LAVE FORVENTNINGER: Partileder Sylvi Listhaug (Frp) er ikke optimist før strømmøter på Stortinget mandag.

Strøm-møter mandag: − Forventningene er svært lave

Mandag er det flere møter på Stortinget og i regjeringskontorene for å diskutere strømtiltak.

Søndag ble det varslet at regjeringen vil forsterke strømstøtteordningen til norske husstander. Det innebærer at husstander får strømstøtte på 90 prosent når prisen går over 70 øre fra 1. september, ikke 1. oktober som tidligere planlagt.

Frps partileder Sylvi Listhaug er ikke optimist.

– Forventningene er svært lave etter det som kom fram i går. Regjeringen vil gi ekstra smuler til folk mens pengene strømmer inn i statskassen, sier Listhaug til VG før hun skal møte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og de parlamentariske lederne rett før 08.30 mandag morgen.

Der skal regjeringen orientere om håndteringen av energikrisen.

I MØTER: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på vei inn til møter på Stortinget mandag.

Jobber med langsiktige tiltak

Senere på formiddagen skal det også være et møte mellom regjeringen, LO og NHO der kraftsituasjonen også er tema. Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal etter planen delta på møtet.

– Vi jobber med ytterligere tiltak både for å være sikre på at vi har kontroll på situasjonen nå, men også for ettertiden. Vi ser at det som har utviklet seg gjennom sommeren, tilsier at vi også trenger mer langsiktige tiltak, sier Aasland på vei inn til Stortinget mandag.

I tillegg til strømstøtte til privatpersoner er regjeringen opptatt av å sikre fyllingsgraden i de store magasinene og dermed begrense eksporten, og finne en ordning for næringslivet, sa Støre søndag kveld til NRK.

De nye tiltakene kommer som følge av at regjeringen har vært under hardt press for å komme med nye tiltak mot strømkrisen.

Støre: Krisen vil vare

På Politisk Kvarter på NRK P2 mandag morgen sier Støre at han ikke er så urolig for forsyningskrise, men sier at vi har en stor prisutfordring.

– Jeg er mindre urolig for forsyningskrise, jeg er tryggere nå på at vi kommer gjennom denne vinteren og fyller våre vannmagasiner sakte opp, men du kan si at vi har veldig stor prisutfordring, sier Støre mandag.

STOR PRISUTFORDRING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er mer bekymret for strømpriser enn forsyningsutfordringer i vinter.

Strømkrisen kommer ikke til å gå over med første som følge av situasjonen i Europa, ifølge Støre. Russland bidrar i en normalsituasjon med store mengder gass til det europeiske energimarkedet.

– Det er en veldig alvorlig situasjon i Europa, og jeg kan også si, den kommer ikke til å gå over fort for denne krigen kommer til å vare, tror jeg. Og da kommer vi til å ha dette med oss i ganske lang tid fremover, sier Støre.