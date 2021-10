BUDSJETTPARTNEREN: Kari Elisabeth Kaski har vært SVs fremste finanspolitiker de siste fire årene. Her er hun på partiets valgvake for tre uker siden.

SVs fremste finanspolitiker: Ap og Sp kommer ikke unna skatteøkninger

HURDAL (VG) Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke klare å levere på sine valgløfter uten å øke skattene, advarer Kari Elisabeth Kaski (SV). Hun får støtte fra Høyre.

Om en uke legger den avtroppende Solberg-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Da vil den nye Støre-regjeringen ha noen uker til å lage sitt eget tilleggsbudsjett.

Men så må de banke på hos SV, som er budsjettpartneren som både Støre og Vedum har pekt på, for å sikre flertall i Stortinget.

Da vil det garantert komme skattekrav på bordet:

– Hvis den kommende regjeringen vil unngå å frede alle de usosiale kuttene fra den borgerlige regjeringen, og samtidig levere på løftene om bedre kommuneøkonomi, høyere inntekter til bøndene og mer til helse i hele landet, så må de gå løs på de store skattekuttene gjennom åtte år, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Krever omfordeling

Skatteopplegg og manglende vilje fra Sp og Ap til å omfordele via skattepolitikken, var blant SVs begrunnelser da partiet brøt ut av regjeringssonderingene i Hurdal i forrige uke.

GODT I GANG: Jonas Gahr Støre kom til Hurdal og regjeringsforhandlingene mandag morgen.

Avgjørende

– Å hente mer skatt fra landets aller rikeste er helt avgjørende, både for å redusere forskjellene, men også for å øke handlingsrommet for reformer i velferden og å reversere usosiale kutt, sier Kaski.

Både Sp og Ap har i valgkampen gitt løfter som gjør det vanskelig eller umulig for dem å øke det totale skatte- og avgiftstrykket.

Mandag morgen stilte VG spørsmål til Trygve Slagsvold Vedum om skattenivået måtte opp for å finansiere valgløftene:

– Både Sp og Ap har moderasjon på det, svarte Vedum.

– Vi er opptatt av man skal ha en forutsigbarhet og trygghet rundt det. Folk med vanlige og middels inntekter skal oppleve det motsatte av skatteøkninger, sa Sp-lederen.

Kan bli sjefforhandler

Kari Elisabeth Kaski har de fire siste årene vært SVs medlem i Stortingets finanskomité. Om hun fortsetter i denne rollen, så blir hun SVs hovedforhandler i budsjettsamtalene med Ap/Sp-regjeringen senere i høst.

– Vil det ikke være tilstrekkelig å få flere i arbeid og dermed høyere skatteinntekter?

– Å få flere folk i arbeid er avgjørende viktig. Så kan man jo satse mer oljepenger og håpe at det går bra i økonomien og på verdens børser. Men store deler av gapet som må finansieres, skyldes jo omfordeling som den Høyre-ledede regjeringen har foretatt. SV mener at disse pengene skal omfordeles tilbake til fellesskapet, sier hun.

FORHANDLER: Trygve Slagsvold Vedum hadde pakket for flere hotellnetter da han sjekket inn til regjeringsforhandlinger på Hurdalssjøen hotell mandag morgen.

36 milliarder kroner

Kaski anslår summen av skattelettelser som Solberg-regjeringen har gjennomført gjennom åtte år, til 36 milliarder kroner.

Regjeringens egen perspektivmelding har også vist hvordan handlingsrommet blir mindre, etter hvert som befolkningen blir eldre og kostnadene til pensjon og eldreomsorg øker.

– Vi har et finansieringsgap fram mot 2030. Hvis vi reverserer halvparten av disse skattekuttene, vil dette gapet være dekket inn. Så den omfordelingen vi ønsker, er viktig av flere grunner, sier Kari Elisabeth Kaski.

ADVARER: Høyres Mudassar Kapur tror ikke Støre og Vedum kan levere på sine valgløfter uten å øke skattene.

Blir dyrt

Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, ledet finanskomiteen på Stortinget gjennom coronakrisen. Han støtter Kaskis vurdering.

– Ser vi på de samlede valgløftene til de rødgrønne, så er det klinkende klart at Støres garanti om maks syv milliarder i skatteøkning ikke holder. Arbeiderpartiets 100-dagersplan alene vil trolig bryte denne garantien, skriver Kapur i en tekstmelding til VG.

Han sier at høyere skatter og troen på større stat er det siste norske familier og bedrifter trenger på vei ut av coronakrisen.

– Skal de rødgrønne bli enige om budsjett må Ap enten bryte sine valgløfter eller så må de øke skattene, sier Kapur.