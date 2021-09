forrige

fullskjerm neste PÅ VEI TIL AVHØR: Her kjøres den siktede mannen inn i kjelleren på politihuset i Stavanger tirsdag morgen. 1 av 2 Foto: Naina Helen Jaama

Tengs-siktet i nytt avhør: Her ankommer han politihuset

STAVANGER (VG) Mannen som er siktet for drapet på Brigitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen ser frem til å forklare seg for politiet igjen.

– Det er en tøff situasjon for ham å sitte i fengslet, naturlig nok, så han ser faktisk frem til å få lov å forklare seg og svare på spørsmål i dag, sier advokat Stian Kristiansen til VG.

Han forsvarer mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. VG møtte Kristiansen på vei inn på politihuset i Stavanger like før avhøret startet klokken 10.

Den siktede mannen ankom med transport fra Åna fengsel der han sitter varetektsfengslet klokken 08.43. Kjøreturen fra fengselet tar rundt 50 minutter.

– Hvorfor vil politiet ha et nytt avhør av ham i dag?

– Det er en vanlig fremgangsmåte når man sitter fengslet på bevisforspillelse: At man først tar et innledende avhør og så etterforsker politiet saken videre og så blir en kalt inn til et nytt avhør der man får anledning til å svare på de spørsmålene som politiet stiller seg etter å ha etterforsket saken noen uker, sier Kristensen.

– Hvordan ser du nå på veien videre og et eventuelt fengslingsmøte?

– Det får vi ta etter at avhøret er gjennomført, vi får først konsentrere oss om avhøret, sier forsvareren.

– Har politiet sagt at de har noe nytt som de vil komme med i dag?

– Det har jeg ingen kommentar til på nåværende tidspunkt. Så får vi heller se om vi kan kommentere det litt nærmere senere, sier Kristensen.

Avhøret er det første på nærmere en måned. Det skjer på politihuset i Stavanger. Mannen har tidligere vært avhørt samme dag som han ble pågrepet og dagen etterpå.

– Min klient sier at han er klar for å svare på de spørsmål politiet måtte ha i fortsettelsen. Han er tydelig på at politiet har tatt feil mann, sa Kristensen, til VG etter at de første to avhørene var gjennomlest.

LOKAL MANN: Den siktede har bodd i Haugalandsdistriktet hele sitt liv.

Siktede er foreløpig varetektsfengslet frem til 1. oktober, altså må politiet eventuelt begjære ham refengslet denne uken.

Sør-Vest politidistrikt har varslet at de ikke vil være tilgjengelige for pressen før onsdag.

Han har så langt nektet enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs – og drapet på Tina Jørgensen, som han også er mistenkt for.

Mannen ble pågrepet på Lista i Farsund klokken 07.35 om morgenen 1. september. Han var da på reise og er bosatt på Haugalandet.

