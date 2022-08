MØTER: Energiminister Terje Aasland (Ap) har holdt hastemøte med partiene på Stortinget.

Vil ikke kreve ekstraordinært strømmøte nå

STORTINGET (VG) Etter et hastemøte på Stortinget er det klart at en strømstøtte for bedriftene trolig ikke vil komme før oktober. Men Høyre vil ikke kalle Stortinget inn til et ekstraordinært møte om strømkrisen nå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Presset har bygget seg opp om å møte den økende strømkrisen med nye og kraftigere tiltak. Før helgen ville flertallet av partiene på Stortinget avlyse sommerferien for å ha en ekstraordinær behandling av strømkrisen.

Mandag har regjeringen flere hastemøter på Stortinget og med næringslivet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har forklart Stortinget hva regjeringen nå vil gjøre. De vil begrense eksporten av strøm.

– Når vannmagasinene blir lavere enn normalen for årstiden, eller ned mot svært lavt nivå, begrenses eksporten tilsvarende, sier Aasland.

Regjeringen vil også forsterke strømstøtteordningen til norske husstander.

Det er ett tiltak både ordførerne i Ap og opposisjonen på Stortinget vil ha - en strømstøtte for bedriftene. Det kan ikke Aasland legge fram i dag.

– Jeg har sagt at vi jobber tett med å finne en rettferdig ordning for næringslivet, sier Aasland.

Blir ikke ekstraordinært møte nå

– Det er helt utrolig å høre statsråden si at tiltakene virker. Å si at det er handlekraftig er fullstendig feilslått av regjeringen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG etter møtet.

Rødt er partiet som har bedt Stortinget om å avbryte sommerferien. Dette har Erna Solberg i Høyre støttet.

Etter regjeringens hastemøte mandag har Høyre trukket støtten til dette forslaget. Det blir dermed ikke et ekstraordinært møte nå - men, Høyre forutsetter at regjeringen ikke venter til oktober.

– Vi er ikke prinsipielt imot å kalle inn til stortingsmøte, men vi må ha noe å behandle. Og det har vi ikke nå, sier Nikolai Astrup i Høyre.

TEMPO: Astrup Nikolai i Høyre var i møtet med Aasland. Han sier at han forventer at regjeringen jobber raskt med støtte til bedriftene.

Regjeringen har en jobb å gjøre når det gjelder økonomisk støtte til særlig utsatte bedrifter, sier Astrup.

– Innen regjeringen har gjort den jobben, er det ikke behov for møte i Stortinget. Men vi mener at regjeringen må jobbe raskt med det og at det må vedtas før Stortinget normalt trer sammen i oktober, sier Astrup til VG.

Høyre vil støtte at Stortinget samles før den tid - hvis regjeringen får et forslag for bedriftene på bordet.

– Hvis det betyr at vi må kalle inn til ekstraordinært stortingsmøte, så er Høyre positive til det.

Frp raser mot Høyre: - Komplett uforståelig

– Vi er ikke fornøyd med tiltakene regjeringen signaliserer. Dette er smuler, sier Sylvi Listhaug i Frp etter møtet.

Hun kaller Aaslands opplysninger om støtte til bedriftene for «veldig vagt», det er ikke klart hvilke bedrifter som skal få støtte eller omfanget av støtten.

Listhaug reagerer også på at Høyre har trukket sin støtte, og i praksis avlyst det ekstraordinære møtet.

– Derfor har Frp laget et representantforslag, slik at Stortinget kan ha noe å behandle, sier Listhaug til VG.

– Høyre gikk voldsomt på banen og skulle ha ekstramøter. Så kommer regjeringen med småtterier og Høyre snur og synes det er helt greit. At Høyre kan stole på en handlingslammet regjering er for meg komplett uforståelig.

– Er du glad du ikke lenger er «gift» med Høyre?

– Vi er frie og franke og samarbeider med dem vi vil. I denne saken er dessverre Høyre et støttehjul for regjeringen og synes greit at folk blir flådd, sier Listhaug.

STILLER FORSLAG: Frp og Sylvi Listhaug er ikke fornøyd, og vil fortsatt samle Stortinget for å diskutere tiltak.

Bedriftenes strømstøtte klar i høst

Energiministeren sier at regjeringen vil ha et forslag til tiltak for bedriftene klar til oktober, når Stortinget offisielt åpnes.

– Vi er opptatt av å jobbe så raskt som mulig. Vi har ambisjoner om å legge fram noe som er på bordet når Stortinget trer sammen, sier Aasland.

Regjeringen har invitert NHO og LO til et møte på statsministeren kontor, mandag formiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at de vil komme med støtte til små og mellomstore bedrifter under hardt press.

Der skal statsministeren, finansministeren og næringsministeren først og fremst lytte, sier Aasland.

– Vi har sagt at vi vil avlaste konsekvensene av de ekstremt høye strømprisene for de mest utsatte bedriftene. Vi har et møte med partene senere i dag, tror det er viktig å lytte til partene og deres observasjoner. Så jobber vi med de innspillene videre og skal ha en tett dialog med partene.

TIL HØSTEN: Regjeringen vil ha tiltak for bedriftene på bordet når Stortinget samles, i oktober.

Støre: Krisen vil vare

På Politisk Kvarter på NRK P2 mandag morgen sier Støre at han ikke er så urolig for forsyningskrise, men sier at vi har en stor prisutfordring.

– Jeg er mindre urolig for forsyningskrise, jeg er tryggere nå på at vi kommer gjennom denne vinteren og fyller våre vannmagasiner sakte opp, men du kan si at vi har veldig stor prisutfordring, sier Støre mandag.

Strømkrisen kommer ikke til å gå over med første som følge av situasjonen i Europa, ifølge Støre. Russland bidrar i en normalsituasjon med store mengder gass til det europeiske energimarkedet.

– Det er en veldig alvorlig situasjon i Europa, og jeg kan også si, den kommer ikke til å gå over fort for denne krigen kommer til å vare, tror jeg. Og da kommer vi til å ha dette med oss i ganske lang tid fremover, sier Støre.