

Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på opplysninger om hvem de to mistenkte mennene er, men Andersen understreker at de ser alvorlig på hendelsen.

– Videoer der det er vold involvert er brutalt å se på uansett om det er mot dyr eller mennesker. Det er ikke rart at mange har reagert.

Etter at avhør er foretatt vil saken over helgen bli overført til etterforskerne på seksjon for dyrekriminalitet, informerer han.

– Strafferammen for overtredelse av dyrevelferdsloven er bøter eller fengsel inntil et år. Grove overtredelser kan straffes med inntil tre års fengsel.

Politiet avhørte torsdag et vitne til hendelsen og jobber med videre etterforskningsskritt.

Ifølge dyrevernsorganisasjonen Noah er det «usikkert om fuglene overlevde mishandlingen», skriver NTB.