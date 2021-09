Hele Norge åpner opp: Kan ende med kun ett lokalt tiltak i landet fra onsdag

Norge gjenåpnes, og det er opp til kommunene om man fremdeles skal ha lokale tiltak. Klokken 16.00 lørdag er det kun tre kommuner i landet som fremdeles har lokale coronatiltak.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I snart et år, har VG i Coronaspesialen samlet en oversikt over alle lokale tiltak i landets 356 kommuner.

Etter gjenåpningsdagen, ligger bare tre kommuner igjen med tiltak i oversikten:







Lørenskog: Påbud om munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde én meters avstand i kollektivtransporten, eller på innendørs stasjonsområder. Gjelder også i taxi for både sjåfør og passasjer.

Marker: Fullvaksinerte nærkontakter innenfor skole, barnehage, og helsetjeneste skal teste seg dag 1 og dag 3 og skal ikke på jobb før svar på siste test er klar. Anbefaler også munnbind i helsetjenesten.

Ullensaker: Det skal brukes munnbind på alle offentlige arealer i Oslo Lufthavn Gardermoen og i alle offentlige arealer innendørs i hoteller som brukes til karantene og isolasjon for covid-19.

MUNNBIND: Passasjerer ankommer Norge med fly fra Dubai. Munnbindet må fremdeles være med om man reiser via Gardermoen.

– Det kommer et forslag på formannskapsmøtet onsdag om å oppheve dette påbudet. Jeg tror jo at vi går over på nasjonalt nivå da – med forsterket beredskap slik vi er pålagt, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til VG.

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap).

I Marker kommune opplyser kommuneoverlege Golbon Sadrzadeh at hun skal snakke med FHI på mandag for å få klarhet i hva de skal gjøre med tiltakene videre. Hun poengterer at tiltakene det er snakk om er anbefalinger – ikke påbud.

Fra og med onsdag neste uke, kan det derfor se ut til at det kun vil være ett lokalt tiltak igjen i oversikten: munnbindpåbudet på Gardermoen.

– Det skal fortsatt gjelde. Der har vi hatt en dialog med FHI gjennom FHI med kommuneoverlegen. Vi har kommet frem til at det er forholdsmessig å videreføre noe lenger, forteller ordfører i Ullensaker kommune Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap).

FØLGER REGELEN: Ullensakers ordfører Eyvind Schumacher (Ap) har munnbindet festet godt rundt ørene på Gardermoen.

Begge ordførerne er klare på at gjenåpningsdagen er en gledens dag:

– Mange er glad for å slippe fri igjen, inklusive meg selv. Jeg er utrolig glad for at vi får en litt normalisert hverdag, og krysser fingrene for at det ikke dukker opp flere skjær i sjøen nå, sier Bergheim.

Hun er fremdeles bekymret for at nye varianter kan oppstå i deler av verden hvor få er vaksinert:

– Dette er ikke helt over, før det er over i hele verden.

I tiltaksoversikten ligger det nå kun to tiltak som gjelder for hele landet:

Dette er de to nasjonale tiltakene i Norge nå Påbud: om du blir smittet med corona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre.

Anbefaling: Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test. Vis mer

Hallingdalsregionen: – «Pande-fri»

13 kommuner hadde lørdag morgen tiltak liggende inne i VGs oversikt. Ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol kommune forteller at han og ordførerkollegaene i Hallingdal har deltatt på Frisklivsdag på Gol.

– Vi har hatt en stor markering for idretten som åpnes igjen, og er fornøyde med å være tilbake igjen om noen timer. Alle ordførerne smiler her i dag, forteller Rukke.

ET KNIPPE ORDFØRERE: F.v. Heidi Granli (Ap), Gol; Petter Rukke (Ap), Hol; Merete H. Gandrud (Ap), Flå; Tore Haraldset (Nes Bygdeliste), Nesbyen; Solveig Vestenfor, Ål. I barnevogna helt til venstre sitter Heidi Granlis sønn Herman Granli Norhaug (18 mnd.), som ikke har rukket å bli folkevalgt ennå.

Rådsordfører i regionrådet for Hallingdal, Solveig Vestenfor (Ap) tar over telefonen for Rukke underveis i samtalen med VG:

– Jeg tror faktisk folk kjenner aller mest på en lettelse over at livet kommer tilbake til normalen. Man føler seg nesten gæren når man hilser på folk eller gir en klem, sier Vestenfor, som også er ordfører i Ål kommune.

– Det har gått ett og et halvt år. Hvordan dette har preget innbyggerne, er veldig vanskelig å si. Nå er det veldig fint å markere at nå er vi «pande-fri», fortsetter hun.

Trondheim: Håper på fullsatt Lerkendal

Anbefaling om munnbind i drosjer, kollektivtrafikk og i offentlige rom vil ikke håndheves fra klokken 16.00 lørdag, opplyser ordfører Rita Ottervik (Ap) til VG.

– Ikke minst er jeg glad for konserter og kulturliv i Trondheim. Jeg håper det blir solgt masse billetter, sier Ottervik.

– Og jeg håper Lerkendal blir fullt i morgen. Det hadde vært veldig artig. Det blir tomt når det bare er noen få tusen der.

Kristiansand: Serverer stor kake

Munnbindanbefalingen i det offentlige rom går også ut i sørlandshovedstaden.

– Vi har nå fjernet alle anbefalingene, bekrefter ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Klokken 16.00 lørdag serverer kommunen kake på Torvet, for å takke for innsatsen som er lagt ned.

– Det er både en takknemlighet og en glede. Vi er utrolig glade for at vi kan slippe restriksjonene, og feirer at nå er vi forhåpentligvis ferdige, sier Skisland.

– Det betyr mye for folks liv at man kan slippe den meteren, og at man kan være sammen på en annen måte.

Bærum: Man kan leve som normalt

– Vi har redigert teksten på våre nettside. Nå ligger det rett og slett bare at man kan leve som normalt. Alle krav til avstand er opphevet, sier Bærums kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Kommunen har frem til lørdag hatt flere råd til befolkningen liggende ute på nettsiden.

– Nå er det viktigste budskapet å få frem, at de som ikke har vaksinert seg blir vaksinert. Og at man holder seg hjemme og lar seg teste hvis man har luftveissymptomer, utdyper han.

Samtidig understreker kommuneoverlegen at det fremdeles vil være viktig med god hånd- og hostehygiene, og at kommunen fremdeles vil gjennomføre målrettet testing ved skoler hvor det er utbrudd.

– Vi håper at dette er begynnelsen på slutten. Det har vi håpet på før også. Nå har vi litt større grunn til å håpe på det, sier Nilsen, som mener det var en forsvarlig beslutning av Regjeringen å åpne opp landet nå.

– Det store alvoret, hvor folk ble alvorlig syke og døde. Det alvoret er ikke der lenger. Føles veldig riktig nå at livet kan gå tilbake til det normale.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg: Lover feiring

Disse fire kommunene har hatt identiske anbefalinger om munnbind innendørs og om bord kollektivtrafikk og drosjer. Nå forsvinner formuleringen fra alle kommunene.

I Stavanger skal et mindre arrangement med fyrverkeri ved Byfjorden markere gjenåpningen lørdag. En større fest kommer senere, over ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

SKUENDE: Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger Kommune peker ut mot sentrum.

Også de andre kommunene venter litt med en større markering.

– Vi skal så fort som mulig ha en skikkelig markering for at folk har stått på og gjort de rette tingene, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).