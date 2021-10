OPPGITT: Da Bjørn André Gulstad skulle bestille seg en coronatest gjennom kommunen, fikk han spørsmål om han skulle ut og reise. Da svarte han ja: – Om man ikke kan bruke tilbudet til reise, må de opplyse om det på forhånd, mener advokaten.

Fikk feil tidspunkt på coronatest før reise: − Det skaper usikkerhet

Advokaten har fått reisetrøbbel fordi kommunen ikke gir oppgir presis tidspunkt på coronatester. – Vi jobber med å håndtere pandemien, og ikke for å tilrettelegge for reising, svarer kommunen.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ble overrasket. Vi må som et minimum kunne forlange at klokkeslettet på testen vår er riktig. For meg personlig, er dette katastrofe, sier Bjørn Andre Gulstad til VG.

Advokaten har blant annet jobbet med Krekar-saken og bistår nå Arvid Sjødin som forsvarer for Viggo Kristiansen i Baneheia-drapene. Han understreker samtidig at han først og fremst uttaler seg som innbygger i Nannestad kommune.

Det var imidlertid en planlagt jobbreise til et afrikansk land fredag som har skapt test-trøbbel for advokaten:

Innreiserestriksjonene krever en negativ coronatest som er maks 96 timer gammel.

Han booket seg dermed en time på testsenteret i Nannestad kommune mandag klokken 10, slik at han var akkurat innenfor tidskravet.

Alt lå an til å gå som smurt – helt til han oppdaget testresultatet på Helsenorge: Testen står registrert over halvannen time etter at den faktisk ble tatt, og oppfylte dermed ikke 96-timerskravet.

PLANLA: Bjørn André Gulstad forteller at han bestilte en time innenfor tidsrammen og forholdt seg til det: – Det siste jeg hadde sett for meg var at de nærmest bevisst opplyste feil tidspunkt for testen.

VG har sett dokumentasjon på testtimen – og registrering av testen.

Da Gulstad tok kontakt med kommunen, fikk han en beskjed som gjorde ham oppgitt:

– De opplyser at de er kjent med problemstillingen, men at de ikke har kapasitet til å registrere eget tidspunkt for hver person som skal testes, sier Gulstad.

Mener tidspunkt er udiskutabelt

Advokaten er tydelig på hva han mener om dette: Tidspunktet på en coronatest kan ikke være gjenstand for diskusjon.

– Det skaper usikkerhet, øker smitterisikoen og kan få fatale følger for brukere som skal ha dette som dokumentasjon. At de opererer med et system som har en kjent feil, reagerer jeg på.

– For de fleste vil det jo fremstå som en bagatell med en time til eller fra på en coronatest?

– Det er vi enige om. Men for mange vil det faktisk ha noe å si. Det er mange som skal ut og reise hver dag, og med bestemte tidsfrister, har man ikke mye å gå på. Et helsedokument skal dessuten være riktig.

– Jeg anser dette som et samfunnsproblem, tilføyer Gulstad.

– Er ikke det litt overdrevet?

– I dette tilfellet er det en time til eller fra, men for alt vi vet kan det være andre tilfeller der det er to eller tre timer fra. Når jeg sier samfunnsproblem så tenker jeg på spredningen av covid når testtidspunktet er upresist.

Selv opplevde han at henvendelsen hans ble forsøkt bagatellisert da han kontaktet kommunen. Nå blir han trolig nødt til å ta en test på en privat klinikk.

– Jeg kommer til å sende regningen til kommunen, og jeg kommer til å klage hendelsen inn.

Kommuneoverlege: Utgjør ikke en smitterisiko

Kommuneoverlege Mathilde Risopatron Berg avviser overfor VG at unøyaktig testtidspunkt utgjør en smitterisiko:

– I et covid-tilfelle er smitterisikoen knyttet til når du får symptomer, og ikke tidspunktet for testen. Man teller for eksempel døgn når man setter noen i isolasjon.

Hun forsikrer om at systemet maksimalt vil gi to timer avvik.

– Skal man ut på en reise hvor de 90 minuttene kan bikke situasjonen om helt, er det vanskelig for oss å hjelpe med dette. Vi jobber med å håndtere pandemien, og ikke for å tilrettelegge for reising, sier Berg.

VIL IKKE TESTE REISENDE: Kommuneoverlegen sier til VG at de kunne informert tydeligere på nettsiden og presisert at kommunal teststasjon ikke er beregnet på prøver til reiseformål.

Ber folk teste seg privat før reiser

Selv om kommunen ikke nekter noen å teste seg i forbindelse med reise, er kommuneoverlegen tydelig på at man selv ansvar for den dokumentasjonen man trenger.

– Vi har ingen kontroll på hvor fort laboratoriet på Ahus gir oss prøvesvaret, sier Berg.

– Men kunne dere tilbudt en form for dokumentasjon som bekreftet at testen var tatt på riktig tidspunkt?

– Vi har vanskelig for å forstå at dette ville vært en god bruk av ressurser. Man må bruke private helseaktører hvis man trenger slik dokumentasjon.

– Burde dere vært tydeligere på at det ikke er trygt å bruke dere til reisedokumentasjon?

– Vi har ikke registrert et eneste problem knyttet til dette før nå, men kanskje er det fordi det har vært lite reiseaktivitet. Vi bør nok oppdatere siden om at test til reiseformål bør gjøres hos private aktører.

– Har ikke mulighet til å endre

Kommuneoverlegen er enig i at ideelt sett skulle tidspunktet for en coronatest vært helt nøyaktig.

– Teststasjonen er rigget slik at man printer ut etiketter som skal klistres på prøveglassene med fødselsnummer. Fordi teststasjonen er utendørs i et telt, printes dette ut to ganger i løpet av en arbeidsdag og etiketten får dermed dette tidspunktet. Vi har ikke mulighet til å endre på etiketten, sier Berg.

Hun forklarer dette med at de må være rigget slik for å kunne håndtere stor pågang.

– Er det ikke strenge krav til slik nøyaktighet i et helsedokument?

– I journalsystemet vårt ligger det inne når man har vært og tatt testen, men på Helsenorge registreres timen etter det som står på etiketten. Det er ikke slik at det alltid er mulig å registrere samme sekund som en prosedyre utføres, sier Berg.