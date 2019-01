SNAKK OM SIKKERHET: Statsrådene Tor Mikkel Wara og Ingvil Smines Tybring-Gjedde har lovet NHO-sjef Ole Erik Almlid (i midten) en helt ny plan for digital sikkerhet, slik NHO etterlyste i VG for få uker siden. Foto: Hallgeir Vågenes

Wara: Næringslivet må være åpne om datakrim

INNENRIKS 2019-01-30T10:30:26Z

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) advarer norske bedrifter mot å holde tett om IKT-krim, datainnbrudd og andre digitale sikkerhets-glipper som rammer dem.

Publisert: 30.01.19 11:30

I 2014 beregnet NHO at verdier for 19 milliarder kroner går tapt hvert år som en følge av datakriminalitet. NHOs nye sjef Ole Erik Almlid tror at tapet er enda høyere nå i 2019.

Før NHO-konferansen tidligere i januar gikk Almlid ut i VG og ba regjeringen om hjelp til å løfte bevisstheten om digital sikkerhet. Almlid og slo fast at nordmenn flest er naive og lar døren til PC-en stå åpen for inntrengere.

Tor Mikkel Wara svarer med å be bedriftene dele det de opplever av angrep:

– Jeg vet av erfaring at bedrifter som blir angrepet, holder det hemmelig av hensyn til sitt eget omdømme. Det er nesten aldri noen som går ut og forteller at kundelister er på avveie, og det kan jeg forstå. Men de må blir flinkere til å dele erfaringer som andre kan lære av, sier Wara til VG.

Går tettere sammen

Regjeringen vil nå opprette et eget kontaktutvalg med næringslivet for å gi bedriftene en arena til å fortelle om angrep de har opplevd, slik at andre kan lære:

– 90 prosent av all kritisk infrastruktur er privateid. Vi blir mer og mer digitale og det er bra og en utvikling som skal fortsette. Men samtidig må vi sikre oss enda bedre enn vi gjør i dag, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp). I forrige uke ble hun landets første minister for samfunnssikkerhet.

IKT-sikkerhetsår

Digital sikkerhet var ett hovedtemaet på NHOs store årskonferanse tidligere i januar.

Tre uker senere er Solberg-regjeringen utvidet med en egen minister for samfunnssikkerhet, og en minister for digitalisering, Nikolai Astrup (H).

– Regjeringen vil gjøre 2019 til IKT-sikkerhetsåret, sier Tor Mikkel Wara.

Risikobildet

Masterplanen kommer onsdag, når statsminister Erna Solberg (H) legger fram en nasjonal strategi for digital sikkerhet.

Regjeringen spår at sårbarheten vil bli større:

«Trolig vil enkelte trusler som løsepengevirus, industrispionasje, sabotasje, personutpressing og krenkelser på nett og ID-tyveri fortsette å prege risikobildet de nærmeste årene», skriver regjeringen i strategidokumentet.

Kritisk sikkerhet

Mandag ettermiddag fikk NHO-sjef Ole Erik Almlid en gjennomgang av planen i Justisdepartementet.

– Vi ser at mange bedrifter er i økende grad bekymret, og de trenger hjelp til å tette hull. Manglende sikkerhet kan være kritisk for virksomhetene, de kan miste verdier. Vi er glad for at regjeringen tar disse bekymringene på alvor, sier Almlid til VG.

NHO møtte i Justisdepartementet med ni krav til regjeringen , blant annet om å dele informasjon og trusselvurderinger, og å hjelpe bedriftene med sikkerhetsråd og sjekklister.

Svaret fra regjeringen er en 10-punkts sjekkliste for risikohåndtering.

NHO-sjefen oppfordrer norske bedrifter til å bli best i verden på digital sikkerhet:

– Regjeringen satser nå hardt på digitalisering, men også på sikkerhet. Blir vi best i verden, så er det også bra for business og kan skape mye norske arbeidsplasser, sier Almlid.