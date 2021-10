DYRETRAGEDIE: 24 søyer og lam ble drept av ulv eller måtte avlives etter angrepet på et inngjerdet beite i grensekommunen Marker. Her er Statens naturoppsyn på befaring.

Bonde mistet 24 sauer: Felling av ulvene besluttes fredag

Døde og blodige saueskrotter ligger på gårdsplassen i Marker: – Det er jo brutalt, sier ordføreren i grensekommunen om ulveangrepet.

Av Sven Arne Buggeland

Statens naturforvaltning mener det er nærliggende å tro at en ulv fra Rømskog-reviret tirsdag tok seg innenfor rovviltgjerdet til sauebonden i Marker.

Fredag vil rovviltnemndene innenfor ulvesonen beslutte å ta ut fire revir, blant dem ulveflokken i Rømskog. Inntil 32 ulver vil trolig bli felt over nyttår.

– Vi kan ikke ha så mye ulv som river sund beitenæringen vår. Vi må komme oss ned på bestandsmålet på 4–6 revir i Norge, sier viltnemndleder Stein Tronsmoen til VG.

At rovviltnemndene behandler felling av ulvefamilier i grensetraktene bare tre dager etter det store ulveangrepet i Marker, er et tilfeldig sammentreff.

For Marker-bonden kommer vedtaket for sent. Ulven drepte seks sauer, mens 18 var så skadet at de måtte avlives. Angrepet skjedde kort før dyrene skulle tas av beite.

– Det er en lidelse både for sauen og bonden. At ulven kom seg innenfor gjerdet, viser bare at avbøtende tiltak ikke fungerer, sier Tronsmoen, som er Senterparti-politiker.

Ulveangrepet ble først omtalt i Smaalenenes Avis.

2–3 kilometer fra gården der angrepet skjedde tirsdag, ble åtte ulver fanget på viltkamera så sent som 30. august i år. Se videobildene:

– Det er jo brutalt

Dyretragedien i grensetraktene øst for Moss er et av de største enkeltangrepene i år.

– Jeg tenker på opplevelsen sauene har hatt. Det er jo brutalt, sier ordfører i Marker Theodor Bye (Sp) til VG.

Han sier det bare er 4–5 sauebønder i Marker. Bonden som ble rammet tirsdag, opplevde også ulveangrep for tre år siden og hadde satt opp elektrisk gjerde.

– Ulven skal ikke kunne komme seg inn, men det hadde den åpenbart klart. Vi ser at det rovviltsikre gjerdet ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, sier Bye.

Han er selv jeger og eier et gårdsbruk.

– Vi skal klare å leve med noe ulv, men for tiden er ulvetrykket for stort, sier Bye.

Gjerdet litt for høyt

Hos Marker-bonden gikk 130–140 søyer og lam innenfor omkring 1200–1300 løpemeter rovviltavvisende gjerde, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Standarden er at nederste strømførende tråd ikke er mer enn 20 cm over bakken.

– Noen steder var dette gjerdet litt for høyt. Vi fant svakheter der ulven kan ha kommet seg igjennom, sier konsulent hos statsforvalteren Sigurd Bakken etter befaring i Marker.

Innenfor ulvesonen går 25.000 sau og 25.000 storfe på beite, de aller fleste på inngjerdet innmark. Bruk av rovdyrgjerder er det viktigste forebyggende tiltaket.

– De elektriske gjerdene er rovdyravvisende, ikke rovdyrsikre. Er de i god stand, er det ingen tvil om at de er sikrere enn andre gjerder, sier Bakken til VG.

MØTTE ULV: Da bonden rykket ut og fant døde og skadede dyr, møtte han ulven innenfor det rovviltavvisende gjerdet.

– Ikke instinkter til å flykte

Da sauebonden i Marker og en nabo tirsdag morgen tok seg inn på beitet etter å ha fått melding om at ulv var observert der, lot de grinden stå åpen.

– Da kom ulven plutselig mot dem, rundet rundt dem og skvatt ut der de hadde gått inn, sier rovviltkontakt i Statens naturoppsyn Bjørnar Berger til VG.

Bonden selv ønsker ikke å uttale seg om hendelsen.

Regionalt rovviltansvarlig i naturoppsynet Ida Glemminge sier at ulv vanligvis bare tar ett vilt dyr om gangen, fordi de andre elgene eller rådyrene i følget løper av gårde.

– Men sauen har hverken har instinkter eller fysikk til å flykte, slik et vilt byttedyr har. Da kan ulven fortsette å drepe eller skade, mens den er i angrepsmodus, sier Glemminge.

Hun sier til VG at det er nærliggende å tenke at ulven som angrep, kan være fra Rømskog-reviret, men vet ikke helt sikkert hvor den kommer ifra.

Rømskog-flokken teller trolig flere enn åtte ulv og holder til mellom Ørje i Marker og Rømskog fire mil lenger nord.

– Rovdyrtrykket for sterkt

Rovviltnemndene i ulvesonen besluttet i fjor å ta ut Rømskog-reviret, men ble overprøvd av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Der Rømskog-ulvene ferdes, er det 30 foretak med beitedyr med til sammen rundt 1000 sau og 1100 storfe. Alle går på inngjerdede arealer, for det meste på gårdsnære beiter.

Fredag møtes nemndene for å vedta lisensfelling av revirene Hornmoen, Mangen, Rømskog og Bograngen. Et revir har i snitt åtte ulver.

– Rovdyrtrykket er blitt for sterkt, sier viltnemndleder Stein Tronsmoen.

Statsforvalteren har innstilt på å ta ut tre revir, men en prøveavstemning på forrige møte i viltnemndene viser at flertallet også vil felle et fjerde.

AVLIVET: En av sauene som måtte avlives etter ulveangrepet i Marker. Tre søyer, en åring og 20 lam som måtte bøte med livet.

– Lever veldig tett på ulv

Innenfor ulvesonen i Hedmark og Østfold ble det i årene 2015–2021 dokumentert 191 skader på sau forårsaket av ulv. Omtrent dobbelt så mange ble erstattet som tapt til ulv.

– Tapene er blitt mindre, fordi bønder har sluttet med beitedyr. Konsekvensen er faktisk matsvinn, fordi vi ikke får utnyttet beiteressursene, sier Tronsmoen i viltnemnda.

Nemndene mener at uttaket ikke truer ulvebestandens overlevelse. Ifølge Rovdata er det anslått å være 480 ulver i Skandinavia og 83–86 ulver i Norge. Ulven er fredet.

Leder i bondelaget i Marker Anne Maren Krog Engeloug sier at sauedrapene tirsdag er trist både for næringen og for folk som bor i bygda:

– Vi vet hvor vi bor. Vi lever veldig tett på ulv. Det er en kalkulert risiko å ha dyr. Mange tenker på ulv også når de går på tur og ferdes i naturen.

