Ran i Trondheim - ingen pågrepet

Bevæpnet politi jaktet i natt på en person som ranet en bensinstasjon i Trondheim.

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Trøndelag fikk sent mandag melding om et ran på Shell Rosendal.

Politiet var på stedet og søker etter antatt ransmann som hadde stukket av

– Politiet har bevæpnet seg på oppdraget, skrev de mandag kveld på Twitter.

I en ny oppdatering skriver politiet at ingen er skadet i forbindelse med ranet.

Operasjonsleder Roger Mogstad sier til VG at det har vært hva politiet oppfatter som en trusselsituasjon. Det er ikke observert våpen.

– Men det er ikke noe vi utelukker, sa han tidligere natt til tirsdag.

Jakten pågikk med store mannskaper og hundepatruljer, men ingen er så langt pågrepet for ranet.

Mogstad sier politiet har en god beskrivelse av mistenkte.

– I tillegg har vi videovervåking vi går gjennom.

Det er gjort tekniske funn på stedet, og like før klokken 06 tirsdag opplyser Mogstad at det aktive søket er avsluttet og saken er gått over i en etterforskningsfase.

Kan du si noe om hva videobildene har vist dere?

– Vi mener det er personen som utførte ranet. Vi har gode bilder, sier han.