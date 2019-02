ALVORLIG SKADET: Slik så det ut på ulykkesstedet 21. februar 2017, etter at kjæresteparet Åshild Mari Kjosvatn (27) og Martin Ødegaard (28) traff den polske vogntogsjåføren på såpeglatt føre i Østerdalen. Foto: Rune Hagen, Østlendingen

Polsk vogntogsjåfør har tre alvorlig skadede på samvittigheten: – Ber om at de skal bli helt friske

Den polske vogntogsjåføren Robert (49) har forårsaket to alvorlige ulykker på norske vinterveier. Den ene av dem skjedde da han hadde kjøreforbud i Norge.

Publisert: 09.02.19 19:45







Til avisen Nordlys har han fortalt at han ble bedt av arbeidsgiveren sin om å trosse forbudet.

– Jeg sa til arbeidsgiveren at jeg hadde kjøreforbud, og ikke ville til Norge. Arbeidsgiveren min sa at det var i Norge det var arbeid, selv om de visste at jeg ikke hadde lov til å kjøre der. Jeg fikk beskjed om at jeg sto uten jobb om jeg ikke dro, fortalte han til avisen.

Gjennom sin norske advokat Ove Herman Frang, utdyper han overfor VG at det var han selv som til syvende og sist satt med ansvaret for å trosse forbudet.

– Men han forteller at han satt igjen med en klar forståelse av at om han ikke kjørte kom han ikke lenger til å ha noen jobb, sier Frang til VG.

les også Russisk vogntogsjåfør tatt to ganger – utvist fra Norge

VG har tidligere fortalt historien til Håkon Brox, som en desemberdag i 2015 fikk hengeren på et vogntog rett imot i 90-sonen på E6 ved Nordkjosbotn i Troms, og ble livstruende skadet.

Bak rattet satt den polske vogntogsjåføren. Han ble i Nord-Troms tingrett dømt til 36 dager i fengsel, og fikk kjøreforbud i Norge i to år.

Likevel, bare 14 måneder senere, var han tilbake på norske veier som sjåfør på et tyskregistrert vogntog – noe som fikk et alvorlig utfall nok en gang.

«Robert, Robert nå må du kjøre forsiktig»

Kjæresteparet Åshild Mari Kjosvatn (27) og Martin Ødegaard (28) var 21. februar 2017 på vei til vinterferie med familie og venner på Røros. På grunn av svært glatt føre la de i vei fra Oslo tidlig på morgenen.

– Det var såpeglatt, så vi holdt en fart på rundt 60-kilometer i timen. Det var lang kø bak oss, forteller Kjosvatn til VG.

Hun har tidligere fortalt historien sin til blant Østlendingen og TV 2.

FØR ULYKKEN: Paret hadde en aktiv livsstil før ulykken. Nå fører helsetilstanden til at mye blir vanskelig. – Jeg har litt problemer med å finne glede i livet, forteller Kjosvatn. Foto: Privat

Samtidig hadde Robert trosset kjøreforbudet, og var på vei fra Frøya i Sør-Trøndelag i retning Oslo med fisk. I sin forklaring i Sør-Østerdal tingrett forteller vogntogsjåføren at det snødde, og at dette gjorde ham bekymret.

«Robert, Robert nå må du kjøre forsiktig», skal han ha sagt til seg selv ifølge forklaringen. På grunn av kjøreforholdene sa tiltalte at han holdt en fart på 60–70 kilometer i timen.

les også Vogntog braste gjennom veggen – flyttet huset av grunnmuren

Flere vitner til vogntogets ferd har imidlertid en annen historie å fortelle. Et av vitnene var passasjer i en personbil som ble liggende bak vogntoget. Ifølge dommen skal vitnet ha observert det hun omtaler som en uforsvarlig forbikjøring, og skal ha sagt at «han der kommer til å forårsake en ulykke en dag».

Andre vitner har anslått farten hans til å være rundt 90 kilometer i timen, og beskrevet at det virket som at «farten bare økte». Ifølge Statens vegvesens gransking av ulykken holdt sjåføren en fart på minst 79 kilometer i timen sekunder før ulykken.

I en sving går det galt, og hengeren på vogntoget får sleng. Den havner i motgående kjørefelt og smadrer bilen der Kjosvatn og kjæresten sitter.

