KRITISK: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er for fraværsgrensen, men ser store utfordringer i praktiseringen av den. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fraværsgrensen: Krever mer skjønn for elever med utfordringer

INNENRIKS 2019-01-25T15:35:37Z

Lærere og elever er uenige om fraværsgrensen bør bestå. Men de to lederne, Steffen Handal (Utanningsforbundet) og Agathe Waage (Elevorganisasjonen) krever bruk av skjønn for inntil 15 prosent av fraværet med bakgrunn i elevens individuelle utfordringer.

Publisert: 25.01.19 16:35

– Det holder ikke bare å innføre en fraværsgrense og tro at det løser seg. Vi vet at den elevgruppen som trenger særskilt oppfølging for å kunne lykkes i videregående opplæring representerer et svært sammensatt bilde av utfordringer, samstemmer Handal og Waage.

De la spesielt merke til at det er flere elever i risikosonen for å få frafall – i evalueringsrapporten om fraværsgrensen i videregående – som forskningsstiftelsen Fafo la frem fredag morgen.

Sammen ble de senere fredag enige om fem krav til viktige tiltak som regjeringen og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) må følge opp med:

Øke ressursene til en god rådgivningstjeneste for elvene. Rektorer og lærere må sammen ha myndighet til å bruke skjønnsbestemmelsen om å godkjenne fravær inntil 15 prosent med bakgrunn i elevens forhold og individuelle utfordringer. Mer penger til sosialpedagogiske tiltak for oppfølging av elever. For eksempel miljøarbeidere og sosiallærere. Flere øremerkede penger til psykologisk og psykiatrisk oppfølging av elever. Øke stipendet for borteboere/elever som bor på hybel.

Da diskusjonen om innføringen av fraværsgrensen var på det mest intense – våren og forsommeren 2016, demonstrerte og streiket flere tusen elever landet rundt mot innføringen av fraværsgrensen.

En av dem var Hedda Gretteberg Wanvik, 1.-klassing og 17 år i 2016. Nå er hun 19 – og går siste året på videregående. Men hennes motstand mot fraværsgrensen er like stor, selv om Fafo-rapporten viser 20 prosent mindre fravær sammenlignet med før innføringen av fraværsgrensen.

– Fraværsgrensen har jo fått ned fraværet, men elever blir jo tvunget til å møte opp syke på skolen. Skulkerne skulker fortsatt like mye, og elever med psykiske plager sliter med å fullføre skolegangen, sier Hedda.

Hun angrer ikke på at hun brukte en del av tiden sin til å demonstrere mot fraværsgrensen som fersking på videregående for snart tre år siden.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er helt på linje med Hedda og elevene i at fraværsgrensen ikke fungerer optimalt, men vil ikke ha noen omkamp.

– Nei, dette er ikke en omkamp. Fraværsgrensen må bestå, men en må gjøre mer for de elevene som sliter på skolen. Det var en forutsetning for oss da vi gikk inn for en fraværsregler at de skulle kombineres med økt innsats for oppfølging av elever som har særskilte utfordringer knyttet til å gjennomføre opplæringen, sier Handal.

– Vil ikke mer bruk av skjønn undergrave fraværsgrensens legitimitet – og gi større forskjeller i praktiseringen mellom skolene?

– Nei, jeg mener ikke det. Fraværsgrensens legitimitet, eller autoritet, bygger på at det finnes en viss grad av fleksibilitet for å ivareta den enkelte elev, svarer Handal.

Elever vil ha omkamp

Leder i Elevorganisasjonen Agathe Waage vil gjerne ha en omkamp, men er innforstått med at det ikke er noe politisk flertall for å fjerne fraværsgrensen. Mye kan forbedres, mener Waage.

– Det viktigste er at elever som trenger det, får bedre oppfølging. Helsesøstre og lærere bør også kunne godkjenne dokumentert fravær. Myndighetene har brukt store ressurser på bedre skolehelsetjeneste, men mye av pengene når ikke helt frem. To av fem elever har en opplevelse av at skolehelsetjenesten er vanskelig å oppnå kontakt med på skolen, sier Waage.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sa i et intervju med VG, som ble publisert tidlig fredag, at elever med utfordringer trenger mer og bedre oppfølging.

– I Granavolden-plattformen har regjeringen varslet tettere oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen, og mulighetene til å ta opp igjen fag for elever som mangler grunnlag for karakter skal utvides, sier Sanner.

Han setter pris på at elevene engasjerer seg.

– Elevenes meninger er viktige, og de må sees sammen med annen kunnskap. Bruken av legeerklæringer og ulik praktisering av regelverket på skolene er områder vi vil se nærmere på, sier Sanner.