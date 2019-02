Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) omkom i helikopterulykken

KARMØY/OSLO (VG) Helikopterturen som gikk fra Røldal, hvor de hadde vært på skitur, til Karmøy på søndag, ble deres siste.

– Jeg liker å gjøre litt utenom det som er vanlig. Mange kjøper seg båt, men jeg synes ikke prisforskjellen fra en nokså stor båt til et helikopter var så stor. Det er gøy med ting som ikke alle andre har.

Det fortalte Jarle Hegerland i et intervju med Haugesunds Avis i romjulen i fjor.

Da var det mindre enn en måned siden han hadde hentet sitt nye Robinson R44 Clipper II-helikopter i Trondheim og flydd det hjem til Torvastad på Karmøy utenfor Haugesund.

Ville tatt et år i Norge

Det er bare rundt et halvår siden 46-åringen tok helikopterlappen. Det gjorde han i Florida over to intensive måneder i juli og august i fjor. Der lærte han om ting som navigasjon, helikopterets oppbygging, stressmestring og radiosamband. I Norge ville det, ifølge ham selv, tatt rundt et år å ta sertifikatet som gjorde at han hadde lov til å fly helikopter.

– Jeg presset litt på og tok det på et par måneder. Jeg gjorde ikke stort annet enn å lese og fly de ukene jeg var der, sier han i intervjuet.

FUNNET I FJELLTERRENG: Det savnede helikopteret ble funnet klokken 03.08 i ulendt terreng i Røldalsfjellet. Foto: Theo Aasland Valen

Der forteller han også om at han er takknemlig for at kona lot ham følge denne drømmen. Hun var selv med å hente helikopteret, som har plass til tre passasjerer i tillegg til pilot, han kjøpte.

I intervjuet forteller han om flere turer de har gjort og om at han ønsker å ta med passasjerer for å gi dem en morsom opplevelse. På Facebook har både han og kona delt et innlegg der han skriver at «Dette kan være den ultimate opplevelsen for noen som skal gifte seg, feire en dag eller bare finne på noe spesielt sammen en dag.»

De har også delt bilder av helikopteret og videoer fra flyturer.

Turen ikke meldt inn

Turen som skulle gå fra Røldal, hvor de hadde vært på skitur, til Karmøy på søndag ble deres siste.

Helikopteret ble først funnet i det ulendte terrenget i 03-tiden natt til mandag. Da var det gått rundt 12 timer siden avgang. Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen sier til VG helikopteret ikke var på såkalt flightplan.

– Turen var altså ikke meldt inn til lufttrafikktjenesten. Dersom de hadde gjort det, ville redningsarbeidet ha kommet i gang mye tidligere, sier Middelthon.

Man er ikke pålagt å melde inn turer, men det kan enkelt gjøres per telefon eller på nett.

Det var ikke før familie og venner varslet politiet da helikopteret ikke hadde ankommet sin planlagte destinasjon, at søket startet.

De to ble senere funnet omkommet, noe som naturlig nok deres nærmeste nå er preget av.

– Trist for svært mange

En venn VG har vært i kontakt med har følgende gode ord å si om paret:

– De er de to fineste og mest omtenksomme menneskene jeg kjenner. Tankene går nå til familien.

Ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen, forteller at nyheten om helikopterstyrten var en veldig trist start på gårsdagen.

– Særlig når vi da får signaler om at de involverte er innbyggere i vår kommune. Våre tanker går selvfølgelig til nær familie og venner, som har en veldig tung situasjon akkurat nå, sier ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen.

Han forteller at kommunen har satt sitt kriseteam til disposisjon for overordnede myndigheter, men sier at en slik forespørsel så langt ikke har kommet.

Ordføreren omtaler Karmøy som et åpent, raust og inkluderende miljø.

– Her er det slik at folk kjenner hverandre, så det er klart at dette er noe folk er sterkt preget av. Dette er en trist dag for svært mange, sier Nilsen.

Roterende hus

Jarle Hegerland har også tidligere blitt intervjuet av Haugesunds Avis. I 2011 skrev de om det spesielle huset han bygde på Torvastad. Huset er bygd på en «svingkrans», som gjør at det kan rotere rundt, og på den måten alltid få sola på «rette siden».