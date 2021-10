Løp av banen for å fri midt i fotballkampen

André Karlsen feiret fotballmål med å springe opp på tribunen for å fri til kjæresten til glede for hele laget og øya han bor på.

– Jeg hadde en peptalk med guttene på laget før kampen, for vi har ikke gjort det så bra i år som vi tenkte vi skulle. Da sa jeg til dem at jeg forventet at alle hadde en god innsats, og at dette var en spesiell kamp for meg siden jeg har spilt på det laget vi møtte før, forklarer Karlsen til VG.

– Jeg bare sa til guttene på laget mitt før kampen at jeg følte jeg kom til å score, at jeg hadde kjøpt ring og om jeg scoret skulle jeg fri under kampen. Hvis ikke jeg scoret måtte det bli etter kampen, men jeg håpet jo veldig at det kunne skje under den, legger han til.

Full jubel

15 minutter ut i kampen får laget hans straffespark og alle mener Karlsen bør ta straffen. Han scorer og springer jublende opp på tribunen til sin kjæreste der lillebroren hans venter med ringen.

– Heldigvis sa hun ja, ler Karlsen.

FIKK JA: André Karlsen løp av banen for å fri til kjæresten Johanne Sørensen. Alle som var på station ble overrasket-

Nede på banen står lagkameraten og klapper. Kampen blir satt på pause.

– Alle jublet, mange begynte å gråte og holdt rundt hverandre. Det var rett og slett helt uforglemmelig. Jeg tror det var et av de største øyeblikkene i distriktsfotballens historie. Det var kjempeartig.

Felles plattform

Karlsen har spilt fotball på Ringvassøy Idrettslag i seks år. Det var også gjennom fotballen han traff sin forlovede Johanne Sørensen for fire år siden. Idrettslaget har dermed en spesiell rolle i begges liv.

– Hun har spilt på dette laget selv og var veldig inkludert i den damefotballen som har vært. Også er det et lag på en liten øy med masse supportere så det er sikkert ti prosent av de som bor på øya som elsker å være der. Det er veldig uvanlig for små lokalklubber å ha så stor fanskare. Folk stiller opp klokken 12.00 på kampdagen og drikker øl på lokalpuben for å gjøre seg klare til kamp, så fotballen betyr ekstremt mye for oss, forklarer han til VG.

Naturlig å inkludere laget

Det var derfor helt naturlig for han å inkludere fotballklubben i frieriet.

– Det betyr så mye med fotballen for oss begge, så det var viktig for meg at de var med på dette. Det var også der vi møttes så det var helt naturlig for meg at det var slik det skulle bli.

MØTTES VIA FOTBALLEN: Ringvassøy Idrettslag førte Johanne Sørensen og André Karlsen sammen. Derfor var det naturlig for Kalsen at laget var med på frieriet.

Etter kampen feiret store deler av lokalmiljøet.

– Jeg hadde samlet familie og venner litt ekstra, siden jeg visste hva som skulle skje. Så jeg tvang mange til å komme i regnværet for at det skulle bli en episk dag. Etterpå dro vi 40 stykk ned på lokalpuben og ble påspandert champagne og alt mulig. Så det ble en kjempekveld, sier Karlsen.

Takker laget

Dagen etter frieriet vil han takke lagkompisene for hjelpen.

– Jeg hadde aldri sett for meg at det skulle bli så bra. Det overgikk mine drømmer. Så jeg må takke Ringvassøy-familien for at de alltid stiller opp og får til slike ting, sier en rørt Karlsen.

Også forloveden synes det hele ble veldig fin opplevelse.

– Jeg ble stresset med det samme, og ble veldig overrasket, men det ble veldig fint etterpå, sier Sørensen til VG.

Nå er hele klubben invitert i det fremtidige bryllupet.

– Det er klart at de må være en del av det også, sier de to.