INNAFOR: Mads Andenæs er professor ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Han mener Oslo-byrådets parkeringsforslag er godt innafor lovverket.

Jusprofessor om privat p-avgift: − Helt tillatt bruk av avgifter

De lærde strides om Oslo-byrådets forslag til parkeringsavgift på privat grunn.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

Byrådet i Oslo vil at regjeringen gir klarsignal til at kommunen kan kreve at det skal tas betalt for parkering på privat grunn.

Forslaget er rettet mot arbeidsgivere og kjøpesentre, og ikke privatpersoner som står på egen eiendom.

Førsteamanuensis Roald Hopsnes ved Universitetet i Bergen kjenner ikke til at det er hjemmel i plan- og bygningsloven som gjør at forslaget er mulig å gjennomføre.

Rett til å gi avgifter på parkering

Stortinget kan imidlertid godkjenne en ny lov som tillater regjeringen å si ja til forslaget, sier Hopsnes.

– Jeg har aldri sett denne problemstillingen før. Magefølelsen min sier at det må gå bra. Jeg kjenner ikke til at det skal være noe i grunnloven eller i internasjonalt lovverk som skal hindre Stortinget en slik lov, sier Hopsnes.

Professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener på den andre siden at Stortinget ikke må vedta en ny lov for at p-avgiften skal kunne innføres.

– Det er en hjemmel til å avgiftsbelegge, slik som vi har sett med bomringer, for eksempel. Det er klart innenfor de rettslige rammene. Her er det også slik at de eksisterende forskriftshjemlene man har, må brukes av regjeringen, sier Andenæs.

Hvor skal pengene gå?

Målet med Oslo-byrådets forslag er at flere skal bruke offentlig transport og miljøvennlige fremkomstmidler. Pris, hvordan kreve inn avgiften og hvem den skal gå til er foreløpig ikke bestemt.

Hopsnes sier han stusser mer over avgiften dersom pengene skal gå til staten eller kommunen, heller enn til grunneierne.

– Det blir da en form for konfiskering. Noen har en eiendomsrett, så tar staten pengene som utleie av parkeringsplasser gir. Du kan se på det som en form for skatt, og jeg er ikke sikker på om man kan lage en skatt for parkeringsinntekter. Intuitivt er jeg mer skeptisk, sier han.

Professor Mads Andenæs tolker ikke forslaget som en innskrenking av eiendomsretten.

– De har en forskriftshjemmel som regjeringen må bruke. Dette er ikke en innskrenkning i eiendomsretten, men helt tillatt bruk av skatter og avgifter. Men det er nyttig om regjeringen avgjør dette, mener Andenæs.

– Utallige omgåelser er mulig

Om inntektene går til arbeidsgiver eller grunneier ser Hopsnes på som mer sannsynlig å få til. Da vil det ikke bli skattlegging, men en regulering.

– Man fremmer en miljøinteresse gjennom en regulering, og det vil ikke være et stort inngrep for den enkelte. Reguleringen vil si at du som arbeidsgiver tar imot penger. Men om det offentlige skal ta imot pengene, blir det et større inngrep av eiendomsretten, sier han.

Hvordan forslaget skal håndheves stiller han spørsmålstegn ved.

– La oss si at du blir pålagt 1000 kroner i måneden for en parkeringsplass, men så får du 12.000 kroner ekstra i lønn i året. Lønnen vil utløse skattespørsmål, men det vil være mange varianter av tilpasninger som er mulige, sier Hopsnes.