Slik så det ut på riksvei 15 ved Grotli like før klokken 20 torsdag kveld.

Kraftig snøvær skaper problemer

Det kan komme opptil én meter snø det neste døgnet i flere fylker det neste døgnet. Snøen skaper store problemer i trafikken.

Siste nytt: Nå er også riksvei 15 over Strynefjellet stengt på grunn av uværet, melder Statens Vegvesen. Det er uklart når veien kan åpne igjen.

Kraftig snøvær i Vestland og Møre og Romsdal skaper torsdag kveld trafikale problemer, melder Vegtrafikksentralen vest.







Fylkesvei 55 var allerede stengt over Sognefjellet som følge uvær da Vegvesenet klokken 20 meldte at også riksvei 15 over Strynefjellet stenges.

Mens politiet i Møre og Romsdal melder at det er store trafikale utfordringer på E136 ved Verma i Rauma. Her står flere trailere havarert langs veien og hindrer brøyting, noe som medfører at veien har blitt stengt i østgående retning.

– Det er fortsatt svært krevende kjøreforhold på stedet. Bilberging er på stedet og har startet med å hjelpe vogntog som har kjørt seg fast. En del kjøretøy holder ikke køen. Dette skaper bare mer kaos. Vær tålmodig, det jobbs for å få avviklet trafikken som normalt, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Snøkaos på Haukelifjell i 19-tiden torsdag kveld.

Torsdag ettermiddag var det opptil én time ventetid i begge retninger på E134 over Haukelifjell, ifølge Vegtrafikksentralen sør. Det dårlige været har ført til at omkjøringsmuligheten er midlertidig stengt.

Politiet i Møre og Romsdal meldte ved 18.40-tiden også om store trafikale utfordringer på E136 ved Rauma.

– Flere trailere står havarert langs veien og hindrer brøyting, skriver de og oppfordrer folk til å benytte omkjøringsmuligheter, opplyser de.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i Vestland og Møre og Romsdal torsdag. Lokalt kan det komme 25 til 60 cm snø på 24 timer.

Sør for Nordfjord er det ventet snøbyger over 300 til 600 meters høyde. Snøgrensen ventes å stige gradvis utover fredag.

Fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag er det ventet snøbyger over 400 til 700 meter i Møre og Romsdal og Nordfjord i Vestland, skriver meteorologene på Twitter.

FAREVARSEL: Kombinasjonen kraftig vind og snøbyger kan gi lokalt kraftig snøfokk - vi har sendt ut farevarsel, skriver Meterologene.

Utfordrende kjøreforhold kan det også bli i fjellet i Sør-Norge fra torsdag ettermiddag.

– Kombinasjonen kraftig vind og snøbyger kan gi lokalt kraftig snøfokk - vi har sendt ut farevarsel, skriver Meterologene på Twitter.

Vegtrafikksentralen Øst melder også om at det er stedvis dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge pga kraftig vind og snøbyger.

– Vær oppmerksom og avpass farten etter forholdene.