I MØTER: Statminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre i strøm-møter mandag

Mandag møter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) flere aktører for å diskutere strømtiltak.

Først skal statsministeren møte de parlamentariske lederne på Stortinget for å orientere om håndteringen av energikrisen. Senere på formiddagen skal han lede et møte mellom regjeringen, LO og NHO der kraftsituasjonen også er tema. Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) deltar på møtet.

På Politisk Kvarter på NRK P2 mandag morgen sier Støre at at han ikke er så urolig for forsyningskrise, men sier at vi har en stor prisutfordring.

Søndag ble det varslet at regjeringen vil forsterke strømstøtteordningen til norske husstander. Det innebærer at husstander får strømstøtte på 90 prosent når prisen går over 70 øre fra 1. september, ikke 1. oktober som tidligere planlagt.

I tillegg til strømstøtte til privatpersoner er regjeringen opptatt av å sikre fyllingsgraden i de store magasinene og dermed begrense eksporten, og finne en ordning for næringslivet.

Utviklingen kommer som følge av at regjeringen har vært under hardt press for å komme med nye tiltak mot strømkrisen.