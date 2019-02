HAUGESUND: Den anmeldte voldtekten skal ha skjedd på hotellet Scandic Maritim i Haugesund sentrum. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Erkjenner ikke straffskyld for angivelig voldtekt på politisk samling

Mannen i 20-årene som er siktet for voldtekt etter en politisk samling i Haugesund forrige helg, erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer.

– Kort oppsummert er hans forklaring at de hadde frivillig sex og at han oppfatter at var med samtykke fra begge to, sier mannens forsvarer, Jørgen Riple, til VG.

NRK fikk først tak i forsvareren, og skriver at den siktede mannen i 20-årene er blitt avhørt på politihuset i Bergen i over fem timer fredag kveld.

Fikk vite om anklagene på hotellet

Det var fredag morgen at den siktede mannen, som er tillitsvalgt i Frp, ble pågrepet. Den angivelige voldtekten skal ha skjedd på hotellet Scandic Maritim i Haugesund natt til søndag, hvor flere politiske partier ifølge politiet skal ha vært til stede.

Frps fylkeslag hadde sitt årsmøte på hotellet forrige helg. Siktede og fornærmede er partifeller, ifølge kvinnens bistandsadvokat Helene Haugland.

– Når ble han kjent med anklagene om voldtekt?

– Dette er noe som ble formidlet allerede mot slutten av dette møtet, mens de var på hotellet, sier Riple til VG.

– Tar saken tungt

– Vi ble søndag ettermiddag gjort kjent med at det natt til søndag hadde vært en uønsket hendelse på vårt fylkesårsmøte. Vi snakket da med de involverte og rådet vårt var å anmelde saken, sier Bente Thorsen, leder i Rogaland Frp, til VG.

Hun legger til at de oppfordrer til å anmelde, for å komme til bunns i saken og motvirke synsing. Onsdag ble hun kjent med at saken var anmeldt.

Mannens forsvarer sier at hans klient nå er løslatt og at han tar saken tungt.

– Han er takknemlig for at Frp har fulgt opp ham og kvinnen på en god måte, sier Riple.

Han forteller at det nå er opp til politiet hvordan saken blir tatt videre, og at de antar at det vil bli et nytt avhør på sikt.

– Han har svart på alle spørsmål, gitt politiet koder til mobilen og full tilgang til alle sosiale medier.