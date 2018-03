OPPRØRT: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet og fremmedkrigere er trist og opprørende. Foto: Jørgen Braastad

Støre raser mot Listhaug-utspill om fremmedkrigere

Publisert: 10.03.18 13:09 Oppdatert: 10.03.18 14:00

2018-03-10

Ap-leder Jonas Gahr Støre betegner justisminister Sylvi Listhaugs (FrP) Facebook-innlegg, der hun hevder at Ap er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet, som opprørende og trist.

Listhaugs innlegg der det over et bilde av væpnede krigere står «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» har skapt sterke reaksjoner hos flere i Arbeiderpartiet .

– Dette er en kyniskhet og en ufølsomhet som ikke er en justisminister verdig, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Innlegget fra justisministeren kom etter at stortingsflertallet stemte ned forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

– Vi mener at dette er mulig innenfor rettstatens rammer, men den saklige nyansen er helt uvesentlig i forhold til påstanden landets justisminister legger ut. Det er en grov påstand mot et parti som har opplevd et terrorangrep mot seg, sier Støre til VG.

– Vi står alle bak kampen mot terror - også med tøffe virkemidler når det trengs. Men det Listhaug driver med her er å spre falske påstander som også rammer hennes regjeringspartner Venstre, sier Ap-lederen.

Listhaugs innlegg ble publisert 9. mars, samtidig som at filmen Utøya 22. juli hadde premiere på norske kinoer.

– I dag er det premiere på filmen Utøya 22. juli. Etter å ha lest Facebook-statusen landets justisminister la ut for noen timer siden har jeg to oppfordringer til henne: Først bør hun se filmen. Deretter bør hun gå og skamme seg, skrev partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, på Facebook fredag kveld.

I sitt innlegg om saken, skriver Støre:

– Det er opprørende. Og veldig trist. Landets justisminister poster dette innlegget som får stå time etter time uten at landets statsminister sier et ord. Begge gjør de seg fra tid til annen alvorlige og verdige når de advarer mot netthets og krenkende ytringer. Det betyr så lite når Listhaug og hennes Frp-kolleger spinner i vei på denne måten. Ta en titt i kommentarfeltet til Listhaug. Hun vet hva hun gjør, skriver Støre.

I sitt innlegg etterlyser Støre en reaksjon fra statsminister Erna Solberg og fra Venstre.

– Hva mener Erna Solberg? Og la meg også spørre, hva mener Listhaugs kollega Trine Skei Grande? Og et skritt videre, Listhaugs nestkommanderende er nå hennes statssekretær, Sveinung Rotevatn fra Venstre, skriver Støre.

Overfor VG utdyper han:

– Nå har innlegget ligget der i over et døgn. Enten må vi legge til grunn at justisministeren snakker på vegne av regjeringen, eller så må vi anta at Erna Solberg har en privatpraktiserende justisminister. Begge deler er nedslående og uverdig.

VG avventer svar fra Høyre.