ALVORLIG: Åshild Mari Kjosvatn lå i koma i en måned etter ulykken. Hun har måttet gi opp det livet hun elsket, forteller hun. Foto: Privat

– Vi er bitre

Begge ble livstruende skadet, og lå ukevis i koma. Etter rundt to måneder på sykehus ventet opptrening på Sunnaas sykehus, og ikke før i november, ni måneder senere, fikk paret flytte hjem.

– Vi føler jo at livet er hardt etter ulykken. Vi har på en måte måttet lære alt på nytt, og lever med mye smerte hver eneste dag. Alt er veldig tungt, forteller Kjosvatn.

– Vi er bitre på sjåføren, det må jeg jo si, legger hun til.

I RULLESTOL: Både Åshild Mari Kjosvatn (27) og Martin Ødegaard (28) måtte sitte i rullestol etter ulykken. De er nå på beina igjen, men plages fortsatt av skadene. Foto: Privat

Kjæresteparet fikk begge hodeskader, og ble lam på venstre side av kroppen. Sakte, men sikkert har følelsen kommet tilbake og de har etter hvert klart å fri seg fra rullestolene.

Kjosvatn forteller at også det psykiske har vært tungt, og at de har måttet legge på hyllen det livet de elsket.

– Jeg har litt problemer med å finne glede i livet. Før var jeg en veldig aktiv person, og jeg elsket å danse, og danset hver dag. Nå er det for vanskelig til at jeg klarer det lenger.

I tillegg har både hun og kjæresten måttet avbryte studiene.

– Jeg var nesten utdannet ingeniør, men jeg husker ingenting fra studiet. Det er helt borte fra hukommelsen. Det er vanskelig å godta, forteller 27-åringen.

MÅTTE FLYTTE: Etter ulykken måtte paret bruke månedsvis på opptrening, blant annet på Sunnaas sykehus. Da de kunne komme hjem, måtte de flytte til en ny og mer tilrettelagt leilighet. – Vi hadde brukt ett år på å pusse opp den første. Ulykken skjedde dagen etter at siste malingsstrøk var gjort, sier Kjosvatn. Foto: Privat

Mener kontroll kunne hindret ulykken

Kjæresteparet er begge helt sykemeldt i dag, men håper å en dag kunne komme ut i jobb.

– Dette koster jo samfunnet masse. Selv om det koster å sjekke alle vogntog som kommer over grensen, så koster det i hvert fall masse å bli skadet i så mange år fremover, sier Kjosvatn.

les også Rødt-Moxnes vil kontrollere alle utenlandske vogntog på grensen

Hun synes det er bra at vogntog-problematikken nå får mye oppmerksomhet og at det vurderes strengere regler, men mener det er nødvendig med kontroll av alle vogntog som skal krysse grensen.

– Det er vondt å tenke på at vår ulykke ikke ville skjedd hvis det hadde vært kontroll av alle. Han hadde jo ikke lov til å kjøre i Norge.

Ikke enig i vitneforklaringene

Til Nordlys sier vogntogsjåføren at han tenker på ulykken ofte.

– Det er veldig tragisk det som skjedde. Hver eneste dag håper jeg og ber om at de skal bli helt friske, sier han.

Sjåføren er uenig i dommen fra tingretten, og sier til Nordlys at han mener målingene fra ferdskriveren er feil. Ifølge Statens vegvesen viste denne at vogntoget holdt en fart på rundt 90 km/t hele veien.

les også Storkontroll i nord: 86 vogntog fikk kjøreforbud

Sjåførkortet i ferdskriveren var også tatt ut, slik at det fremsto som han hadde fulgt kjøre- og hvilebestemmelsene, han nekter for å ha gjort noe med denne. Da ulykken skjedde hadde han også kjørt i seks timer sammenhengende uten hvile. Ifølge hans forklaring skal dette ha skyldtes forsinkelser da lasten skulle om bord.

– Jeg er ikke enig i vitneforklaringene, men jeg kunne kjørt mer forsiktig, sier han.

Gjennom sin advokat understreker han overfor VG at det ikke ble funnet noen tekniske feil på vogntoget han kjørte.

– Han er opptatt av hvordan det går med de fornærmede, og sier at det har vært en vanskelig tid for ham, forteller advokat Frang til VG.